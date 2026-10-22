'El perro andaluz' de TVE anuncia la entrevista a un candidato a la presidencia del Gobierno este mismo jueves

'El perro andaluz' de Manu Sánchez, que cambia de escenario esta semana y se realizará en directo desde el Teatro Campos Elíseos de Bilbao, ha anunciado a sus tres invitados de esta noche; entre los que se encontrará la única candidata a la presidencia del Gobierno. Todos ellos aparecerán en La 1 una vez que el cómico sevillano hinque el diente a la actualidad política y social con dos afilados monólogos.

El formato de humor y entrevistas ha cerrado la participación de Ada Colau, que encabezará el Frente Amplio. En plena carrera hacia las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, la política y activista catalana ofrecerá su primera intervención en televisión tras sustanciarse su candidatura, en un momento decisivo de su trayectoria política.

La lideresa de la confluencia a la izquierda del PSOE se sentará junto a Manu Sánchez, con las desavenencias con Podemos y Esquerra (ERC), los pactos y el futuro político sobre la mesa y como ejes centrales de dicha entrevista. Una conversación en la que también habrá espacio para mirar atrás, confrontar promesas con realidades y plantear algunas preguntas que no siempre tienen una respuesta fácil.

Ante la actualidad más inmediata, con una cita con las urnas en poco más de un mes, esta visita al programa de La 1 de RTVE en horario de máxima audiencia (y el desarrollo de la misma) podría influir notablemente en los resultados electorales del partido que ha aceptado abanderar y capitanear.

A Ada Colau se sumarán la cantante Leire Martínez y el grupo musical En Tol Sarmiento. Leire llegará al programa en un momento en el que su presente artístico convive con una ruptura que continúa generando titulares. Dos años después de su salida de La Oreja de Van Gogh, la artista ha encontrado su propio camino, aunque las comparaciones y los interrogantes sobre aquella separación siguen presentes. Manu Sánchez conversará con ella sobre lo que ha dejado atrás, lo que ha ganado y lo que todavía queda por contar. Una entrevista con espacio para la ironía, las emociones y con una actuación como colofón en la que se producirá un guiño muy especial a sus raíces vascas.

Finalmente, En Tol Sarmiento jugará en casa en una noche que promete tener un marcado acento vasco. La banda de Rioja Alavesa, convertida en uno de los grandes fenómenos de la música en euskera, aterrizará en el Teatro Campos Elíseos tras conquistar escenarios cada vez más grandes dentro y fuera de Euskadi. Su actuación en directo y su encuentro con el humorista pondrán de manifiesto cómo un grupo nacido entre amigos ha conseguido llevar su música mucho más allá de donde comenzó todo.

Como gran telonero de 'El perro andaluz' estará Pedro Sánchez, invitado estrella de 'La Revuelta'. David Broncano ha logrado el mayor invitado de su historia en TVE y, tras muchas peticiones, se pondrá frente al presidente del Gobierno a poco más de un mes del 29-N. Será a partir de las 21:45 horas, al término del 'Telediario 2'.

De esta manera, el mandatario socialista visitará por primera vez el formato del showman jiennense en plena precampaña electoral. Se tratará, además, de la primera entrevista que concede Sánchez en televisión tras el adelanto de los comicios. Una visita significativa, pues se produce en un programa de entretenimiento, alejado del tono habitual de sus intervenciones en TV.