El Presidente de RTVE denuncia el ataque del PP a Silvia Intxaurrondo y la APM responde en un comunicado: "Pedimos respeto"

El PP de Madrid sigue dando un paso más allá en sus señalamientos a periodistas. Después de que Cayetana Álvarez de Toledo, que va a ir como número dos de Alberto Núñez Feijóo al Congreso en las elecciones del 29-N por Madrid, asegurara que van a acabar con "los Tezanos y las Intxaurrondo"; ahora la cuenta oficial del partido ha incluido a la presentadora de 'La Hora de La 1' en un vídeo hablando de cómo reconocer a un gobierno autoritario.

En dicho vídeo publicado por la cuenta oficial del PP de Madrid en sus redes sociales, se critica al gobierno de Pedro Sánchez por el control de las instituciones públicas nombrando a Correos, la SEPI, Red Eléctrica y el control de los medios de comunicación públicos señalando directamente a RTVE con una imagen de Silvia Intxaurrondo.

Después se sigue mencionando la censura, el control, la publicidad, dossier de periodistas, eludir el control legislativo, abuso de decretos, Presidencia del Congreso, bloqueo de presupuestos, ataques a la independencia judicial, fiscalía, ataques al Constitucional, desacreditar a la oposición, exageración y desfiguración, difamación, simplificación del enemigo único, guerracivilismo, gestión negligente, accidente de Adamuz, apagón, coste de la vida, vivienda, cambio de opinión, amnistía, financiación, corrupción. Y terminan con un mensaje de "Pedro Sánchez ha debilitado los cimientos de la democracia".

El presidente de RTVE denuncia el ataque del PP ante la Asociación de la Prensa

Al poco de publicarse el tuit con ese mensaje y con Silvia Intxaurrondo y RTVE en el punto de mira, José Pablo López, el presidente de la corporación ha alzado la voz condenando los ataques de PP y pidiendo a la Asociación de la Prensa de Madrid que tome medidas.

"Inadmisible y vergonzoso ataque del PP de Madrid a Silvia Intxaurrondo y a la televisión pública. Son las mismas tácticas de señalamiento que utilizaron para arrasar con la independencia de Telemadrid", ha empezado escribiendo el presidente de RTVE en su cuenta de "X".

"La Asociación de la Prensa de Madrid debe actuar ya. Basta ya de cacerías políticas contra los profesionales de RTVE", concluye José Pablo López harto de que desde el PP y Vox no paren de señalar a los profesionales de la cadena pública. Unas embestidas que después provocan que exaltados y ultras se atrevan a agredir y a amenazar a los reporteros de TVE en las manifestaciones y en sus coberturas en la calle.

Inadmisible y vergonzoso ataque del @ppmadrid a @SIntxaurrondo y a la televisión pública. Son las mismas tácticas de señalamiento que utilizaron para arrasar con la independencia de Telemadrid. La @aprensamadrid debe actuar ya.



Basta ya de cacerías políticas contra los… https://t.co/Q5BAkRwp9Y — José Pablo López (@Josepablo_ls) October 26, 2026

La APM responde a la denuncia de José Pablo López

Tras el llamamiento de José Pablo López, la Asociación de la Prensa de Madrid se ha pronunciado con un comunicado en su cuenta de "X". "Después de ver uno de los primeros vídeos electorales que se difunden, en esta ocasión firmado por el PP de Madrid, en el que se incluye a una compañera de TVE, situándola como un adversario político, pedimos a los partidos mesura y respeto a los periodistas. Como cualquier otra profesión podemos ser criticados, pero reclamamos que no utilicen nuestros nombres en la disputa política y permitan que el periodismo haga su tarea sin presiones ni interferencias", han manifestado.

Tras ello, la APM aprovecha para volver a compartir el manifiesto que publicaron hace unos meses junto al resto de las asociaciones profesionales que integran la FAPE.

▶️ Después de ver uno de los primeros vídeos electorales que se difunden, en esta ocasión firmado por el PP de Madrid, en el que se incluye a una compañera de TVE, situándola como un adversario político, pedimos a los partidos mesura y respeto a los periodistas. Como cualquier… pic.twitter.com/TBuxbwYcKw — APM (@aprensamadrid) October 26, 2026

Jesús Cintora da una contundente réplica al PP por su señalamiento a Intxaurrondo

Otro que tampoco se ha podido quedar callado ha sido Jesús Cintora. Así, después de que hace una semana ya cuestionara las amenazas de Cayetana Álvarez de Toledo, ahora el presentador de 'Mañaneros 360' ha ido más allá. "Atención porque vean lo siguiente. El PP señalando a Silvia Intxaurrondo un día más. Después de que Cayetana Álvarez de Toledo ya dijera que querían llegar al poder para acabar con las Intxaurrondos, ahora, ¿qué ha ocurrido?", ha empezado diciendo el presentador conectando con Anne Ibarzabal para que explicara el tuit del PP de Madrid desde la redacción.

Y tras escuchar a su compañera relatando y explicando la promo del PP de Madrid, Jesús Cintora ha recalcado que "es curioso esto". "Aparece ahí censura, RTVE y Silvia Intxaurrondo. Aquí censura no, están invitados. Aquí no se hacen listas para quitar a periodistas como en Telemadrid si que han hecho, aquí no", ha defendido el presentador de 'Mañaneros 360'. "Y lo de señalar a Intxaurrondo es curioso la insistencia. Yo creo que dolió la entrevista y sigue doliendo que le hizo Intxaurrondo a Feijóo donde le dijo que no estaba diciendo lo correcto con respecto a las pensiones y desde entonces, en estas estamos, señalar a una periodista de forma continua", ha seguido diciendo.

"Pero bueno, el mejor antídoto es la invitación. Están invitados aquí, al programa de Silvia Intxaurrondo, aquí no se censura ni se hacen listas negras. Esta forma de señalar a la gente es un poco sospechosa", ha concluido Cintora al respecto en pleno directo tras ver el vídeo del PP de Madrid.