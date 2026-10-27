El momento de Jon Echevarría (PP) y Figaredo (Vox) en 'Ana Rosa' confirma las sospechas del PSOE, que reacciona al instante

Este martes se ha producido un momento en 'El programa de Ana Rosa', protagonizado por Jon Echevarría y José María Figaredo, que está recorriendo las redes sociales como la pólvora y que ha provocado una inmediata reacción hasta del propio PSOE a través de su cuenta oficial en 'X'.

Jon, como ya saben, ha sido elegido por el PP de Alberto Núñez Feijóo como cabeza de lista por la provincia de Guipúzcoa. Así, el donostiarra, a sus 22 años de edad, será el representante más joven de la historia del partido. Su perfil mediático ha sido un claro aval para su elección.

El vasco es conocido por el público a raíz de sus intervenciones televisivas en espacios como 'La Sexta Xplica' o 'Espejo Público'. Y este martes, ha sumado otra ventana más, 'El programa de Ana Rosa', en su carrera por posicionarse aún más ante los electores de cara a los comicios del próximo 29 de noviembre.

Y durante su participación en el matinal de Telecinco, Jon Echevarría ha lanzado un discurso más próximo a Vox que a un PP moderado respecto a la crisis en Ceuta. "No puede ser que nos chantajeen y, en el caso de la invasión de Ceuta, no nos tiene que temblar el pulso en reforzar la frontera, militarizarla si es necesario, y en devolver a todas las personas que han entrado ilegalmente a Marruecos", ha declarado el tertuliano.

"Una cosa es relación y otra sumisión, que son dos cosas muy distintas", ha apostillado por su parte Carlos Cuesta. "Claro", ha suscrito Ana Rosa Quintana, mostrando así su afinidad con la tesis defendida por Echevarría antes de conectar con José María Figaredo, el secretario general de Vox, que ha entrado en directo vía dúplex.

Y nada más saludar, el político de la extrema derecha no ha ocultado su sorpresa con que un miembro del PP replicara los postulados de Vox en materia de inmigración y seguridad fronteriza. "Pensé que estaba haciendo un discurso de Vox de repente", ha soltado Figaredo. "Es del PP, lo siento", ha apuntado Ana Rosa entre risas. "Ya, pero por eso no sabía quién era y estaba preguntando por aquí, porque me decía: 'joder, si este es el discurso de Vox de echar a todos los que invaden'", ha añadido el diputado ultraderechista.

El instante en cuestión ha empezado a viralizarse en el terreno de las redes sociales al acreditar así la delgada línea que existe entre PP y Vox en determinados asuntos. Desde que arrancó la precampaña, el PSOE ha defendido con más ahínco que nunca la idea de que la formación de Santiago Abascal ha fagocitado a la de Feijóo.

Por eso, los socialistas no han tardado en reaccionar públicamente para hacer ver -adjuntando el extracto de 'El programa de Ana Rosa'- que sus sospechas se confirman: "PP y Vox son lo mismo: PPVOX. Y no lo decimos nosotros, lo afirma ellos".