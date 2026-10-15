El minuto de 'Horizonte' con Eduardo Inda e Iker Jiménez que podría costar las elecciones al PP: Hasta Sánchez reacciona

Esta noticia podría ser resumida como el minuto de 'Horizonte' con Eduardo Inda e Iker Jiménez capaz de condenar al Partido Popular en las elecciones del próximo 29 de noviembre. La repercusión está siendo mayúscula y, desde luego, no es para menos, pues asistimos a uno de los momentos más controvertidos de la derecha mediática.

Sucedió este miércoles, cuando el presentador del programa de Cuatro dio el pie al director de OKDiario para que expresara una crítica hacia el PP por las declaraciones de Ester Muñoz, la portavoz del partido en el Congreso, hablando de un sistema de pensiones "colapsado" que hay que cambiar. Un asunto muy delicado que ha levantado grandes ampollas.

"Ojo con la campaña porque, a tu entender, Inda, ha habido errores en la posición en este momento preciso", introdujo Iker Jiménez. Acto seguido, Eduardo Inda dio un tirón de orejas al PP de manera pública por marcar posiciones sobre las pensiones en el momento más inoportuno posible. En su cabeza sonó como un reproche constructivo, pero el efecto causado ha sido literalmente el opuesto, dejando aún más en evidencia a la formación que preside Alberto Núñez Feijóo.

"La oposición (el PP) se ha metido hoy en el charco de las pensiones. Es decir, tú puedes hablar de las pensiones hace ocho meses o dentro de seis meses pero no ahora. En España hay 10,5 millones de pensionistas que votan todos y, claro, si tú les das a entender que hay que retocar el sistema de pensiones la gente ya va con miedo y con cabreo a las urnas", lamentó Inda desde el plató de 'Horizonte'.

Al hilo, el tertuliano afirmó que Ester Muñoz "es una tipa muy brillante" y "la mejor oradora que tiene el PP", pero, a su vez, cuestionó que fuera "demasiado franca al exponer el tema de las pensiones". En otras palabras, se estaba recriminado un exceso de honestidad, que es precisamente uno de los más elementales compromisos de todo político.

Inda: "Que hablen el 30 de noviembre o el 10 de enero cuando ya estén formando gobierno pero antes, por favor, que estén callados"

Más tarde, alertado con la posibilidad de que esta polémica condicione (o sacuda) el resultado del Partido Popular en los comicios del 29-N, volvió a realizar una apelación mucho más incendiaria: "Que se callen con las pensiones en el PP. Que hablen el 30 de noviembre, el 1 de diciembre o el 10 de enero cuando ya estén formando gobierno pero antes, por favor, que estén callados".

En ese sentido, Eduardo Inda recordó lo que pasó con Feijóo en la entrevista del año 2023 con Silvia Intxaurrondo, justamente acerca de las pensiones. Este tropiezo del dirigente popular en RTVE fue decisivo en las elecciones del 23-J y le acabó dañando fuertemente. De ahí el gran miedo a que ahora se repita la misma historia.

"Tienes que ser pillo, no tienes que ser franco", apostilló Iker Jiménez tras la polémica intervención de Inda. "Tienes que ser franco hace ocho meses, pero ahora cállate con las pensiones, que es un tema sensible, que son diez millones y medio de personas con sus diferentes familias", reiteró el colaborador, disgustado con este patinazo del PP que puede ser letal para el 29-N y provocar una fuga de sufragios.

Espero que le llames MACHIRULO a Inda, al igual que le has faltado el respeto a @JavierArocaA .

El vídeo no tiene desperdicio, así es ppvox, hay que “callar” “mentir” hasta el 30 de noviembre y no decir la verdad.

Es de tal ignominia lo que he escuchado..

Aquí el vídeo completo. https://t.co/3qnGGSf1Ub pic.twitter.com/H8RdjuoMc1 — LuluSemua13 🇱🇧 🇵🇸 🇪🇸 (@Lulusemua13) October 14, 2026

Pedro Sánchez reacciona: "El plan del PP y Vox nos queda claro: mentir a los jubilados hasta el 29N y, después, recortar las pensiones".

Así, de este modo, y sin pudor, se estaba trasladando la idea de que lo mejor es que el PP engañe al electorado respecto a sus planes con las pensiones y que los oculte hasta que pase la convocatoria electoral con los votos ya emitidos. Un escándalo colosal que ha suscitado una oleada de reacciones. Entre ellas, la del mismísimo presidente Pedro Sánchez: "El plan del PP y Vox nos queda claro: mentir a los jubilados hasta el 29N y, después, recortar las pensiones".

El plan del PP y Vox nos queda claro: mentir a los jubilados hasta el 29N y, después, recortar las pensiones. pic.twitter.com/e0Hg6x9ygp — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 15, 2026

También se ha pronunciado el PSOE y ministros como Óscar Puente, que han difundido el momento en cuestión para denunciarlo. "Pillo pero no franco. Quieren dar un hachazo a las pensiones pero no te lo quieren contar hasta después del 29N", ha clamado la cuenta oficial del partido socialista en la red social 'X'.

Pillo pero no franco.



Quieren dar un hachazo a las pensiones pero no te lo quieren contar hasta después del 29N. pic.twitter.com/ZL4oELQCjV — PSOE (@PSOE) October 15, 2026

Óscar Puente: "Quieren que vayas engañado a votar y luego dejarte en cueros"

"¿Lo tienes claro? No dicen, las pensiones no se tocan, no, dicen, no hables de esto hasta después de las elecciones. Quieren que vayas engañado a votar y luego dejarte en cueros (...) Para que quede claro que la preocupación consiste en ocultar lo que vas a hacer. No en no hacerlo. Hay que ocultar a la gente tus planes, porque si no, no te vota. Es demoledor", ha sentenciado Puente.

¿Lo tienes claro? No dicen, las pensiones no se tocan, no, dicen, no hables de esto hasta después de las elecciones. Quieren que vayas engañado a votar y luego dejarte en cueros. https://t.co/X7cqgezWu4 pic.twitter.com/ryQiFAj2zO — Óscar Puente (@oscar_puente_) October 15, 2026