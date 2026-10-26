'El Hormiguero' anuncia a 5 invitados esta semana del 26 al 29 de octubre, sentando a Juan Jesús Vivas por segunda vez en apenas un mes

Con una nueva semana llegan nuevos invitados al plató de 'El Hormiguero'. Como ya es habitual, Pablo Motos ha adelantado previamente los famosos que pasarán por su mesa del lunes 26 al jueves 29 de octubre a partir de las 21:50 horas. Con esta nueva tanda de invitados, el espacio de Antena 3 se rearma en su lucha por las audiencias contra 'Horizonte' en Cuatro y 'La Revuelta' en La 1 de TVE.

Después de una semana en la que el presentador recibió a Pepe Navarro y Florentino Fernández, se reencontró con Leonor Watling y Lucía Caraballo, analizó la actualidad junto a Susanna Griso y se despidió de la mano de Paco González, Pablo Motos se prepara para recibir a una nueva tanda de estrellas con las que tratar de mantener su liderazgo en el access prime time.

La semana de entrevistas de 'El Hormiguero' arrancará con la visita de Juan Jesús Vivas, que regresa al espacio de Antena 3 cuando se cumplen tres meses de la entrada masiva de migrantes en Ceuta. Hay que decir que será su segunda aparición en el programa en menos de mes y medio, pues el presidente de la ciudad autónoma ya acudió el pasado 14 de septiembre.

Por su lado, el martes queda reservado para Patrick Criado y Andrea Ros, que visitarán a Pablo Motos para presentar 'Karateca'. El miércoles llega el turno de Dani Martín, que visitará a las hormigas una vez más para presentar su nuevo álbum de música en directo. Y el jueves, Melody será la encargada de poner el broche final a la semana presentando su último lanzamiento, 'El huracán'.

Lunes 26 - Juan Jesús Vivas

El lunes, 'El Hormiguero' volverá a abrir sus puertas al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, que regresa al espacio para analizar en qué punto se encuentra la ciudad autónoma casi tres meses después de la entrada masiva de migrantes a través de la frontera, que continúa poniendo en jaque la normalidad del territorio.

Martes 27 - Patrick Criado y Andrea Ros

El martes, Patrick Criado y Andrea Ros visitarán a Pablo Motos para presentar la nueva película que protagonizan juntos 'Karateca', la cual llegará a los cines el próximo viernes 30 de octubre. Se trata de una cinta que narra la historia real de la campeona olímpica de kárate española, Sandra Sánchez.

Miércoles 28 - Dani Martín

El miércoles, 'El Hormiguero' recibirá a un viejo amigo que sigue celebrando el éxito de su última gira de conciertos '25 Put*s años'. Dani Martín acudirá una vez más al espacio de Antena 3 para presentar el álbum que recoge las canciones en directo de sus 10 espectáculos en Madrid, '25 put*s años (en directo)'.

Jueves 29 - Melody

Y el jueves, Melody será la encargada de despedir la semana visitando de nuevo el espacio de Antena 3 para presentar su nuevo sencillo 'El huracán', además de desvelar todos los detalles de la gira de conciertos con la que se encuentra recorriendo nuestro país a lo largo de este año, 'El bosque encantado tour'.