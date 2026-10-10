El público y la crítica dictan esta misma sentencia a 'El Castillo', la nueva serie de Movistar Plus con Raúl Arévalo y Omar Ayuso

Movistar Plus estrenó el pasado jueves 'El castillo', su nueva ficción basada en el libro de no ficción 'El proxeneta' de la presentadora y directora Mabel Lozano. La serie es un thriller policiaco de seis episodios que cuenta la historia real del auge de la mafia proxeneta española y que fue presentada en la Sección Oficial del Festival de San Sebastián.

Isabel Peña, coguionista de 'Que Dios nos perdone', 'As Bestas', 'Antidisturbios' o la recientemente estrenada y preseleccionada para representar a España en los Premios Oscar 'El ser querido', de la que Eduardo Villanueva también es productor, coguionista y productor de 'Antidisturbios', están detrás de la creación y escritura de la serie. Elena Martín Gimeno, autora de los largometrajes 'Júlia ist' y 'Creatura', es la directora principal. La acompaña en la dirección Sandra Romero ('Se tiene que morir mucha gente', 'Por donde pasa el silencio').

Raúl Arévalo ('Antidisturbios', 'Por cien millones', 'La isla mínima'), Valentina Vidal (que debuta en esta serie), Omar Ayuso ('Silencio', 'Élite') y Laia Marull ('Te doy mis ojos', 'La Mesías') encabezan el reparto principal de 'El castillo'. Un elenco en el que también se encuentran otros actores como Marc Rodríguez ('La estrella azul'), Claudio Villarrubia ('Los años nuevos'), Miguel Torrecilla ('Nos vemos en otra vida'), Rubén Martínez ('Antidisturbios'), Ángela Boix ('Respira') y Ana Ruano ('El ser querido').

Sinopsis de 'El Castillo'

Gerardo Liesa, un joven inspector de policía recién incorporado a la UCRIF (Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales) y su compañera Carmen Osés intuyen que algo está cambiando en los burdeles de toda España.

Suizo y sus socios dirigen varios clubs de carretera donde explotan sexualmente a prostitutas llegadas de todo el mundo. Una de esas mujeres es Claudia, que con 18 años y un hijo pequeño en Colombia, acaba de llegar a España buscando un futuro mejor.

¿Cómo ha recibido la crítica el estreno de la nueva serie de Movistar Plus?

El estreno de 'El Castillo' parece haber conquistado a los expertos y críticos de cine y series a decir por las reseñas que se han podido ver en diferentes medios. Para empezar, Pedro Zárate destaca en Vertele que 'El Castillo' es una "cruda y realista serie sobre la trata de mujeres" con una "voluntad clara y constante de romper tópicos".

El crítico Juan F. Bellón del podcast Fuera de series destaca que el principal acierto de la ficción es "negarse casi siempre a construir una historia terrible en una serie espectacular". Además no duda en alabar el trabajo actoral tanto de Raúl Arévalo como de Valentina Vidal y también de Omar Ayuso y Laia Marull. "La verdadera fuerza de la serie es que no trata en describir qué pasó sino en contarnos cómo pudo pasar delante de tanta gente, sin convertir la violencia en espectáculo y sin necesidad de llenar cada capítulo de grandes giros", añade.

La crítica de Los Lunes Seriefilos va más allá y no duda en señalar a 'El Castillo' como "una de las series del año" y la define como "un drama naturalista que intenta imprimir y retratar una realidad llena de podredumbre e inmoralidad que nosotros, como sociedad, preferimos dar de lado. Además recalca que es una serie necesaria y más en un país como España que sigue encabezando las listas de los países que más contrataciones hace de servicios sexuales.

Por su parte, Beatriz Martínez, crítica de Infobae, defiende que 'El Castillo' es "una serie valiente, desgarradora, lúcida y comprometida. Un retrato que nos adentra en las entrañas de un entorno atroz para que, por una vez, abramos los ojos sobre lo que ocurre a nuestro alrededor sin escandalizarnos, sino tomando verdadera conciencia". Algo en lo que coincide Irene Abecia en Cinemagavia pues en su caso expone que "esta serie no alecciona, sino que crea un pensamiento crítico".

