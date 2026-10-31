El público y la crítica dictan esta sentencia a 'Colisión', el nuevo thriller de Luis Zahera que ya es número 1 en Netflix

Netflix estrenó este viernes 'Colisión', la nueva película dirigida por Daniel Sánchez Arévalo ('AzulOscuroCasiNegro', 'Primos' y 'Rondallas'), y que en apenas 24 horas ya es número 1 entre los contenidos más vistos de la plataforma en España. Se trata de un thriller en el que nadie es exactamente quien aparenta ser y que está producido por Bambú Producciones ('La Promesa', 'El caso Asunta').

'Colisión' cuenta con un reparto de lujo encabezado por los ganadores del Goya Laia Costa ('Cinco lobitos', 'Un amor'), Karra Elejalde ('Ocho apellidos vascos', 'Mientra dure la guerra'), Luis Zahera ('As bestas', 'Animal'), Tamar Novas ('Mar Adentro', 'Clanes'), Álvaro Cervantes ('Sorda', 'Loco por ella') y Lluís Homar ('La mala educación', 'Los abrazos rotos').

El reparto de la cinta lo completan otros actores como Adriana Ozores ('Custodia repartida'), Luz Valdenebro ('Estoy vivo'), Víctor Duplá ('Escándalo, relato de una obsesión'), Jorge Cabrera ('Karateka'), Ismael Martínez ('Grande de España'), Alba Fontecha ('Supernormal') e Imma Sancho ('Se tiene que morir mucha gente').

Con 'Colisión', Daniel Sánchez Arévalo se estrena en el terreno del thriller. "Tenía muchas ganas de salir de mi mundo. Explorar otras historias que no hayan partido de mi cabeza. Cuando Ramón Campos me contó el argumento, sentí que, no es que fuera el vehículo perfecto, era la montaña rusa perfecta para montar al espectador y tratar de ofrecerle una experiencia llena de acción, suspense, intriga, desconcierto, giros y pura diversión", reconoce el reconocido director.

Sinopsis de 'Colisión'

En plena crisis económica, un grupo de atracadores asalta un banco de Madrid y desencadena una serie de acontecimientos imprevisibles. Lo que al principio parece un robo más se convierte en un juego de engaños, miedo y supervivencia, donde cada decisión cuenta, cada gesto esconde algo y todos buscan evitar algo más que ir la cárcel.

¿Cómo ha recibido la crítica el primer thriller de Daniel Sánchez Arévalo?

A lo largo de su trayectoria, Daniel Sánchez Arévalo ha conseguido hacerse un hueco en el sector de la comedia desde que ganó el Goya a Mejor Dirección Novel por 'AzulOscuroCasiNegro'. Por eso, su debut en el género del thriller contaba con gran expectación entre la crítica.

A Raquel Luján, crítica de Hobbyconsolas parece que le ha convencido el estreno del director en este sector. "Colisión es una película entretenida que funciona por sí misma pero que además tiene sello de identidad y trasfondo. Es un ejercicio muy logrado de retorcer un clásico como es el relato de "cacos y polis", destaca.

Por su parte, Mikel Zorrilla recalca en su crítica de Espinof que es una película que engancha pues tiene un ritmo fluido y vibrante. Asimismo, confiesa que es una cinta que es mucho más efectiva de lo habitual en lo que a las emociones se refiere para ser un thriller. Eso sí como punto débil señala que "el tramo final se resiente un poco".

Enid Román Almansa celebra por su lado en su crítica de Cinemanía que 'Colisión' sea de esas películas que consigue sorprender pues según relata la trama "desconcierta con sus giros". Eso sí para el periodista la guinda del pastel son las grandes interpretaciones de todos sus protagonistas.

El público da su veredicto a 'Colisión'

En lo que respecta al público, por lo pronto 'Colisión' ha conseguido situarse entre las películas más vistas de Netflix en España tras solo un día en la plataforma. Además por las valoraciones que se han podido leer en redes sociales parece que la película de Daneil Sánchez Arévalo ha convencido en su mayoría aunque hay alguna disparidad de opiniones.

"Sánchez Arévalo se pasa al thriller con resultados más que satisfactorios. Inteligente puzzle que se arma sobre la premisa del “Y si…?”para contar 4 historias que son una. A favor, la solidez del conjunto, un guion bien armado y un reparto estupendo. En contra, que se explica demasiado (requisito Netflix). En realidad, son 4 mini películas en una (5, contando con el final). Disfrutables todas, ojo", destaca el periodista David Álvarez, que puntúa la cinta con un 7.

"Absoluto peliculón. Para mí el mejor guion de este año. Enhorabuena a Sánchez Arévalo por reinventarse para el thriller, por construir una trama, unos giros y unos personajes simplemente apasionantes", defiende Alberto Córdoba.

"'Colisión', aunque va de más a menos, es una película entretenida que te mantiene en vilo gracias a un giro inesperado tras el atraco inicial", añade otro usuario en "X". Y es que parece que la crítica que más coincide es que al final la película se hace un poco tediosa.

