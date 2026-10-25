El público y la crítica dictan sentencia a 'Grande de España', la nueva serie que ha estrenado Netflix, y hay división de opiniones

Netflix ha estrenado este fin de semana 'Grande de España', su nueva serie que está llamada a ser una de las revelaciones del año. Se trata de una comedia dramática de seis capítulos que juega con las apariencias, el dinero y las ambiciones de dos personajes que guardan muchos secretos. La ficción está creada por Álvaro Fernández-Armero y Juan Cavestany, quienes ya trabajaron conjuntamente en las ficciones de Movistar Plus 'Vergüenza' y 'Sentimos las molestias'.

Antonio de la Torre ('Los tigres', 'La bola negra') y Alexandra Jiménez ('Gracias, equipo', 'Escándalo, relato de una obsesión') dan vida a Don Leandro y Sofía Carrington los protagonistas de la historia. Al reparto principal de 'Grande de España' se suman Enric Benavent ('Mi cielo tu infierno, 'La unidad'), Fernando Andina ('Sueños de libertad', 'Oasis'), Teresa Rabal ('Por cien millones', 'La caja de arena'), Mercedes Sampietro ('Mi amiga Eva', 'Oasis') y Celia de Molina ('Cochinas', 'Urban. La vida es nuestra').

El elenco artístico de 'Grande de España' se completa con otros actores como Ana Asensio ('Las chicas de oro'), Alejandro Mesa ('Aquel'), Lía Lois ('Los años nuevos'), Nacho López ('4 estrellas'), César Tormo ('La vida brece', 'Celeste'), entre otros.

Producida por Cuidado con el perro, la producción española cuenta con Álvaro Fernández-Armero ('Ocho apellidos marroquís', 'Todo es mentira') y Juan Cavestany ('Vota Juan', 'Madrid, Ext.') como directores y guionistas. Además, ambos ejercen como productores ejecutivos junto con Alicia Yubero en lo que supone su primer trabajo para Netflix.

Sinopsis de 'Grande de España'

Don Leandro (De la Torre), un marqués arruinado que vive de las apariencias y sueña con ser nombrado Grande de España, ve una única salida a su desastre económico: vender su decadente palacete familiar en Madrid.

La ocasión perfecta parece presentarse cuando la riquísima empresaria Sofía Carrington (Jiménez) se interesa por la propiedad. Pero, a medida que avanzan las negociaciones - y las seducciones - queda claro que ​n​o son quienes aparentan ser.

¿Cómo ha recibido la crítica el estreno de la nueva serie de Netflix?

La llegada de 'Grande de España' ha generado bastante expectación entre la crítica. Para empezar, Mikel Zorrilla en Espinof señala que es una "de las mejores series españolas" que ha estrenado Netflix. El mismo crítico no duda en reivindicar el gran trabajo de sus dos protagonistas. "Esa radiografía de la aristocracia quede en un relativo segundo plano para incidir más en la dinámica entre los personajes interpretados por unos estupendos Antonio de la Torre y Alexandra Jiménez, quienes además comparten una química indiscutible", recalca.

Por su parte, Gabriel Arias, redactor de Vertele, no duda en definir el producto como "una simple comedia que busca la risa fácil y que huye de los mensajes sesudos y trascendentales". "Grande de España cumple como comedia porque es puro divertimento", incide el periodista.

En la misma línea está Raquel Hernández Luján en la crítica de Hobbyconsolas en la que no duda en exponer cómo la miniserie tiene una vena de Berlanga. Para ella, "Grande de España funciona mejor cuanto más se cachondea de ambos protagonistas, ya sea por separado o juntos y es más laxa cuando deja la caricatura". Tampoco duda en expresar que tanto Antonio de la Torre como Alexandra Jiménez están en "estado de gracia".

Mientras que el crítico de El Televisero, Juan Arcones destaca cómo la ficción puede ser una de las "comedias del año". "Es una comedia ligera a la que le beneficia enormemente la duración reducida de sus capítulos", defiende nuestro redactor. Además, Arcones también coincide con el resto en el gran trabajo de sus dos protagonistas. "'Grande de España' tiene un as en la manga. Más bien dos: Antonio de la Torre y Alexandra Jiménez. La química que destilan es pura dinamita. Funcionan muy bien por separado", sentencia.

El público da su veredicto a 'Grande de España'

En solo tres días, 'Grande de España' ha conseguido situarse en el Top 1 de series más vistas en España. Y es que como era de esperar, la nueva comedia de Netflix está generando muchas reacciones de la audiencia en redes sociales.

Y al igual que los críticos, los espectadores también señalan a través de 'X' que uno de los puntos fuertes de la comedia de Netflix es precisamente su dupla de protagonistas: Antonio de la Torre y Alexandra Jiménez.

"Una pareja de actores formidable y una dupla de guionistas excepcional son el nexo de unión entre 'Vergüenza' y 'Grande De España'. El patetismo, la incomodidad y la ternura que producen Leandro & Sofía, me ha recordado a los ultramíticos Jesús y Nuria. Viva la comedia de calidad", opina Diego Cabrales.