Crítica | Movistar Plus enriquece su catálogo con 'El castillo', una cruda y realista serie sobre la trata de mujeres en Españahttps://t.co/LsGSc0O0Co En @Vertele — elDiario.es (@eldiarioes) October 8, 2026

EL CASTILLO la brutal serie de @MovistarPlus sobre la trata en España.



En esta crítica sin spoilers de #ElCastillo @Yonfri analiza sus seis episodios y hablamos de su incómoda mirada sobre la prostitución y la trata, de la decisión de evitar el morbo y la sexualización de las… — Fuera de Series 📺 (@fueradeseries) October 8, 2026

✍️ Crítica #ElCastillo (Movistar Plus+): el reino que preferimos no mirar



La serie muestra una realidad que el país siempre ha tratado de ocultar bajo la alfombra.https://t.co/8xW9xBafUl — Los Lunes Seriéfilos (@LunesSeriefilos) October 8, 2026

#ElCastillo es una magnífico trabajo basado en hechos reales sobre la trata sexual en un país, España, que encabeza el consumo de prostitución en el mundo. CRÍTICA. Estreno el 8 de octubre en @MovistarPlus https://t.co/ZJi12e6rFt — Cinemagavia (@OcioGavia) October 3, 2026

Crítica de 'El Castillo', serie excepcional por lo que cuenta, los entresijos de la explotación sexual y la trata en nuestro país, y por cómo lo cuenta, con una precisión y un respeto hacia el tema que debería estudiarse por su capacidad de alejarse del exhibicionismo y abrazar… — Beatriz Martínez Góm (@BeatrizMartnezG) October 7, 2026

El veredicto de la audiencia al estreno de 'El Castillo'

En solo unos días en Movistar Plus, 'El Castillo' ya ha conseguido situarse en el Top 1 de las series más vistas actualmente en la plataforma. Y es que parece que la serie está gustando mucho. O al menos es lo que se puede deducir de todas las reacciones que hemos podido recopilar sobre la ficción en redes sociales.

Son muchos los espectadores que se suman a los críticos y se atreven a decir que 'El Castillo' es una de las mejores series del año. "Ya he podido ver completa El Castillo que se estrena mañana en Movistar Plus. Solo quiero decir que si fuera producida en USA arrasaría en los Emmys. Imprescindible", sentencia un espectador. "El castillo es la serie española del año. Una mirada incisiva y devastadora a la explotación de mujeres. El guion, la dirección, la fotografía y el reparto merecen unos cuantos premios. Ya disponible en Movistar+", recalca otro.

"Acabo de terminar de ver El Castillo en Movistar. La he visto del tirón, te atrapa. De lo mejor que he visto este año. Raúl Arévalo inmenso. Afortunadamente hemos avanzado, algo, en derechos y respeto", confiesa otra usuaria tras ver la ficción completa. " El Castillo. El mundo de la prostitución contado de forma seca y real a través de 6 capítulos que recuerdan al mejor David Simon. Una composición dolorosa con Isabel Peña detrás de esto que la encumbra como la mejor serie española del año. Impresionante composición de Raúl Arévalo", añade otro.

Tan dura como real #ElCastillo

Puto asco de puteros y de proxenetas.

Que hay mujeres que ejercen la prostitución por decisión propia, y luego están las que lo hacen por necesidad y son engañadas y explotadas por cerdos asquerosos hijosdeputa.

Todos deberíais verla.