“Colisión” (2026) Sánchez Arévalo se pasa al thriller con resultados más que satisfactorios.

Inteligente puzzle que se arma sobre la premisa del “Y si…?”para contar 4 historias que son una. A favor, la solidez del conjunto, un guión bien armado y un reparto estupendo. En contra,… pic.twitter.com/rc7RbxSISd — David Álvarez (@DAlvarez1976) October 31, 2026

Absoluto peliculón #Colisión



Para mí, el mejor guión de este año



Enhorabuena a @sanchezarevalo por reinventarse para el thriller, por construir una trama, unos giros y unos personajes simplemente apasionantes



De @BambuProdu en @NetflixES pic.twitter.com/EDTUOqi32B — Alberto Cordoba (@albercordoba) October 31, 2026

Vista #Colision en #Netflix. Sencilla pero efectiva y nada es lo que parece, un reparto de primer nivel español que ofrece grandes momentos. Quizás le sobran 15 minutitos thriller a veces tedioso pero interesante y cumple. pic.twitter.com/sR8msghtkl — SitoCine (@SitoCinema) October 31, 2026

#Colision #Netflix Colision - Peli española sobre el robo a un banco llena de engaños, supervivencia, enredo, giros y 5 personajes con 5 posibles finales diferentes, muy muy bien construida, ingeniosa en su montaje y q engancha de principio a fin. Notable. pic.twitter.com/k5e8oPmTKQ — Miguel'sLand (@insidedevilinI) October 30, 2026

'Colisión', aunque va de más a menos, es una película entretenida que te mantiene en vilo gracias a un giro inesperado tras el atraco inicial.



El reparto (Laia Costa, Álvaro Cervantes, Tamar Novas, Luis Zahera y Karra Elejalde) es clave para la inmersión.#Colision #Cinema pic.twitter.com/gKN3ZzPEFI — A.E.L. (@LeRedna) October 30, 2026

Me encantó #Colisión la última peli de @sanchezarevalo



Thriller de atracos con una idea muy original llena de giros, que es mejor ver sin saber nada.

Dirigida y montada con un ritmo vibrante y adicitivo, y un cast brillante con momentos viscerales.



La teneís en @NetflixES👌👍 pic.twitter.com/8Vkc6tYyLc — Duffo (@Mr_Duffo) October 31, 2026

#Colision Thriller efectiu, convincent i original. En una mateixa pel·lícula, finals diferents segons qui pateix les conseqüències d'un atracament. No està gens malament, i és una agradable sorpresa d'aquesta temporada. 7/10. pic.twitter.com/r6ChZ5Rsih — Marc FM (@MarcFerrerMas) October 31, 2026

Me he quedado completamente loca con esta película y hacia años, pero muchos años (la última vez fue con The Game) que no me pasaba algo así. #Colision pic.twitter.com/ptIQ534itN — La Ró 🔻 (@Kelpie75) October 30, 2026

Vista #Colision y m ha gustado mucho. M ha parecido super original y entretenida, q atrapa y t deja medio loca... Muy buen reparto y muy buena historia y guión. pic.twitter.com/EYri69bHjw — Marta Díaz (@jcmarta) October 30, 2026

De los estrenos de hoy, te recomiendo la nueva película de Daniel Sánchez Arevalo 'Colision'. Peli de atracos muy bien hecha, entretenidísima y con un magnífico reparto. La tienes en Netflix. — Jesús H.G. (@Jexu73) October 30, 2026

La película #Colisión me ha gustado, me ha tenido enganchada todo el tiempo y es que Luis Zahera, qué decir y Álvaro Cervantes tb me encanta y el otro que no recuerdo el nombre tb. pic.twitter.com/kIYt9kWyWy — La Maribé (@LaMaribe_) October 30, 2026

Pero como decimos no todas las críticas de 'Colisión' han sido positivas. "Aunque cargada de grandes interpretaciones, Daniel Sánchez Arévalo pincha con un thriller tedioso, sobre explicado y carente de ritmo", recalca el periodista Adolfo Rodríguez, que vota solo con dos estrellas a la cinta que ha lanzado Netflix.

"El principio y, sobre todo, el final de Colisión funcionan bien, dentro de los cánones del género. Es lo de enmedio lo que, aunque novedoso, no termina de engancharme", añade otro espectador.

Aunque cargada de grandes interpretaciones, Daniel Sánchez Arévalo pincha con un thriller tedioso, sobreexplicado y carente de ritmo. #Colisión está en @NetflixES



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El principio y, sobre todo, el final de #Colisión funcionan bien, dentro de los cánones del género. Es lo de enmedio lo que, aunque novedoso, no termina de engancharme. #cine 🇪🇦 pic.twitter.com/j5XGk4mutg — Ramón Lozano (@ramon_lozano) October 31, 2026