El 'Telediario' de Pepa Bueno en TVE da el sorpasso en audiencias a Vicente Vallés ante el efecto de 'La Revuelta'

'La Revuelta' reventó audímetros este jueves por la noche y batió todos los récords de audiencia en RTVE con Pedro Sánchez. El programa de David Broncano marcó máximo histórico con un desorbitado 33,9% de cuota de pantalla y cerca de 4,4 millones de espectadores de media. Sin embargo, más allá de este campanazo para el formato de entretenimiento, La 1 vivió otros hitos que merecen un destacado aparte. Es el caso del sorpasso excepcional de Pepa Bueno a Vicente Vallés.

'La Revuelta' se disparó a cifras de otros tiempos, totalmente infrecuentes ya en la televisión del presente. Fue lo más visto del día, con distancias abismales sobre la competencia, y propició que La 1 de TVE ganase el jueves frente a Antena 3 y Telecinco con un 18,2%. También se trató de la emisión no deportiva más vista de todo el año.

Destacamos la curva minuto a minuto, que pasó de un 24,1% a terminar por encima del 40% de cuota. Por targets, sobresalió en espectadores adultos-jóvenes de 25 a 44 años con un astronómico 51,1%. En jóvenes de 13 a 24 años también arrolló sobremanera con un impresionante 48,7%. En cuanto a las audiencias por ámbitos, Madrid fue el mercado donde más se vio 'La Revuelta' con un galáctico 43,2%.

La visita de Pedro Sánchez a #LaRevuelta lleva al programa su MÁXIMO HISTÓRICO en @la1_tve



⚡️ LÍDER ABSOLUTO con un 33.9% de share y una media de 4.387.000 espectadores



⚡️ LO + VISTO del día en TV



⚡️ Más de 7.1 millones de espectadores únicos#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/0BrWPlOLPO — Dos30' (@Dos30TV) October 23, 2026

Pues bien, esta arrasada alteró mucho el consumo de los espacios periféricos, elevando al 'Telediario 2' de Pepa Bueno a un récord de temporada con un gran 17,4% de cuota y más de dos millones de espectadores de media, consumando así un sorpasso puntual a las 'Noticias' de Vicente Vallés en Antena 3, que se quedaron en un 16,2% de share (1.861.000 de fieles).

En estricta coincidencia, Bueno también superó a su rival más inmediato con un 17,2 y 16,2% respectivamente según datos de Fifty5Blue. No obstante, insistimos en que conviene puntualizar que se trata de un liderazgo extraordinario. Si bien, aunque en los últimos tiempos se han estrechado las distancias entre ambos espacios informativos, lo cierto es que el dominio lo sigue conservando con regularidad el canal de Atresmedia.

Una hegemonía que este jueves perdió por el efecto de 'La Revuelta', es decir, mucha gente empezó a conectar con el 'Telediario 2' y dicho comportamiento, habitual en acontecimientos televisivos de este calibre, le favoreció. Lo mismo ocurrió con 'El perro andaluz' de Manu Sánchez, que firmó récord de temporada con un 19,1% y casi 1,1 millones de televidentes gracias, en este caso, a las herencias recibidas de la charla entre Sánchez y Broncano.