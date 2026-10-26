El récord del Clásico altera las audiencias: Máximo histórico de 'El Chiringuito' y caída en RTVE de 'La película de la semana'

El primer Clásico de la temporada trastocó notablemente los consumos televisivos y los resultados de audiencia tanto del pago como del abierto este domingo 25 de octubre. El Barcelona-Real Madrid, que se saldó con un 1-2, arrasó en DAZN al rozar el 22% de cuota de pantalla y los 2,8 millones de telespectadores de media.

Fue lo más visto del día y se trató de un récord en el pago en nueve años, pues con ese volumen de seguidores hablamos de la segunda emisión más vista de la historia para esta modalidad de televisión. Tan solo se situó por detrás del Clásico de abril de 2017. Según datos de Fifty5Blue, donde más se vio, como es natural, fue en la Comunidad de Madrid (30,9%) y en Cataluña (31%), con los mayores índices de share.

En cuanto a targets de edad, el choque entre los blaugranas y los merengues sobresalió particularmente en jóvenes de 13 a 24 años con un apabullante 43%, en niños de 4 a 12 con un 37,8% y en adultos-jóvenes (25 a 44 años) con casi un 32% de cuota. En total, el encuentro sumó 3,8 millones de espectadores únicos.

Por otro lado, la fortaleza del partido propició que el conjunto de las cadenas de pago consiguiera récord histórico con un formidable 19,9% frente al 10,3% de La 1 de TVE, el 9% de Antena 3, el 8,1% de Telecinco, el 7% de Cuatro o el 4,7% de La Sexta.

La victoria del @realmadrid en el #Clásico aún emitiéndose solo en @DAZN_ES es LO + VISTO DEL DÍA con un 21.8% de cuota y 2.759.000 de audiencia media



⚽️ Suma 3.789.000 espectadores únicos



⚽️ Gran 72.8% de fidelidad#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/2ETE4LIG8P — Dos30' (@Dos30TV) October 26, 2026

Pues bien, el boom del Clásico tuvo incidencia directa también en la televisión en abierto y en las audiencias de las ofertas habituales de la noche dominical. De entrada, mención destacada merece 'El Chiringuito', que obtuvo un máximo histórico en Cuatro al alcanzar un gran 8,1% de cuota y 316.000 televidentes.

Fue un doble récord, tanto en share como en miles, en su nueva etapa en Mediaset. Además, se alzó como tercera opción; solo por detrás de Telecinco y Antena 3 y por delante de La 1 de RTVE, que en la franja de late night se desplomó a un pírrico 5,3% con su segundo film de la velada. Por otro lado, la tertulia deportiva comandada por Pedrerol creció a un 12,6% en el target comercial, el más preciado por anunciantes, y a un 11,8% en el público masculino.

MÁXIMO para #ElChiringuitoenCuatro al firmar un ENORME 8.1% de cuota, 316.000 y 1.270.000 espectadores únicos



⚽️ 3ª opción entre todas las cadenas



⚽️ 12.6% en el TC y 11.8% entre el público masculino



ENHORABUENA @jpedrerol & Co!#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/uLLK7Zl4fF — Dos30' (@Dos30TV) October 26, 2026

Precisamente, sobre La 1, hay que resaltar la caída de 'La película de la semana', que bajó a un débil 8,3% de cuota con la cinta 'Sin tiempo para morir', traduciéndose en 777.000 seguidores. Cifras impropias para el tradicional contenedor de cine de la cadena estatal y condicionadas claramente por el impacto del fútbol. También 'Salvados' en La Sexta se vio perjudicado con un 4% y apenas 520.000 fieles.

Por su parte, 'Supervivientes All Stars: Conexión Honduras' también alteró sus registros. El reality de aventuras registró su cuota más alta de la temporada con un 16,4% (939.000). Eso sí, en este registro hubo truco. Y es que Telecinco, para protegerse de los efectos del partido, troceó la emisión de la gala dominical; ofreciendo un previo de 22:00 a 23:02 horas, en el que anotó un escueto 7,8%.

Por esta razón, el grueso del programa (de 23:02 a 02:00 horas) se elevó a un potente 16,4%, situándose a 5,8 puntos de Antena 3 y a 8 puntos de La 1 de TVE. Su mejor métrica la cosechó en el target adulto-joven de 25 a 44 años con un sólido 18,5%.