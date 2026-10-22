El PSOE exige al PP un debate en RTVE tras su veto y pone en un dilema a Mediaset y Atresmedia con su propuesta

Queda poco más de un mes para que los españoles volvamos a las urnas tras el adelanto electoral al próximo 29 de noviembre. Una vez fijada la convocatoria, RTVE, Atresmedia y Mediaset se movilizaron lanzando sus propuestas para organizar diferentes tipos de debate con los principales candidatos a presidir el Gobierno de España. Ahora, el PSOE ha respondido a dichas ofertas en un comunicado.

La intención del partido socialista es que se repita el mismo esquema que en las elecciones del 23-J de 2023: realizar un debate a cuatro en RTVE y un cara a cara en un grupo privado. Por ello, desde Ferraz ofrecen hacer un debate a cuatro en RTVE el jueves 26 de noviembre y un 'cara a cara' en la televisión privada el lunes 16 de noviembre.

"El Partido Socialista reitera su compromiso con la transparencia y el intercambio respetuoso de ideas, y su firme intención de participar en el mayor número posible de debates electorales en las próximas semanas. Queremos que la ciudadanía conozca y contraste los proyectos de las distintas fuerzas políticas", empieza señalando el PSOE en ese comunicado.

"A lo largo de nuestra historia democrática, los debates electorales siempre se han celebrado cuando ha gobernado el PSOE y únicamente se han obstaculizado o impedido cuando el Partido Popular ha estado en el Gobierno. Debatir no es una concesión partidista, es una obligación democrática con los ciudadanos", añaden al respecto.

Asimismo, desde el PSOE quieren dejar claro que "no va a vetar a ninguna cadena privada de igual forma que no vamos a consentir, bajo ningún concepto, el veto a la televisión pública". "La misión de servicio público que la Constitución y las leyes encomiendan a Radio Televisión Española tiene en los debates electorales una de sus expresiones más esenciales y garantistas", recalcan, defendiendo así la labor de RTVE y la necesidad de que la cadena pública cuente también con debates electorales.

En este sentido, aprovechan para recordar el precedente de 2023. Y es que, en aquella ocasión, Pedro Sánchez acudió a los dos debates planteados: participó tanto en el debate ‘cara a cara’ organizado por Atresmedia como en el debate a cuatro celebrado en los estudios de RTVE. Mientras que Núñez Feijóo acudió únicamente al cara a cara de Atresmedia y dejó su atril vacío en el debate a cuatro de TVE, en el que sí participaron tanto Sánchez como Yolanda Díaz y Santiago Abascal.

Con todo ello, y tras analizar todas las propuestas, el PSOE defiende que "al menos deben existir dos encuentros entre los cabezas de lista y que se debe seguir el precedente establecido en las pasadas elecciones de julio de 2023: un debate ‘cara a cara’ organizado por un grupo privado al inicio de la campaña y un debate con los cuatro candidatos principales organizado por la televisión pública. Siendo indispensable que ambos encuentros se produzcan".

En consecuencia, Sánchez y su equipo aceptan la invitación de RTVE a participar en el debate a cuatro el jueves 26 de noviembre, y asume igualmente participar en un ‘cara a cara’ organizado por medios privados para el lunes 16 de noviembre; sin mojarse sobre si debe ser en Atresmedia o Mediaset o en las dos compañías conjuntamente.

Asimismo, desde el PSOE aseguran que ni elegirá ni vetará a ningún grupo mediático. Por ello, lo que solicita es que los citados grupos audiovisuales encuentren un acuerdo entre ellos y que emitan la señal en abierto para el resto de cadenas como ya se ha comprometido a hacer RTVE.

Sin embargo, esta postura deja en el limbo qué ocurrirá con ese cara a cara, pues a día de hoy parece inviable que Atresmedia y Mediaset se pongan de acuerdo para la realización del debate a dos entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. El único precedente fue en 2016 cuando la Academia de la Televisión tomó el control y organizó el debate a cuatro antes de las elecciones del 26-J y eligió como moderadores a Ana Blanco (RTVE), Vicente Vallés (Atresmedia) y Pedro Piqueras (Mediaset). Uno de cada empresa.

El PP responde al PSOE y se niega a debatir en RTVE

Tras el comunicado del PSOE, el PP se ha apresurado a contestar dejando claro que no piensa debatir en RTVE. "No habrá debate a cuatro en RTVE", señalan fuentes del PP según recoge El Mundo. Y además señalan que no entienden "el intento de boicot del PSOE a Atresmedia". "Los debates serán el 16 en Mediaset y el 26 en la cadena en la que hace tres años sí le valía debatir a Pedro Sánchez", sostienen desde Génova.