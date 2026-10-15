El 'Telediario' de RTVE con Alejandra Herranz recibe una ovación cerrada ante lo hecho por su 70 aniversario: "Maravilla audiovisual"

El 28 de octubre de 1956 Televisión Española inició sus emisiones. 70 años después, RTVE ha preparado diferentes especiales para celebrar esta efeméride. Este jueves, el 'Telediario 1' con Alejandra Herranz ha emitido una edición especial para la que se ha trasladado hasta Robledillo de la Jara, un pequeño pueblo de Madrid que tiene gran valor simbólico para la cadena pública.

Se trata de un pueblo de 80 habitantes situado en la sierra norte de Madrid, a una hora de la capital y que como decimos es muy especial para RTVE pues la plaza del Ayuntamiento se denomina 'Plaza de Televisión Española'. Un nombre que se remonta a los inicios de TVE. Y es que gracias al espacio 'Destino TV', el televisor llegó por primera vez a la localidad y en señal de agradecimiento pusieron el nombre de Televisión Española a su plaza mayor, nombre que todavía conserva.

El 'Telediario 1' ha comenzado con imágenes de los inicios de RTVE y el primer logo del 'Telediario'. Justo después la Orquesta de RTVE ha puesto sintonía al arranque de este especial informativo tocando una de las bandas sonoras más emblemáticas de estos 70 años de RTVE: 'Verano Azul'.

"Hola, muy buenas tardes desde la Plaza de Televisión Española aquí en Robledillo de la Jara. Y llamándose así el nombre de la Plaza cómo no nos íbamos a venir hasta aquí para celebrar los 70 años de esta casa, de nuestra casa, de TVE. No se nos ocurría mejor forma que celebrar este aniversario que con ustedes, con el público, porque más allá de las series míticas, de rostros inolvidables, de acontecimientos históricos lo mejor es celebrarlo con ustedes que son los que sostienen TVE cada día", ha asegurado Alejandra Herranz al comenzar.

"Nos hemos venido hasta aquí con nuestros espectadores, en este caso son los vecinos de Robledillo de la Jara. muchísimas gracias por estar con nosotros, esperemos que disfruten de este Telediario. Nosotros empezamos ya", ha añadido la presentadora antes de empezar con los titulares del día y el repaso a todas las noticias que han protagonizado la jornada.

Hoy el equipo del Telediario, con Alejandra Herranz, se ha trasladado a Robledillo de la Jara, un pueblo de 80 habitantes situado en la sierra norte de Madrid al que le une una historia muy especial.



Comienza el Telediario especial '70 años juntos' por los #70añosTVE. pic.twitter.com/lTjOdFH9eQ — Telediarios de TVE (@telediario_tve) October 15, 2026

Durante todo el informativo, la orquesta de RTVE ha seguido tocando algunas sintonías míticas del 'Telediario' mientras Alejandra Herranz se ha ido moviendo por la plaza para hablar con algunos de los vecinos de este pueblo madrileño. "A finales de 1963 cuando tener un televisor en España era de ciencia ficción porque era un artículo absolutamente de lujo el cura de este pueblo, que era moderno, habló con el programa Destino TV y les pidió que le regalaran una tele", ha explicado la presentadora jsuto antes de hablar con la hija de dicho párroco.

#70añosTVE | Adela González es la hija del que fuera alcalde de Robledillo de la Jara cuando llegó el primer televisor al pueblo.



Ella tenía entonces 13 años. pic.twitter.com/lv6JHkWKdC — Telediarios de TVE (@telediario_tve) October 15, 2026

Además, el Telediario 1 ha buceado en el archivo de televisión más importante de este país, el Archivo RTVE, para recordar los orígenes de los informativos, pero también los de la ficción, con series icónicas como 'Verano Azul' o 'Cañas y Barro' o el teatro de Estudio 1 así como 'Los payasos de la tele'. Y para hablar de todo ello, Alejandra Herranz se ha sentado con el crítico de televisión, Borja Terán rodeada de diferentes elementos míticos de RTVE como la Ruperta del 'Un, dos, tres' o la Bruja Avería de 'La bola de cristal' y Don Pimpón de 'Barrio Sésamo'.

Después, Alejandra Herranz ha repasado con Ana de Roque, célebre meteoróloga de RTVE que lleva treinta años informando del pronóstico de El Tiempo, cómo ha cambiado la forma de dar la información meteorológica gracias a la tecnología y por un día, el 'Telediario' se ha olvidado de los avances tecnológicos y la presentadora lo ha hecho a través de mapas como se hacía antiguamente. Además Alejandra ha aprovechado para anunciar que su compañera se jubila próximamente.

Y para despedir esta edición especial del 'Telediario 1', el informativo ha contado con la colaboración especial de Pablo López, que junto a un piano de cola ha cantado "Casi siempre", uno de sus nuevos temas y después se ha atrevido a tocar también algunas de las sintonías míticas de la cadena como 'La bola de cristal'.

