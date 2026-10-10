'El Secreto', avance del próximo capítulo del domingo 11 de octubre: La vida de Kader corre peligro en la serie de Antena 3

'El Secreto', la nueva serie turca de Antena 3, sigue consolidándose poco a poco en la noche de los domingos tras tomar el relevo de 'Una nueva vida'. Este domingo, la ficción otomana emitirá su sexto episodio en el prime time a partir de las 22:10 horas.

¿Pero qué va a pasar en el capítulo de 'El secreto' de este domingo? En El Televisero te lo avanzamos:

Avance de 'El secreto' del domingo 11 de octubre:

Cihan quiere que Azra se quede embarazada y así tener un hijo con ella, pero esta está sufriendo porque no quiere y se ve obligada.

Kader se queda sola en casa porque sus padres adoptivos se van a una boda. La luz se va y la pequeña enciende una vela, que se cae encima de una mesa provocando un incendio.

Zeynep salva a Kader y ambas se van a la mansión de Serhat. Al llegar, le dicen a Berrak que se van a quedar a vivir allí de manera definitiva.

¿Qué pasó en el anterior capítulo de 'El secreto'?

En el último capítulo de 'El secreto', Serhat visitaba a Berrak en la habitación del hospital. Estaba muy enfadado y solo quería saber quién es el padre de Kader, pero ella juraba no decirlo nunca. Cihan contrataba a Ebru con la intención de utilizarla para asuntos turbios en los hoteles.

Azra confesaba a Mustafa que no puede dejar a su marido. Estaba harta y no le aguantaba más, pero se veía obligada tanto por ella como por su madre a seguir con él. Berrak volvía a casa y Serhat no podía echarla, ya que eso destrozaría a sus hijas.

Kader intentaba acercarse a su madre y ella la rechazaba, pero finalmente decidía irse con la niña al parque. Zeynep estaba muy pendiente de Kader, pero se alegraba de que por fin madre e hija pasaran tiempo juntas, sin saber que Berrak escondía otros planes.