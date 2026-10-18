El 'Telediario' de TVE sufre un sabotaje que obliga a finalizar apresuradamente el directo de su corresponsal en Francia

Francia vivió este sábado, 17 de octubre, una nueva jornada de protestas multitudinarias por el coste de la vida que derivaron en disturbios violentos, especialmente en París, Lyon y Marsella. Desde la capital gala, un equipo de TVE, con la corresponsal Mavi Doñate a la cabeza, fue increpado con amenazas de muerte a cámara por parte de algunos de los manifestantes durante una conexión para el 'Telediario' nocturno.

Si bien, en una comparecencia de prensa, el ministro del Interior Laurent Núñez anunciaba a última hora de la tarde de este sábado que al menos 1.200 personas habían sido arrestadas durante unas movilizaciones que han congregado a unas 550.000 personas por todo el país; alrededor de 110.000 solo en París. Unas cifras muy superiores a las que preveía el Gobierno.

Según informaba la reportera de RTVE desde París para la segunda edición del 'Telediario' (en La 1 y Canal 24 horas), el presidente de la República, Emmanuel Macron, había dicho en sus redes que van a identificar a todos los saqueadores y se les va a aplicar el castigo correspondiente. "Y es que la violencia ha sido la tónica en el día de esta movilización y a ratos parecía que estaba fuera de control. Nosotros hemos asistido a numerosos incendios como vemos todavía aquí, con restos de que lo acaban de apagar los bomberos. Hay barricadas y en este momento están dispersando un poco", narraba Mavi Doñate.

Tal y como explicó la profesional, "estos focos se han vivido por diferentes puntos de París": "El objetivo de los manifestantes era llegar incluso al Palacio del Elíseo, que lo han tenido que reforzar, donde reside el presidente de la República Enmanuel Macron. Pero toda esta violencia también la hemos visto en Marsella, donde se ha tomado el Ayuntamiento. Encapuchados han provocado también un incendio en el edificio de la oficina de turismo de Lyon".

"Aproximadamente hay unos 400 detenidos en toda Francia, parece ser que todos son mayores de edad y unas 550.000 personas han salido a las calles. Aquí, de momento, parece ser que este caos y este desorden de momento no se va a terminar", finalizaba su conexión la corresponsal de TVE. Aunque este directo se resolvía sin problemas, no sucedía lo mismo con una posterior conexión, donde unos individuos intentaron impedir la cobertura, incluso amenazando de muerte al equipo de RTVE.

Situación muy tensa en las principales ciudades de Francia, con bloqueos, cargas policiales, saqueos y centenares de detenidos. Sindicatos, diversos colectivos y los chalecos amarillos, se han unido a los estudiantes



Informa Mavi Doñate pic.twitter.com/bERfs2ands — Telediarios de TVE (@telediario_tve) October 17, 2026

El equipo de TVE, amenazado e increpado durante los disturbios en París

En esta nueva transmisión desde París, Mavi Doñate volvía a actualizar la última hora de las protestas y disturbios en Francia: "Según cifras que acaba de dar el ministro del interior, unas 550.000 personas habrían salido en toda Francia a las calles y unas 400 personas habrían sido detenidas. Esta es un poco la situación que vivimos ahora". Mientras la periodista intentaba hacer su trabajo, unos individuos se colocaron delante de la cámara, tapando el objetivo, gestualizando un degollamiento y pronunciando palabras en francés.

"Es difícil hacer la conexión", reconocía la reportera del 'Telediario' de TVE, esquivando a estas personas que intentaban sabotearla. "Bomberos están viniendo porque incluso detrás hay fuegos que están prendidos y, como decimos, vamos a estar muy pendientes porque parece ser que esto va a continuar durante buena parte de la noche", concluía como buenamente podía la complicada conexión en directo para España.