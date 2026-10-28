'El Intermedio' va más allá con su parodia a Iker Jiménez tras su guerra con 'Horizonte': "Para proteger a Vito Quiles ya estás tú"

'El Intermedio' ha dado un nuevo giro a su sección 'Cuarta Milonga' cediendo las riendas de este espacio ficticio a un clon de Iker Jiménez, interpretado por Raúl Pérez. Junto a su elenco habitual de colaboradores, el Gran Wyoming ha dado rienda suelta a una parodia del periodista de Cuatro, que llegaba a teorizar sobre la desaparición de Bolsonaro tras su derrota en las elecciones de Brasil.

Si bien Wyoming está acostumbrado a asumir el rol de presentador, y por tanto "imitador" de Iker Jiménez dentro de la sección que parodia 'Cuarto Milenio', este martes ha sorprendido a la audiencia con un inesperado compañero. "Buenas noches, amigos y amigas de las milongas. Hoy no voy a ser yo quien presente 'Cuarta Milonga'. Tranquilos, que no me han censurado todavía", ha advertido el comunicador.

'El Intermedio' se corona con esta parodia de Iker Jiménez en su 'Cuarta Milonga': "¿Para cuando una flotilla para proteger a Vito Quiles de la extrema izquierda?"

"Es que hoy contamos con la presencia del maestro, el líder, el genio, el inspirador, la persona sin la que no existiríamos nosotros, ni muchos grupos conspiranoicos de Telegram. ¡El gran Iker Jiménez!", explicaba el conductor de 'El Intermedio' dando paso a Raúl Pérez y su versión más conseguida del periodista de Cuatro, que junto al 'profesor' Dani Mateo no dudaba en lanzar una primera petición. "¿Para cuándo una flotilla solidaria para proteger a Vito Quiles de la extrema izquierda?", propuso como tema central.

Nosotros bulos no y mucho menos con este equipazo que tenemos en 'Cuarta Milonga' 😌#elintermedio pic.twitter.com/ZN8kP51bYt — El Intermedio (@El_Intermedio) October 27, 2026

Fue entonces cuando el clon de Iker Jiménez acusó a Sandra Sabatés de estar "en contacto" con la líder de Frente Amplio a través de su pinganillo. "Dice Ada Colau que para proteger a Vito Quiles ya estás tú y el Núcleo Nacional", bromeaba la copresentadora del espacio de La Sexta. Y justo después, el conductor de 'Cuarta Milonga' no tardó en abordar la misteriosa "desaparición" de Flavio Bolsonaro.

Cabe destacar que tras la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva, el candidato a la presidencia en Brasil se ha fugado del país para escapar de una investigación que lo señala por supuesto blanqueo de capitales y movimientos financieros ilegales. "No vamos a sacar conclusiones precipitadas", señalaba el clon de Iker Jiménez tras repasar esta información en 'El Intermedio'.

"Hay gente que dice que ha sido abducido, otros que ha sido secuestrado, incluso otros dicen que se ha hecho la cirugía estética y ahora tiene la cara de Regina Dos Santos", ha llegado a señalar la parodia del presentador de 'Horizonte' y 'Cuarto Milenio', describiendo al ultraderechista como "un refugiado político".

Sin embargo, el personaje de 'El Intermedio' no se ha quedado ahí en su disparatado análisis. "Hay expertos que apuntan que es así. Son unos expertos, refugiados políticos, que son amigos míos. Yo los llamaría ahora mismo, pero es que el Gobierno comunista les tiene pinchado el teléfono y no puedo hacer otra cosa. Les mando una paloma mensajera y así intento comunicarme con ellos", ha señalado tratando de parodiar algunas de las "teorías de la conspiración" que se recogen el programa de sucesos paranormales de Cuatro.