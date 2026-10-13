El partido de fútbol Estados Unidos-España en La 1 de RTVE obliga a reducir a la mitad la emisión de 'Al cielo con ella' este martes

TVE sigue haciendo cambios en su programación este martes. Si por la tarde, La 1 ha movido ficha a última hora cancelando 'Valle Salvaje' y adelantando 'La Promesa'; por la noche la cadena pública también se ha visto obligada a hacer algunos reajustes con motivo del partido amistoso de la selección femenina de fútbol.

Así, La 1 ha decidido llevar este segundo encuentro amistoso entre las selecciones femeninas de EEUU y España a la programación de La 1 y ofrecerlo en late night justo después de 'Al cielo con ella'. Cabe decir que el anterior partido entre ambas selecciones se ofreció solamente en Teledeporte, por lo que se ha producido un cambio de criterio en esta ocasión.

Este reajuste no afectará en nada a la entrega de estreno de 'Al cielo con ella' que La 1 emitirá justo después de 'La Revuelta' y que contará con José Mota y Ruth Lorenzo como invitados. Sin embargo, la cadena pública sí que retirará de su programación la habitual reposición del late show conducido por Henar Álvarez.

Y es que antes del encuentro, que está previsto que comience a las 1:00 horas, La 1 ofrecerá un previo para calentar motores de cara al segundo partido que enfrentará a EEUU y España y que servirá como preparación para el Mundial de Brasil 2027 y que llega después de que el pasado sábado nuestra selección ganara al equipo americano 0-2 el pasado sábado en el Audi Field de Washington.

Como decimos, el primer partido entre ambas selecciones fue retransmitido por Teledeporte a partir de las 20:30 horas y anotó un 3,1% de cuota de pantalla, con una media de 282.000 espectadores siendo lo más visto del canal en dicha jornada. Ahora, al tratarse de un horario en el que La 1 solo emite reposiciones, RTVE ha optado por llevar el fútbol a la cadena principal

La campeona del mundo se mide a la campeona olímpica en el camino hacia el Mundial 2027.



🇺🇸 Estados Unidos 🆚 España 🇪🇸 ESTA NOCHE, después de #AlCieloConElla, en @la1_tve pic.twitter.com/btWTAqgoJb — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) October 13, 2026

Así queda la programación de noche de La 1 este martes 13 de octubre: