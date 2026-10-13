El presidente de RTVE da la cara por 'La Revuelta' y defiende el sueldo de Broncano ante el último ataque del PP

'La Revuelta' y el coste de sus entregas en la televisión pública ha vuelto a ser motivo de discusión entre el Partido Popular y RTVE. En un reciente escrito parlamentario, el presidente de la corporación, José Pablo López, ha contestado a las críticas de la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo contra el programa de entrevistas, respaldando el coste del programa por emisión y el suelo de Broncano y su equipo poniendo el foco en su impacto más allá de las audiencias.

Ante las cuestiones sobre si el contrato de Broncano resulta "desproporcionado" al superar los 21.000 euros por programa, el alto cargo de la corporación ha defendido los fondos de dinero público destinados al espacio asegurando que dicho sueldo "está dentro de los valores de mercado y es acorde con lo que se paga en este tipo de formatos de prime time o access prime time".

A su vez, José Pablo López ha recordado en su respuesta dirigida al PP que el contrato de 'La Revuelta' incluye "una exigente cláusula de exclusividad" que limita el trabajo del humorista y su equipo más allá de RTVE. "En el panorama audiovisual actual, el talento se mueve de una cadena a otra, tanto comercial como pública, en función de la oferta y la demanda", ha explicado el presidente de la corporación. En ese sentido, explica cómo "las grandes plataformas han disparado la demanda del talento, lo que implica una mayor necesidad de ofrecer condiciones de mejora".

José Pablo López contesta a las críticas del PP sobre el presupuesto de 'La Revuelta' aplaudiendo los resultados de Broncano y su equipo en La 1

De igual manera, ha destacado cómo su desembarco en La 1 en septiembre de 2024 "supuso un revulsivo en la captación de una audiencia joven que se incorporó a los contenidos de RTVE e impulsó una renovación de formatos", llegando a describir la apuesta por este formato, anteriormente acogido bajo el paraguas de Movistar Plus, como "un punto de inflexión del cambio en la imagen de La 1", asegurando que "tuvo un gran impacto inicial que aún no ha sido igualado o superado en la cadena".

El presidente de RTVE recuerda en su escrito el salto de 5,9 puntos registrado en la cadena durante la primera temporada de 'La Revuelta', lo que se traduce en una mejora del 78% con respecto a su antecesor en la programación, consiguiendo competir directamente con su principal líder en la franja, 'El Hormiguero', a quién rebasó en audiencia en múltiples ocasiones durante su primer trimestre.

A su vez, el directivo ha querido destacar la capacidad del espacio conducido por David Broncano para atraer espectadores más jóvenes a la cadena pública, encabezando así una renovación de la oferta de entretenimiento que tenía La 1 hasta su llegada. En ese sentido, José Pablo insiste en que el impacto del formato no se limita tan solo a las cifras de share, sino a la conversación que genera en redes y cómo esto afecta a la identidad de la cadena en términos positivos.

"El carisma de David, su frescura y su manera extraordinaria de hacer una televisión muy contemporánea, unido a su trabajo como director, son valores únicos de gran valor", ha destacado el presidente de la corporación sobre 'La Revuelta' y su presentador, asegurando también que se trata de un formato que cuenta con el respaldo de "un público muy fidelizado" que les ha seguido en su cambio de casa televisiva.

Así, José Pablo López ha puesto el foco en cómo "el programa, además de un elenco ya aceptado por la audiencia, ofrecía un recorrido y una experiencia que aseguraban una gran eficacia y eficiencia a la hora de emprender la producción". En su escrito hace un repaso también de la popularidad y aceptación entre los espectadores del resto del equipo del programa.

Sobre Jorge Ponce, Grison, Ricardo Castella, Sergio Bezos y el resto de colaboradores habituales como Candela Peña, el directivo asegura que "se han convertido en figuras mediáticas, identificadas ya con RTVE y con una nueva perspectiva del humor natural y directo que ha trascendido a todo el panorama audiovisual y escénico".