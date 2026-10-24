'El Secreto', avance próximo capítulo del domingo 25 de octubre: La agresión de Serhat y una noticia que lo cambia todo en la serie de Antena 3

'El Secreto', la nueva serie turca de Antena 3, sigue consolidándose poco a poco en la noche de los domingos tras tomar el relevo de 'Una nueva vida'. Este domingo, la ficción otomana emitirá su octavo episodio en el prime time a partir de las 22:10 horas.

¿Pero qué va a pasar en el capítulo de 'El secreto' de este domingo? En El Televisero te lo avanzamos:

Avance de 'El secreto' del domingo 25 de octubre

Cihan confiesa a su hermano que Tibet es el padre de Kader. Después, Serhat se enfrenta a Tibet y le pega una paliza, que acaba con este último cayendo al vacío. Tras el accidente, una ambulancia traslada a Tibet al hospital. Mientras que Cihan se entrega como culpable del suceso para proteger a Serhat.

Por su parte, Berrak se lleva a sus dos hijas y tiene planeado irse del país con ellas, pero acaba poniendo a Ilkim y Hayal en peligro. Finalmente, Serhat consigue salvarlas con la ayuda de Zeynep.

Entre tanto, Serhat decide contar a sus hijas que tienen una hermana, pero Berrak les interrumpe para dar una noticia que lo cambiará todo.

¿Qué pasó en el último capítulo de 'El secreto'?

En el último capítulo de 'El secreto', Berrak estaba celosa de la relación entre Zeynep y Serhat y hacía todo lo posible para ocasionar problemas entre ellos. Cihan estaba a punto de confesar a su hermano quién es el padre de Kader, pero finalmente se arrepentía y no decía nada.

Berrak le dijo a Kader que Zeynep en realidad no la quiere y que solo la está utilizando. Azra acusó a Ebru de intentar conquistar a su marido mandándole mensajes inapropiados.

Serhat confesó a Zeynep que no sería capaz de querer y mucho menos de confiar en otra persona después de todo lo que ha sufrido.