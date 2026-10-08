'El perro andaluz' regresa esta semana con una nueva tanda de invitados con los que intentar mejorar sus resultados de audiencia. Manu Sánchez se enfrenta este jueves, 8 de octubre a partir de las 23:00 horas a su sexta emisión de este curso televisivo, con el difícil reto de hacer frente a la versión extendida de 'Horizonte' en Cuatro y a la gala de 'Supervivientes All Stars 3' en Telecinco.

Su última cita con la audiencia de TVE se tradujo en un 12.2% de share y 801.000 espectadores, firmando su mejor dato de la temporada, mientras que 'Horizonte' logró imponerse en Cuatro con la entrevista a Isabel Díaz Ayuso, anotando un 1.885.000 espectadores. Por otro lado, 'Supervivientes All Stars' volvió a liderar en su franja con un 15.6% de cuota de pantalla y 885.000 espectadores en Telecinco.

India Martínez y Henar Álvarez, las invitadas de Manu Sánchez de esta semana en 'El perro andaluz'

La primera en pasar por "el confesionario" de Manu Sánchez este jueves será India Martínez, que protagonizará su primera aparición televisiva en 'El perro andaluz'. tras anunciar que espera a su primer hijo. Además de hacer un extenso repaso de su trayectoria junto al humorista, la música estará muy presente a lo largo de la noche, cobrando una nueva dimensión sobre el escenario durante su entrevista. La intérprete realizará además una actuación especialmente diseñada para el programa de La 1.

🤍💚 ESTE JUEVES vendrán a ladrar a 'El Perro Andaluz' by @_manusanchez_, y esperamos que también se diviertan...



💥💥 ¡@IndiaMartinez y Henar Álvarez! 💥💥



📺En @La1_tve, después de @LaRevuelta_TVE#ElPerroAndaluzTVE pic.twitter.com/IUImVwiidv — El Perro Andaluz (@PerroAndaluzTVE) October 5, 2026

El siguiente rostro en sentarse en el sofá del sevillano será uno habitual en TVE, pues Henar Álvarez visitará por primera vez el programa una semana después de arrancar la nueva temporada de 'Al cielo con ella' en la cadena pública. Junto a Manu Sánchez, la humorista y presentadora reflexionará sobre las contradicciones cotidianas, el humor y varios de los temas que atraviesan su discurso, siempre marcado por la ironía y la reflexión.

De igual forma, 'El perro andaluz' contará una semana más con su elenco habitual de colaboradores, encabezado por María Galiana, que regresará este jueves con su sección en la que mezcla la experiencia, la ironía y la libertad que la caracteriza. Se suma también Antonio Reguera, que llega para demostrar que cualquier anécdota puede convertirse en una historia si pasa por su manera de contarla.