Sin embargo, hay quien le pone algunas algunas pegas a esta nueva apuesta. "'Grande de España' se deja ver, pero no termina de despegar. Buenas intenciones y algún momento inspirado, aunque el conjunto resulta irregular y poco memorable", sentencia un televidente.

"'Grande De España' es la típica serie facilita de ver de una sentada con la que sueltas alguna carcajada y poquito más. Está guay porque no pretende más que eso pero no llega al nivel de otras series de sus creadores como podría ser el pepinazo de "Vergüenza". Está okey", señala otra de las reacciones al respecto de la comparación entre ambas comedias de Álvaro Fernández-Armero y Juan Cavestany.

"No consigue arrancar la carcajada, pero sí se disfruta con una sonrisa. Una comedia de enredos para ver del tirón", es otro de los comentarios que se han podido leer. "Una comedia fácil de ver y divertida en el plano irónico. Cuenta con un reparto brillante", añade otro.

Una pareja de actores formidable y una dupla de guionistas excepcional son el nexo de unión entre #Vergüenza y #GrandeDeEspaña. El patetismo, la incomodidad y la ternura que producen Leandro & Sofía, me ha recordado a los ultramíticos Jesús y Nuria. Viva la comedia de calidad. pic.twitter.com/qGbHwdPl95 — Diego Cabrales (@diegales96) October 24, 2026

Visto el primer capítulo de la serie #GrandedeEspaña que ha estrenado hoy @NetflixES.



Entretenida y con ese humor incómodo que tanto le gusta a sus creadores. pic.twitter.com/3t92tPe5Is — David NP (@david7868) October 23, 2026

¿Apetece una sátira patria? Netflix te sirve en bandeja #GrandeDeEspaña, que bebe de la tradición de la picaresca para presentarnos a unos personajes al límite de sus trolas: https://t.co/r9BClvNTsZ pic.twitter.com/1jxD0dx3cE — Raquel Hernández Luján (@RaqHdez) October 24, 2026

Netflix acaba de estrenar #GrandeDeEspaña y en @elcultural vengo a recordar a Berlanga y 'El opus' para concluir que, para mi tristeza, la escopeta nacional se ha encasquillado. https://t.co/UYIknoxgQp — Enric Albero (@EnricAlbero) October 24, 2026

#GrandeDeEspaña es la típica serie facilita de ver de una sentada con la que sueltas alguna carcajada y poquito más.

Está guay porque no pretende más que eso pero no llega al nivel de otras series de sus creadores como podría ser el pepinazo de "Vergüenza".

Está okey. pic.twitter.com/ciE4Fhy61n — Guilty Remnant (@MikelMetal) October 24, 2026

Antonio De La Torre y Alexandra Jiménez brillan en esta divertida miniserie de giros inesperados sobre un arruinado marqués sin escrúpulos. #GrandedeEspaña #Antoniodelatorre pic.twitter.com/yYujBQUZke — Francisco Javier Aragon Martin (@Francis77690515) October 24, 2026

No consigue arrancar la carcajada, pero sí se disfruta con una sonrisa.

Una comedia de enredos para ver del tirón.

Está en @NetflixES



⭐️⭐️⭐️•• pic.twitter.com/fLVix3oaJK — Adolfo Rodríguez (@AdolfoRH) October 24, 2026

Avui arriba a Netflix la sèrie #GrandeDeEspaña

Després de #SuMajestad una altra comèdia sobre les misèries de la reialesa i aristocràcia espanyola. He rigut molt, malgrat ser humor convencional, tractant-se de Juan Cavestany.

Antonio de la Torre i Alexandra Jiménez estan genials. pic.twitter.com/1ChbT0e0Cf — Alfons Gorina (@AlfonsGorina) October 23, 2026

Juan Cavestany y Álvaro Fernández Armero se ponen berlanguianos en Grande de España, entretenida sátira sobre la nobleza, y la rocambolesca relación entre un marqués sin un duro (y bravo ese falso sirviente) y una mujer con variados recursos. El reparto se sale. Para maratón. pic.twitter.com/LAIrNFbhm1 — Mariló García (@Yonomeaburro) October 24, 2026

#GrandeDeEspaña es otra serie que ha pasado por el rodillo algorítmico de @NetflixES que destripa la sorpresa de la premisa desde el trailer. Tengo clarisimo que en cualquier otra plataforma habría sido mucho mejor https://t.co/01uG5hNzaY — Lorenzo Mejino (@lmejino) October 25, 2026

Me está pareciendo flojita ‘Grande de España’. Leo esto que cuentan sus autores y me lo explico. pic.twitter.com/yci9Cys3Lw — Oskar Belategui (@Belategui) October 24, 2026

Me ha parecido muy entretenida #GrandeDeEspaña pero ni una mención en los créditos a Ascen López in memoriam? — Ricardo Garcés Aguayo (@rigarcesag) October 25, 2026