RaúlArévalo👌🏽 pic.twitter.com/3yJeef7wVI — MásSolaQueLaLuna🌙 (@MaSolaQueLaLun4) October 9, 2026

Ya he podido ver completa #ElCastillo que se estrena mañana en @MovistarPlus. Solo quiero decir que si fuera producida en USA arrasaría en los Emmys. Imprescindible https://t.co/C9TYj3VU8a — Lorenzo Mejino (@lmejino) October 7, 2026

«El castillo» es la serie española del año. Una mirada incisiva y devastadora a la explotación de mujeres. El guion, la dirección, la fotografía y el reparto merecen unos cuantos premios. Ya disponible en Movistar+. pic.twitter.com/SKTasfBFQG — Juan Roures (@JuanRoures) October 9, 2026

Que maravilla de serie #ElCastillo . Tan real y tan devastadora. Un diez. — Irene Niubó (@IreneNiubo) October 9, 2026

Una de las series del año. Raúl Arévalo, Valentina Vidal y Omar Ayuso protagonizan #ElCastillo. Creada por Eduardo Villanueva e Isabel Peña. @ElPare89 @cinefiliacult @LugarCinema #series https://t.co/EzHFi8WZp4 — Rafael Molina 🗞️ (@rmolinaesc) October 10, 2026

Acabo de terminar de ver #ElCastillo en @movistar_es. La he visto del tirón, te atrapa.



De lo mejor que he visto este año.@RaulArevaloZ inmenso.



Afortunadamente hemos avanzado, algo, en derechos y respeto. — Zahra (@Zahravj) October 8, 2026

Doble recomendación este finde en cine y plataformas. Una de las películas de terror del año y, lo peor, es que todo es verídico en #Naza. Y una miniserie que aborda el tema de la trata sin caer en el blanqueamiento ni en el morbo, como #ElCastillo. Dos grandes opciones. pic.twitter.com/IcL21XYvSl — Jose Humanes™  (@TheRealHumanes) October 9, 2026

He visto solo dos capítulos, pero #ElCastillo apunta a serie del año. 🙌🏼 pic.twitter.com/lcqhV1zuSB — Ramón Lozano (@ramon_lozano) October 8, 2026

Hoy se estrena #ElCastillo. Aquí os dejo 5 motivos para verla. Cuando os digan que las series de televisión no tienen puesta en escena o que es meramente ilustrativa, se la ponéis. Gran guion de Isa Peña y Eduardo Villanueva y gran dirección de Elena Martín y Sandra Romero. https://t.co/Ve8BdofnJO — Enric Albero (@EnricAlbero) October 8, 2026

No os perdáis #ElCastillo de Isabel Peña y Eduardo Villanueva y dirigida por Elena Martín Gimeno y Sandra Romero en @MovistarPlus

Sobre la prostitución y la trata ilegal de mujeres abordada con una claridad y precisión insólita. La serie del año. pic.twitter.com/rBhSGeKEQ3 — JorgeOrtizdLandazuri (@SrLandazuri) October 8, 2026

La mejor serie española del año. Luego no digáis que no os avisé. Desde el 8 de Octubre en M+. #ElCastillo pic.twitter.com/FUhT7rURjy — Jesús H.G. (@Jexu73) October 6, 2026

#ElCastillo El mundo de la prostitución contado de forma seca y real a través de 6 capítulos que recuerdan al mejor David Simon. Una composición dolorosa con Isabel Peña detrás de esto que la encumbra como la mejor serie española del año. Impresionante composición de Raúl Arévalo pic.twitter.com/l0tozTpZvh — Jose Humanes™  (@TheRealHumanes) October 6, 2026

Antidisturbios fue una obra maestra. Y esto no se queda corto.



Llevo capítulo y medio pero vaya obra de arte. Raúl Arévalo me ha vuelto a conectar con el cine español como siempre.



Es un genio absoluto. Por cierto, esto si es que es arte. Y no otras cosas que van a los Óscar. https://t.co/kXLb9KjFuD — Germaan (@MrGermannn) October 8, 2026

“El Castillo” (2026) Serie cruda, realista y que huye del morbo y el sensacionalismo para poner el foco de forma delicada en unas y exponer grotescamente a otros. Un acierto.

Retrato de una época pasada pero no tanto, con unos personajes reconocibles desde el asco, la… pic.twitter.com/fnofEp95Mb — David Álvarez (@DAlvarez1976) October 9, 2026