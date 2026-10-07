El Gran Wyoming utiliza cuatro atronadoras palabras para reaccionar a la muerte de Maricarmen desde 'El Intermedio'

El Gran Wyoming ha arrancado 'El Intermedio' este miércoles haciéndose eco de la última hora sobre Maricarmen, que ha fallecido a los 87 años en el hospital donde llevaba dos semanas ingresada tras su mediático desahucio. Así, el presentador ha condenado los bulos e intentos de desprestigio que su caso ha recibido durante las últimas semanas, en las que la anciana ha sido testigo de una movilización social sin precedentes mientras trataba de superar su bache de salud.

"Hoy arrancamos con la peor noticia que podíamos imaginar. Acabamos de conocer que Maricarmen, la mujer de 87 años que fue desahuciada hace tan solo dos semanas y que se convirtió, por cierto, en el símbolo más claro de la crueldad y el salvajismo del mercado inmobiliario, ha fallecido esta tarde en el hospital en el que se encontraba desde el día del desahucio", ha comenzado anunciando el rostro de La Sexta con gesto serio nada más arrancar la emisión.

El Gran Wyoming lamenta la muerte de Maricarmen y se dirige a todos los que han intentado ensuciar su causa estas semanas: "¿Ha merecido la pena?"

Así, el Gran Wyoming no ha tardado en trasladar sus condolencias. "Desde 'El Intermedio' queremos mandar todo nuestro apoyo a la familia y amigos de Maricarmen y también nos gustaría enviar un mensaje a aquellos que hicieron que sus últimos días fuesen tan difíciles", ha señalado entonces, dirigiéndose a todas los programas y medios que han tratado de ensuciar su causa o justificar su desahucio.

Hoy arrancamos con la peor noticia que podíamos imaginar. Ha muerto Maricarmen, la mujer cuyo desahucio desató las protestas por la vivienda en toda España. #elintermedio pic.twitter.com/hwMiokNevz — El Intermedio (@El_Intermedio) October 7, 2026

"¿De verdad creen que ha merecido la pena? ¿De verdad creen que tiene alguna lógica que más personas tengan que pasar por un infierno semejante? En fin, no les pido que me contesten, solo les pido que reflexionen", ha sentenciado el comunicador, anunciando también que junto a Andrea Ropero repasarían más tarde el reportaje que pudieron grabar desde el interior de su vivienda durante el desalojo.

Y no ha dudado en recordar el estado en el que la anciana se vio obligada a abandonar su hogar bajo escolta policial. "Desafortunadamente acabó con ella expulsada de aquella vivienda en la que había pasado toda su vida, 70 años concretamente, en una camilla", ha señalado el Gran Wyoming, lamentando el fatal desenlace mientras cientos de personas continúan movilizadas con Maricarmen como principal símbolo de lucha.

"Pero en un día tan triste como este me gustaría que al menos nos quedemos con un mensaje de esperanza, el que nos dio la propia Maricarmen desde el hospital cuando se dirigió a los jóvenes acampados y dijo: No he logrado defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a defender la suya. Luchad, defended lo que es vuestro", ha terminado recordando el presentador antes de arrancar el programa.

Andrea Ropero: "Estaban realmente preocupados, seguían haciéndole pruebas, pero ella iba cada vez a peor"

Más tarde, Andrea Ropero se ha unido a la mesa junto al Gran Wyoming y Sandra Sabatés para explicar cómo ha recibido la noticia. "Es muy triste. Yo me he enterado a las ocho de la tarde, estaba justo en maquillaje. He recibido una llamada de teléfono, no me lo podía creer", ha comenzado explicando, relatando cómo ha vivido su empeore de salud durante las últimas semanas.

Nuestra compañera @andrearopero nos cuenta cómo se ha enterado de la noticia de la muerte de Maricarmen.



"Malditos desahucios. Al final ha muerto en un hospital que era lo que ella no quería" #elintermedio pic.twitter.com/JUG6QWxKCE — El Intermedio (@El_Intermedio) October 7, 2026

"Sí sabíamos que su estado era muy grave, este equipo ha estado en permanente contacto con la familia desde el día del desahucio, yo he hablado a diario con su primo Vicente, con su sobrina Vanessa, y esta mañana les he llamado, no me han respondido, me ha extrañado", ha asegurado la periodista de 'El Intermedio'.

"Esta tarde les he puesto otro mensaje de cómo sigue Mari Carmen, qué tal está ella, no me han respondido. Ya me he temido que quizás su estado no era muy bueno. Ella empezó a empeorar a raíz de... bueno, ya a raíz de junio su estado decayó en picado. Las últimas dos semanas, desde el día del desahucio, ella empezó a estar realmente mal", ha explicado Andrea Ropero ante el Gran Wyoming.

Así, la comunicadora se ha remontado a los últimos días en el hospital. "Estaban realmente preocupados, seguían haciéndole pruebas médicas, no sabían muy bien qué es lo que estaba pasando, pero sí que ella iba cada vez a peor. Ha estado en todo momento acompañada por la familia, por miembros del sindicato de inquilinas, también por sus vecinas", ha apuntado la periodista de La Sexta,

"A mí me da muchísima pena, la verdad, que hoy me acuerdo que ella en el reportaje, el día que estuvimos en su casa, nos decía que su ilusión era morir en esa casa porque su madre había muerto allí. Y bueno, pues malditos desahucios, ha acabado muriendo en un hospital, que era lo que ella no quería", ha lamentado la reportera, que acompañó a Maricarmen durante las últimas horas en su casa.

Y tras repasar de nuevo el reportaje de su desahucio, Ropero se ha trasladado a esas horas críticas que vivió junto a la anciana. "Nosotros es verdad que en todo momento mantuvimos la esperanza de que no la desahuciaran. Lo conté porque cuando llegamos a las cinco de la madrugada prácticamente no había policía. Es cuando nosotros subimos", ha comenzado explicando.

"Las paredes estaban llenas de fotos, de recuerdos de sus padres, de sus hermanos... Todo el mundo tenía la esperanza de que no la sacaran de casa, pero conforme fueron pasando las horas vimos que el desenlace era inevitable, que la iban a entrar", ha recordado, centrándose en el momento del desalojo. "Ahí están las imágenes. Subieron los antidisturbios, 14, 15, perdimos la cuenta. Entraron, nos sacaron a todos y sacaron a Mari Carmen", ha rememorado.

"De hecho, me estoy acordando ahora de que la familia dijo 'no queremos que la baje la policía, queremos que la baje el SAMUR, porque no es una delincuente'. Fue un día muy triste también, pero muy reivindicativo, me voy a quedar con eso", ha terminado señalando la compañera del Gran Wyoming.

"Ella quería que ese mensaje, esa imagen llegara a todo el país para que todo el mundo fuera consciente de lo que es un desahucio. Así que creo que el mejor homenaje que podemos hacerle a ella es recordar cómo fue aquel día, qué nos dijo y cómo ha sido su lucha", ha sentenciado Andrea Ropero.