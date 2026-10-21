El PSOE denuncia ante la Junta Electoral a los programas de Antonio Naranjo y Carlos Cuesta en Telemadrid y pide tomar medidas

El PSOE ha dado un golpe en la mesa ante lo que ellos consideran una falta de "neutralidad informativa, de transparencia y objetividad" por parte de Telemadrid en plena precampaña de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. En opinión de la formación, al menos dos presentadores de la cadena pública madrileña se habrían saltado el principio de neutralidad informativa que exige la ley electoral a los medios de comunicación públicos en periodo preelectoral.

Por tal motivo, el PSOE ha decidido poner dos denuncias: la primera de ellas según detalla ElDiario.es va dirigida contra el programa 'El Análisis: Diario de la Noche', presentado por Antonio Naranjo, en concreto por su entrega del pasado 12 de octubre, donde se llegó a acusar al Gobierno de España de haber intentado "fabricar aquí votantes regalándoles la nacionalidad y dañando a los que sí que se merecen esa nacionalidad". "Es un verdadero bochorno y un verdadero escándalo", añadió, haciendo referencia a la denominada 'Ley de nietos'.

En su denuncia ante la Junta Electoral Central (JEC), el PSOE asegura lo siguiente: "Telemadrid, lejos de extremar el cuidado a la hora de cumplir escrupulosamente con los principios de pluralismo y neutralidad a los que está obligada en todo momento pero, especialmente, durante este período electoral, ha mantenido- cuando no incrementado- una línea informativa basada en un evidente desequilibrio a la hora de recoger las diferentes posiciones de los partidos". Además, cree que la cadena manejada por Isabel Díaz Ayuso está demostrando "un sesgo favorable a las tesis del Partido Popular y abiertamente contrario, en ocasiones incluso agresivo, con el PSOE".

Los socialistas también observan en Telemadrid "una creciente desproporción en la elección de los tertulianos hacia posiciones críticas contra el Gobierno de España y contra el PSOE, partido que concurre a las elecciones generales. En algunos casos, además, el tono y contenido vehemente de estas opiniones se hace incompatible con los valores de la televisión pública, como viene sucediendo de una manera constante en los debates que emite Telemadrid en el programa 'El Análisis: Diario de la Noche'".

El PSOE presenta dos denuncias contra los programas de Antonio Naranjo y Carlos Cuesta

Además de en Antonio Naranjo, el Partido Socialista también pone el foco en Carlos Cuesta y su programa 'Hablamos de Madrid'. En su emisión del mismo día 12 de octubre, coincidiendo con el desfile de la Hispanidad que se celebró en el centro de Madrid, el presentador, según la denuncia del PSOE, "emite juicios políticos propios, en términos descalificatorios, sobre la actuación del presidente del Gobierno (a quien llega a imputar haber pactado con partidos que quieren la destrucción de España y haber establecido alianzas contra los intereses de España) y del Gobierno de España en materia de vivienda".

A juicio del PSOE, tanto las palabras de Cuesta como las de Naranjo contravienen el principio de neutralidad informativa, la transparencia y la objetividad que el artículo 66 de La Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) exige a los medios de comunicación de titularidad pública desde el momento de la convocatoria de las elecciones. Por eso exige a la Junta Electoral Central que se declare vulnerado este respeto al pluralismo político y social, así como la igualdad, proporcionalidad y la neutralidad informativa. Además, le pide que inste a los órganos directivos de Telemadrid a tomar medidas para cumplir la legalidad vigente.

Por su parte, la portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, ha tachado de "intolerable" el hecho de que "Telemadrid, la televisión pública de todos, no sea un medio de comunicación objetivo y que se haya convertido en el altavoz de los insultos y el odio contra el presidente y el gobierno de España". "Los madrileños merecen una televisión en la que prime el respeto y la pluralidad", ha sentenciado.