'En boca de todos', programa de Cuatro, emite una rectificación en directo por el bulo de Nacho Abad sobre Irene Montero

Nacho Abad ha cometido un "patinazo histórico", como él mismo ha reconocido, en la emisión de 'En boca de todos' de este lunes 26 de octubre. El presentador de las mañanas de Cuatro ha puesto en boca de Irene Montero unas palabras que no había verbalizado y se ha visto obligado a emitir una rectificación en directo ante las críticas de Pablo Fernández, el secretario de organización de Podemos, presente en el momento en el que se ha difundido dicho bulo.
"Me he quedado tan impactado viendo a Irene Montero diciendo 'no voy a hacer campaña, vamos a tomarnos unas copas y nos vemos las caras'. Y digo: '¿esto qué es?'. ¿La política 5.0? Es decir, vamos a tomarnos copas, nos emborrachamos, te pido el voto de copillas... ¿o cómo es eso?", ha sido exactamente la intervención del conductor de Mediaset durante su conexión con Fernández, tertuliano habitual del formato.
"No sé de qué me estás hablando, sinceramente", ha reaccionado el político, visiblemente descolocado. "¿No has visto el vídeo de Irene Montero?", le ha cuestionado Nacho Abad, pidiendo a los compañeros del equipo que enviaran esa publicación de redes a su teléfono móvil para escucharla en directo. Una vez en su poder, el también criminólogo la ha reproducido, quedando en total evidencia, pues la número uno de la formación morada no pronunciaba en ningún momento los términos "irse de copas" y mucho menos lo de "emborracharse".
"Chicas, una cosa, que estaba aquí preparándome para una entrevista y viendo el TikTok, y me estoy dando cuenta de que llevo muchísimo tiempo leyéndoos, pero al final nunca nos ponemos cara; solo de vez en cuando en alguna manifestación que nos vemos. Así que, ¿qué os parece el plan: nada de mítines, nada de turras y solamente una sala con un DJ para juntarnos, ponernos cara y estar un rato juntos?". Estas eran las verdaderas y únicas palabras de Irene Montero.
"Ah, ¿no hay copas? ¿No ha dicho nada de copas?", ha reaccionado un tanto abochornado Nacho Abad, pues acababa de resbalar ante sus espectadores de 'En boca de todos' con una flagrante fake news. Y Pablo Fernández, en dúplex con el magacín, se ha enfrentando a él: "Quedas, con perdón, como el culo. Acabas de decir hace unos minutos que era para emborracharse y tomar copas y nada de eso sucede".
"Manipulación en directo gracias a Nacho", ha denunciado el representante de Podemos. "Tienes toda la razón y pido disculpas porque no ha dicho copas", ha admitido Abad, que, sin escapatoria, no ha tenido más remedio que reconocer su desinformación. "Patinazo histórico de verdad. No tengo ningún problema en patinar y reconocerlo porque yo me equivoco", ha rematado el comunicador después de su gran traspiés.
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