'El Intermedio' pone a 'Horizonte' y Carmen Porter en la diana por su burla de Maricarmen: "Dan más miedo que una psicofonía"

Días después del fallecimiento de Maricarmen, su desahucio y la lucha que ha desencadenado continúan siendo objeto de debate además de servir como arma arrojadiza entre las principales fuerzas políticas. En ese sentido, 'El Intermedio' quiso poner el foco este jueves en los programas de televisión que se dedicaron a ensuciar su causa a través de bulos y burlas, señalando directamente a 'Horizonte' y recuperando la controvertida escena de su presentadora.

El espacio de Cuatro continúa en el foco de la polémica tras la muerte de la anciana desahuciada de 87 años, precisamente tras haber asegurado en su mesa de debate que "era una actriz" pagada por el PSOE para construir una nueva campaña con la que desviar el foco mediático. Y también por la sonada burla que Carmen Porter y su colaboradora Beatriz Talegón lanzaron contra la vecina del Retiro tras la presentación inicial de los dos decretos de vivienda.

'El Intermedio' sentencia a Carmen Porter y 'Horizonte' tras la muerte de Maricarmen: "Ese programa de avistamientos de ovni y extrema derecha"

"Otra de las estrategias de esta campaña política y mediática para destruir a Maricarmen y lo que ella representa ha sido presentar el caso burlándose de su drama", comenzaba señalando Sandra Sabatés en 'El Intermedio', haciendo un recorrido del acoso que la anciana ha sufrido en algunos programas durante sus últimas semanas de vida, las cuales ha permanecido ingresada en el hospital tras su desalojo.

Así, la periodista ha señalado de nuevo a 'Horizonte'. "En este sentido, uno de los ejemplos más bochornosos tuvo lugar en ese mismo programa de avistamientos de ovni y extrema derecha", ha señalado Sabatés recordando la escena. "Cuando la conocida conspiranoica Beatriz Talegón se preguntó si el decreto por la vivienda se llamaría decreto Maricarmen, a lo que la presentadora Carmen Porter respondió: Hasta luego, Maricarmen", ha rememorado.

"Ah, qué bueno, qué gracioso. En fin, un comentario ya de por sí cuestionable, pero que empeora con el fallecimiento de Maricarmen", ha señalado con dureza el Gran Wyoming, ensañándose contra el espacio de Cuatro con el que compiten. "Aunque le reconozco el mérito a la pareja de presentadores de este programa: no han perdido su esencia. Las palabras de Carmen Porter dan más miedo que cualquier psicofonía", ha añadido entre risas.