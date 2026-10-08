El rótulo que se ha captado en pantalla durante el monólogo de Marc Giró en La Sexta tras la muerte de Maricarmen

Marc Giró ha arrancado 'Cara al show' este miércoles centrándose de lleno en la aprobación de los dos decretos de vivienda tras la disolución de las cortes y el adelanto electoral para el próximo 29 de noviembre. Y en mitad de un monólogo centrando en denunciar la realidad de los desahucios en España, el espacio de La Sexta se ha hecho eco a través de un rótulo del fallecimiento de Maricarmen, la vecina de 87 años que ha inspirado todo un movimiento social.

"Bueno, ya tenemos aquí las elecciones. La fiesta no se acabó, como algunos quisieran, ¿verdad, Alvise? La fiesta de la democracia sigue con más confeti que nunca", ha comenzado anunciando el conductor de 'Cara al show' nada más arrancar el programa de este miércoles.

Además, un rótulo de última hora recogía la noticia de la muerte de la vecina desahuciada, que ha fallecido en el hospital dos semanas después de su mediático desalojo. "Este monólogo está dedicado a la mujer que encendió la lucha contra los desahucios en España, Maricarmen Abascal, fallecida hoy a los 87 años", se ha podido leer en el letrero que se ha mostrado en la pantalla.

Marc Giró escenifica un desahucio en 'Cara al show' y se hace eco de la importancia de los dos decretos de vivienda aprobados

Marc Giró en 'Cara al show'

Precisamente, Marc Giró se ha referido a la anciana como el principal pilar de la revolución iniciada en la Puerta del Sol. "Como sabrán, después de la movilización ciudadana que causó el desahucio de Maricarmen, el gobierno llevó dos decretos de vivienda al Congreso y estos fueron tumbados por el voto en contra de PP, Vox, UPN y Junts", ha recordado el presentador.

Va por ti, Mari Carmen (D.E.P.) 🖤



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"La convocatoria de elecciones para el próximo 29 de noviembre y, por lo tanto, la disolución de las Cortes ha permitido que la medida sea aprobada por la Diputación Permanente, que es, por así decirlo, el Congreso en funciones, hasta que las Cortes se vuelvan a constituir y donde, y esto es clave, el voto de Junts es irrelevante", ha explicado el comunicador.

"Estos días estamos aprendiendo una cantidad de cosas sobre el funcionamiento del Estado que yo flipo", ha comentado con sorna antes de destacar los beneficios de estas medidas. "Bueno, sea como sea, gracias a la aprobación de estos decretos de vivienda ya se están evitando muchos de los 45 desahucios que, según datos del Consejo General del Poder Judicial, que no son para nada unos perroflautas, se ejecutan cada día en España", ha destacado Marc Giró.

Ha sido entonces cuando un bote de gas lacrimógeno ha invadido la escena. "¡Hostia! ¿Y está humareda?", ha preguntado el conductor de 'Cara al show' algo confundido mientras un agente antidisturbios se colaba en plató. "¡Policía! ¡Abra la puerta o la tiramos abajo!", ha comenzado a gritar, simulando un desahucio en el programa. "El protocolo marca que hay que tirar la puerta... Venga, menos mariconadas y abra la puerta", ha insistido el agente.

"Pesa sobre usted una orden de desahucio por impago. El pequeño propietario ha adquirido su novena propiedad y resulta que es este plato. O sea que vamos a proceder a desahuciarle claramente", ha explicado el agente de policía a Marc Giró mientras este protestaba con la nueva ley en la mano. "¿Me va a desahuciar a mí? ¿A mí a mí? ¿Hoy? Pero usted, caballero, no se ha leído el BOE esta mañana", ha advertido el presentador.

"Por lo que veo usted no se ha enterado de que el gobierno ha ampliado la protección contra desahucios para colectivos vulnerables hasta el 2030. ¿No le da vergüenza? Primero a una ancianita y ahora a una pobre mariquita desvalida como yo", ha señalado entonces Marc Giró antes de extenderse. "¿A ver, está diciendo que yo no puedo ejercer mi noble trabajo?", ha preguntado algo ofendido el policía.

"No, a ver, respóndame a una pregunta, ahora que tiene usted tiempo. ¿Es usted propietario o vive de alquiler?", preguntaba entonces el conductor de 'Cara al show'. "¿Está de broma? Con mi sueldo, ¿cómo voy a vivir de alquiler? Menuda pregunta", ha denunciado el agente explicando entonces que "pagaba 1.200 y justo ahora me han subido a 1.500", que vive con su mujer, dos hijos y uno en camino además de cuidar de su suegro, que es dependiente.

Ha sido entonces cuando Marc Giró ha lanzado un apunte. "A ver, agente, perdóneme que se lo diga, perdóneme que se lo diga, pero con este cuadro ha tenido usted suerte de que se haya aprobado el decreto contra los desahucios ni que sea hasta 2030, porque le digo una cosa: estaba usted a un tris de recibir una orden de desahucio, pero contra usted mismo", ha sentenciado el presentador.

"Dios mío, pero tiene usted razón. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Qué será de mí?... ¿Pero de qué cómo voy a vivir, por madre?", reconocía el agente de policía, sin saber a qué dedicarse ahora que se han paralizado los desahucios. "Pues mire, casualmente tengo unos amigos que precisamente están buscando un perfil como el suyo", ha señalado el presentador antes de protagonizar un número de baile al ritmo de 'Y.M.C.A', el popular tema de Village People.