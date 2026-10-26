El llamamiento de Ana Rosa Quintana contra la acampada de Sol: "Que ya se vayan estos tíos de ahí, que nos empiecen a poner el árbol de Navidad"

Ana Rosa Quintana ha paralizado 'El programa de AR' para pronunciarse sobre los manifestantes que aún continúan acampados en la Puerta del Sol más de un mes después. Así, la presentadora de Telecinco ha lanzado un llamamiento a todos los que continúan ocupando el enclave madrileño, exigiendo su desalojo para comenzar con el proceso de decoración de la plaza de cara a la temporada navideña.

La periodista no ha dudado en hacerse eco este lunes del mensaje que Pedro Sánchez ha dejado en sus redes para celebrar la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil. "¡Gran Victoria! Lo que ha pasado en Brasil pasará en España. La remontada del progresismo global acaba de comenzar", ha leído la presentadora en palabras del presidente del Gobierno antes de lanzar un dardo.

Ana Rosa Quintana hace una llamado desde Telecinco a acabar con la acampada de Sol por la vivienda: "¿Dónde está la reivindicación?"

"El que no se consuela es porque no quiere", ha ironizado Ana Rosa Quintana sobre el optimismo del Ejecutivo de cara a las elecciones del próximo 29 de noviembre. "Bueno, en cualquier caso las encuestas siguen dándole muy mal, pero desde luego la derecha no está haciendo una muy buena campaña, que digamos, y eso favorece a Pedro Sánchez", ha señalado Eduardo Inda recordando además que la acampada de Sol sigue activa.

Ha sido entonces cuando la conductora de 'El programa de AR' ha elevado el tono para compartir su denuncia sobre la prolongada movilización en el centro de la ciudad. "Pero volvemos a lo mismo ¿ya dónde está la reivindicación por la vivienda?", ha cuestionado la periodista ante sus colaboradores con gesto serio.

"Por cierto, yo hago un llamamiento, por favor, los madrileños: o sea, por favor, que ya se vayan estos tíos de ahí, que nos empiecen a poner el árbol de Navidad", ha señalado sin tapujos Ana Rosa Quintana, animando a todos los manifestantes a liberar el espacio público y aparcar su reivindicación cuando se cumple un mes del inicio del asentamiento popular. "Están recogiendo", han apuntado desde la mesa.

En ese sentido, uno de sus colaboradores ha cuestionado la actitud de Sánchez frente a las protestas. "Es evidente que no puedes hacer dos cosas a la vez. No puedes alentar la tensión y la movilización y favorecer en cierto modo las posiciones de Vox y luego a la vez preocuparte porque está ascendiendo la violencia. Bueno, es que no puede ser laxo, es que tienes que ser contundente", han denunciado desde el programa matinal de Telecinco.