#70añosTVE | Pablo López (@PabloLopezMusic) pone el broche de oro a este Telediario especial ‘70 años juntos’ con uno de sus nuevos temas y… una sorpresa. pic.twitter.com/C5g70VQ6i3 — Telediarios de TVE (@telediario_tve) October 15, 2026

Aplausos al especial del 'Telediario' con Alejandra Herranz por su 70 aniversario

Como era de esperar, esta edición especial del 'Telediario' de TVE ha generado un sinfín de comentarios en redes sociales donde la audiencia no ha parado de alabar lo que ha hecho la cadena pública con Alejandra Herranz para celebrar los 70 años del ente público.

"Qué absoluta maravilla el @telediario_tve de hoy para los que amamos la televisión", ha destacado el periodista Edu Calle. "Lo que está haciendo hoy @telediario_tve es ORO. Se me han saltado las lágrimas", ha confesado también el periodista Enrique Tena.

"Pero que maravilla de @telediario_tve están emitiendo hoy por el 70 aniversario. Y que emocionada Ana de Roque después de dar el tiempo a lo "Mariano Medina", está próxima su jubilación, enhorabuena y gracias. Ell@s no lo saben pero son de nuestra familia", ha recalcado otro usuario.

Qué absoluta maravilla el @telediario_tve de hoy para los que amamos la televisión #70añosTVE — Edu Calle. (@EduCalle_) October 15, 2026

El telediario de hoy ha sido especialmente emocionante. Enhorabuena @telediario_tve#70añosTVE — Diego (@Dugus_85) October 15, 2026

Lo que está haciendo hoy @telediario_tve es ORO. Emoción! @borjateran q bien nos lo explicas siempre! Que me han caído las lagrimas !!! BRAVO! #70añosRTVE pic.twitter.com/TXFFe6C5KV — Enrique Tena (@EnriqueTenaTV) October 15, 2026

Pero que maravilla de @telediario_tve están emitiendo hoy por el 70 aniversario. Y que emocionada Ana de Roque después de dar el tiempo a lo "Mariano Medina", está próxima su jubilación, enhorabuena y gracias. Ell@s no lo saben pero son de nuestra familia — Eduardo CL (@edu_cl81) October 15, 2026

Que pedazo plano aéreo a vista de dron desde Robledillo de la Jara (Madrid) centrado en la Pza de TVE del pueblo.



Que gran telediario, enhorabuena a todo el equipazo que lo estáis haciendo posible. #TeleDiario #70AñosTVE — Héctor Pérez 🏳️‍🌈🇪🇸🌻 (@HectorConH_) October 15, 2026

Pero qué maravilla de telediario hoy @rtvenoticias. Del resto de la programación y las tertulias no tengo buena opinión, pero el nivel de los informativos públicos, especiales incluidos, qué? Que están en directo en un pueblo de 80 habitantes. Me encanta 😍. — Elisa Palomar Mérida (@ElisaMrd) October 15, 2026

Qué telediario más chulo el de hoy 🥰, por contar anécdotas de la historia de la tele y, de paso, que esto peemtia contar más cosas buenas que malas 🙂 #70AñosTVE — 🅹 U A N 🐦 (@JDR94) October 15, 2026

Qué maravilla audiovisual lo que está haciendo TVE por sus “70 años” en el Telediario.

¡Me encanta la televisión y sus maravillas que no dejarán de sorprenderme! 😍 #70AñosTVE — José (@joseerv1410) October 15, 2026

El Telediario de hoy de TVE me está gustando tanto. Porque yo que soy friki fan de la tele#70añosTVE — 𝙍𝙖𝙙𝙞𝙘𝙖𝙡 𝘾𝙝𝙖𝙣𝙚𝙡 (LUX) 🌊🦈 (@chaneldelbueno) October 15, 2026

Es que adoro este Telediario por favor. Qué maravilla todo #70AñosTVE pic.twitter.com/GTucP1egvQ — Rubén M. Checa (@RubenMCheca) October 15, 2026

Qué maravilla de telediario.

Enhorabuena @telediario_tve https://t.co/N6Tpj8wtBe — Óscar Pardo dl Salud (@PardoSalud) October 15, 2026

¡Qué bien me lo estoy pasando con el @telediario_tve de @rtvenoticias especial de hoy. ¡Gracias, compañeros!!! — Stella Benot (@stellabenot) October 15, 2026

Esto es una verdadera maravilla! Estoy emocionado como cualquier fan de la tele nostalgia y al mismo tiempo de la modernidad televisiva. @RTVE_Com @ArchivoRTVE @telediario_tve cómo lo hacen? Enhorabuena! https://t.co/XPcLUfQ7wW — Henry Gaspar (@henrygaspar) October 15, 2026

El TD especial #70AñosTVE está siendo muy emotivo y cuenta con un atrezo de lujo, buena parte de él está atesorado en el Museo de RTVE en Sant Cugat, como esa primera cámara 😍 https://t.co/2jB6dFd40M — Alejandro Macías (@alemaciasblanco) October 15, 2026

@telediario_tve

Enhorabuena por este telediario tan especial y nostálgico.

Grande la televisón pública 👏👏👏👏👏 — jondalar (@SanJondalar) October 15, 2026