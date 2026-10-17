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'El Secreto', avance del próximo capítulo del domingo 18 de octubre: El boicot de Berrak y la confesión de Serhat en la serie de Antena 3

por El Televisero

Antena 3 ofrecerá un nuevo episodio de la serie turca 'El secreto' este domingo 18 de octubre a partir de las 22:10 horas

Serhat en 'El secreto'
Serhat en 'El secreto' | Antena 3

'El Secreto', la nueva serie turca de Antena 3, sigue consolidándose poco a poco en la noche de los domingos tras tomar el relevo de 'Una nueva vida'. Este domingo, la ficción otomana emitirá su séptimo episodio en el prime time a partir de las 22:10 horas.

¿Pero qué va a pasar en el capítulo de 'El secreto' de este domingo? En El Televisero te lo avanzamos:

Avance de 'El secreto' del domingo 18 de octubre

Berrak está celosa de la relación entre Zeynep y Serhat y hace todo lo posible para ocasionar problemas entre ellos.

Cihan está a punto de confesar a su hermano quién es el padre de Kader, pero finalmente se arrepiente y no dice nada.

Berrak dice a Kader que Zeynep en realidad no la quiere y que solo la está utilizando.

Azra acusa a Ebru de intentar conquistar a su marido mandándole mensajes inapropiados.

Serhat confiesa a Zeynep que no sería capaz de querer y mucho menos de confiar en otra persona después de todo lo que ha sufrido.

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