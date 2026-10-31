'El Secreto', avance del capítulo del domingo 1 de noviembre: La confesión de Serhat y Berrak, repudiada en la serie de Antena 3

'El Secreto', la nueva serie turca de Antena 3, sigue consolidándose poco a poco en la noche de los domingos. Esta semana, la cadena ofrecerá un nuevo episodio a partir de las 22:10 horas a pesar de estar en mitad de un puente por el día de Todos los Santos.

En concreto, la cadena de Atresmedia ofrecerá este domingo el noveno capítulo de 'El secreto'. ¿¿Pero qué va a pasar en el capítulo de 'El secreto' de este domingo? En El Televisero te lo avanzamos:

Avance de 'El secreto' del domingo 1 de noviembre

Berrak asegura que está embarazada, pero Serhat no la cree y confiesa a sus hijas la verdad sobre la infidelidad de su madre. Además, cuenta que Kader es su hermana.

Hayal e Ilkim están impactadas y no quieren volver a ver a Berrak. También pagan el disgusto con su padre por haberles ocultado algo tan importante.

Zeynep está muy emocionada porque va a trabajar como profesora en el colegio de las niñas. Mientras, Kader intenta acercarse a sus hermanas, pero ellas necesitan tiempo para asimilar lo sucedido.

Cihan y Ebru pasan tiempo juntos, pero Zeynep no lo aprueba ya que él es un hombre casado.

¿Qué pasó en el último capítulo de 'El secreto'?

En el último capítulo de 'El secreto', Cihan confesaba a su hermano que Tibet es el padre de Kader. Después, Serhat se enfrentaba a Tibet y le pegaba una paliza, que acababa con este último cayendo al vacío. Tras el accidente, una ambulancia trasladaba a Tibet al hospital. Mientras que Cihan se entregaba como culpable del suceso para proteger a Serhat.

Por su parte, Berrak se llevaba a sus dos hijas y tenía planeado irse del país con ellas, pero acababa poniendo a Ilkim y Hayal en peligro. Finalmente, Serhat conseguía salvarlas con la ayuda de Zeynep.

Entre tanto, Serhat decidía contar a sus hijas que tienen una hermana, pero Berrak les interrumpía para dar una noticia que lo cambiará todo.