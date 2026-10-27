El Presidente de Mediaset España apela a una medición de audiencias alternativa e imparcial, con un arbitraje de la CNMC, en el ámbito digital

Organizado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en su sede en Madrid, la pasada semana se celebró un evento sobre medición de audiencias en el ecosistema digital en virtud de la aplicación del artículo 24 de la EMFA (European Media Freedom Act - Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación); referido específicamente a la cuantificación de audiencias.

En una mesa redonda, moderada por Siana Kalinova, jefa del Área de Audiovisual de la CNMC, y con las intervención, entre otros, de Eduard Nafría, director de Insights y Desarrollo de Negocio de Fifty5Blue (antes Kantar Media) o David Sánchez, director de Media Division de GFK, el grupo Mediaset España participó para defender la aplicación "estricta" de los principios de dicho artículo, que aboga por "la transparencia, imparcialidad, inclusividad, proporcionalidad, no discriminación, comparabilidad y verificabilidad de los sistemas de medición de audiencias"; promoviendo metodologías consensuadas entre los diferentes agentes del mercado (anunciantes, agencias y editores) a fin de garantizar "datos fiables y comparables".

Fue el presidente de la compañía audiovisual, Mario Rodríguez, el que asistió a este acto para plantear la necesitad de llevar a cabo una adaptación de la normativa española, en particular de la Ley General de la Comunicación Audiovisual y de la ley que regula la CNMC, a los preceptos de la EMFA, que es de aplicación directa desde el pasado 8 de agosto de 2025.

En este evento sobre medición de audiencias en el entorno digital hubo una cuestión de fondo: ¿Quién debe hacer una medición de audiencias? La EMFA, el reglamento al que se encomienda el presidente de Mediaset, no impide la auto medición por la que se rigen plataformas de streaming como Netflix, "pero sí presume su parcialidad". En consecuencia, lo que se sostiene es que debe existir un sistema de auditoría independiente.

Ante ello, Mario Rodríguez propone un JIC (Joint Industry Committee), organismo en el que estén representados todos los actores del sector -anunciantes, agencias y editores- de una manera "equilibrada y proporcionada" y que estos "encuentren soluciones de consenso en cuanto a metodologías y procesos y creen y mantengan un estándar de medición certificado y unívoco". De este modo, se podrá avanzar hacia una medición cross-media verdaderamente "comparable y útil" tanto para medios como para anunciantes.

Para el directivo, una solución "absolutamente respetuosa con la EMFA" y que resulte "definitiva" pasa por aplicar los principios de "transparencia", según el cual "cualquier entidad que mida, elabore, compare o publique datos de audiencia de distintas fuentes debe proporcionar documentación completa y detallada sobre las metodologías utilizadas, incluidos los resultados de las auditorías"; el de "imparcialidad", que garantice "equidad, igualdad de trato y no discriminación con una metodología común" y que, cuando se empleen técnicas distintas de evaluación, "sean absolutamente homologables y equivalentes"; de "comparabilidad", que "debe extenderse a todas las fases de la medición"; y, en última instancia, de "verificabilidad".

Mario Rodríguez sostiene que no es "muy aceptable" que se contabilice igual un spot de 2" en un móvil que uno de 30" en TV

En ese sentido, Mario Rodríguez, que puso como ejemplo lo que ya se está haciendo en Italia y Alemania para cumplir con esas pautas, ha apelado a un necesario arbitraje o mediación de la CNMC. "Hoy en día, se contabiliza de igual modo el visionado de un anuncio de dos segundos en un teléfono móvil que el de un anuncio de treinta segundos en una pantalla de televisión en horario de prime time", ejemplificó. Algo que no es "muy aceptable" para el presidente de Mediaset España: "Comparar cosas que son completamente distintas no tiene absolutamente ningún sentido para nadie: ni para el anunciante, ni para la agencia, ni para el medio".

Por eso, solicitó que se preste atención a lo que se está realizando en otros países europeos como los anteriormente citados. "Considero aconsejable y necesaria la intervención de la CNMC en esta materia. Porque, además, cuando lo ha hecho, ha salido bien. El reciente Código de Conducta para la Calificación de los Programas y Contenidos Audiovisuales es un ejemplo de colaboración en el que todos hemos encontrado un lugar común, ampliamente aceptado y suscrito. Este es el camino que debemos seguir", sentenció durante su colaboración en esa mesa redonda.

Por último, Rodríguez hizo hincapié en que, para consolidar sistemas eficaces de medición cross-media, lo idóneo sería "un método híbrido que cuente con datos censales, idealmente con un único SDK (Software Development Kit) en cada aplicación o reproductor, o alternativamente con un sistema server to server pero complementado con un pin o identificador que es el que le hace ser equivalente a un sistema SDK".

En definitiva, "tiene que ser un sistema híbrido que humanice la métrica, que ofrezca datos de quién está detrás de la pantalla -género, edad, condición social- y nos dé al final un dato integrado que sea fiable de usuarios únicos", concluyó el alto cargo.