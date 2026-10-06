El PSOE sale en tromba contra Telemadrid por permitir decir que 'Pedro Sánchez es hostiable' en el programa de Antonio Naranjo

Si hace una semana, el PSOE de Madrid presentó un escrito ante la Asociación de la Prensa de Madrid, que preside María Rey, por el montaje que publicó Antonio Naranjo sobre Begoña Gómez y que luego terminó borrando, ahora el partido yalgunos líderes como Óscar López o Pilar Alegría están denunciando lo que se llegó a escuchar este lunes en el programa que presenta el periodista en el access prime time de la autonómica madrileña.

Así, el PSOE de Madrid no ha dudado en utilizar sus redes sociales para condenar cómo una tertuliana de 'El análisis diario de la noche', el programa que conduce Antonio Naranjo en las noches de Telemadrid llegó a decir este lunes que Pedro Sánchez tiene una voz "hostiable".

En concreto, fue la periodista Carla de La Lá, que es también profesora en la Universidad San Pablo Ceu de Madrid, la que en plena tertulia no dudó en decir que le sentaba muy mal escuchar la voz del presidente del Gobierno. "Fíjate de todos estos años de Sánchez lo que más irritante me ha parecido no son sus mentiras, sus marrullerías, a mí lo que más irritante me ha parecido es la impostación de su voz. Que siempre habla como de monaguillo recién confesadito. Es para, y perdón por la palabra, es hostiable", llegó a soltar.

Lejos de rebatirle, Antonio Naranjo se limitó a decir a su compañera que "te van a sacar en todos los lados". "Que me saquen", reaccionó la tertuliana de Telemadrid. "Es que no lo soporto", apostilló. "Es repudiable, vamos a cambiar la palabra. Hostiable no hay nadie, que luego te regañan porque no hay sentido del humor", terminó diciendo el presentador retirando el término de "hostiable" y cambiándolo por el de "repudiable".

Tras viralizarse el momento en "X", el PSOE ha alzado la voz señalando lo que se llega a permitir en la Telemadrid de Ayuso. "Pedro Sánchez es "hostiable", según una tertuliana de Telemadrid. Y NADIE le dice nada. Luego te venden que la polarización es simétrica y que hay mucha crispación. La derecha está fuera de sí", claman desde la cuenta oficial del partido en Madrid.

Pedro Sánchez es “hostiable”, según una tertuliana de Telemadrid.



Y NADIE le dice nada.



Luego te venden que la polarización es simétrica y que hay mucha crispación. La derecha está fuera de sí 👇 pic.twitter.com/VfMQJ2o33A — PSOE Madrid (@psoe_m) October 6, 2026

Y su líder, Óscar López, el también Ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, tampoco ha querido quedarse callado. "Odio y violencia financiados con el dinero de todos los madrileños. Una televisión pública diciendo que el Presidente es “hostiable”. La polarización no cae del cielo, llueve desde los áticos y se financia con tus impuestos", sentencia.

Por su parte, Pilar Alegría, quién fuera portavoz del Gobierno y Ministra de Educación y que actualmente es la portavoz del PSOE en las Cortes de Aragón, también se suma a la crítica hacia los límites que se sobrepasan en Telemadrid. "Telemadrid: "La cara de Pedro Sánchez es hostiable. Borja Sémper: 'Cuando Feijóo sea presidente del Gobierno se va a desterrar el insulto y la mala educación'. Están cargados de odio", resume.

Odio y violencia financiados con el dinero de todos los madrileños.



Una televisión pública diciendo que el Presidente es “hostiable”.



La polarización no cae del cielo, llueve desde los áticos y se financia con tus impuestos. pic.twitter.com/6G6lnjOI7j — Oscar López Agueda (@oscarlopeztwit) October 6, 2026

👉🏻Telemadrid: "La cara de Pedro Sánchez es hostiable".



👉🏻 Borja Sémper: "Cuando Feijóo sea presidente del Gobierno se va a desterrar el insulto y la mala educación"



Están cargados de odio. pic.twitter.com/2ufefDIcFR — Pilar Alegría (@Pilar_Alegria) October 6, 2026

Lluvia de críticas a Telemadrid y Antonio Naranjo

Más allá del PSOE y de sus rostros políticos, son muchos los espectadores que no han dudado en utilizar sus redes sociales para condenar y criticar a Telemadrid por los términos que se están permitiendo pasar. "La televisión pagada con dinero público. Han cruzado todos los límites", clama un usuario. "Esa dictadura en la que se puede decir en televisión que el dictador tiene una cara hostiable. Curioso", añade otro.

La televisión pagada con dinero público. Han cruzado todos los límites https://t.co/VRgOg31ISC — 𝗔𝗹𝗯𝗲𝗿𝘁 🇪🇸 (@Albert_Edero) October 6, 2026

Sí, sí, se nota que vosotros vais a bajar la polarización entre españoles.

¿Lo que dice esta señora es denunciable? pic.twitter.com/gb9miZ7Oam https://t.co/2E7dhM5VEC — Lázaro 🌍🌎🌏 (@Eurolazaro) October 6, 2026

“…esa voz me parece una agresión” justo después de decir que “su cara me parece hostiable”. Muy bien autorretratada y sin vergüenza alguna en televisión pic.twitter.com/Adw3XjTS2A — Victor Escudero (@victorESC_udero) October 6, 2026

Entre esto y Newsmax, poca diferencia.



Hoy en un bar han puesto 2 cadenas generalistas y era increíble ver 2 realidades diametralmente opuestas.



Mi pregunta: ¿cómo lo estáis viviendo quienes trabajáis en las redacciones? ¿Es tan flagrante el partidismo que buscan los jefes? https://t.co/ndfkE8UJUy — Emilio Doménech (@Nanisimo) October 6, 2026