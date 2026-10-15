El plantel de invitados de 'El perro andaluz' con el que Manu Sánchez busca plantar cara a 'Horizonte' desde TVE este jueves

'El perro andaluz' regresa esta semana con una nueva tanda de invitados con los que intentar mejorar sus resultados de audiencia. Manu Sánchez se enfrenta este jueves, 15 de octubre a partir de las 23:00 horas a su séptima emisión de este curso televisivo, con el difícil reto de hacer frente a la versión extendida de 'Horizonte' en Cuatro y a la gala de 'Supervivientes All Stars 3' en Telecinco.

Su última cita con la audiencia de TVE se tradujo en un 11.9% de share y 1.015.000 espectadores, mientras que 'Horizonte' consiguió anotar un 12.7% de share y 1.527.000 espectadores y 'Supervivientes All Stars' lideró sin problemas en Telecinco firmando un 14.8% de cuota de pantalla y 837.000 espectadores.

Antonio José, Rodrigo Cuevas y Lucas Paulano, los invitados de Manu Sánchez en 'El perro andaluz'

El primero en pasar por el confesionario de Manu Sánchez y por lo tanto el sofá de 'El perro andaluz' será el representante de España en Eurovisión Junior, el cordobés Lucas Paulano. El joven intérprete acudirá al espacio de TVE para desvelar todos los detalles de su puesta en escena en el certamen, que tendrá lugar el próximo 24 de octubre en Malta. Y durante su visita, interpretará por primera vez en televisión 'Cuore Bello (Te quiero, Te quiero), su tema del festival.

'El @PerroAndaluzTVE by @_ManuSanchez_ ' reúne a Antonio José y Rodrigo Cuevas



🔸Lucas Paulano estrenará en exclusiva y por primera vez en televisión la canción con la que representará a España en @eurovision_tve



🔸Jueves 15 de octubre, después de 'La Revuelta', en directo,… pic.twitter.com/Kmcf6r78vE — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) October 15, 2026

La música continuará de la mano de Antonio José, que también rememorará su experiencia en el certamen de canciones, por el cual pasó en 2005 con tan solo 10 años. De esta forma, el artista realizará junto al sevillano un recorrido por su trayectoria musical, arrancando en el escenario de Eurovisión Junior hasta la actualidad.

'El perro andaluz' cuenta también con la visita de Rodrigo Cuevas este jueves, que llevará al escenario del programa de Manu Sánchez su universo creativo, en el que el folclore se reinventa y adapta a los nuevos tiempos sin perder su esencia. La vanguardia, la libertad y la tradición son los pilares fundamentales de la propuesta que el artista presenta sobre el escenario de TVE esta semana.

Entre los colaboradores del espacio de La 1 no faltará María Galiana, que regresa dispuesta a compartir sus anécdotas, su sabiduría y completar las entrevistas de Manu Sánchez con sonadas reflexiones.