El Gran Wyoming se moja tras el adelanto electoral y avisa lo que significaría un Gobierno de Vox en Atresmedia

El Gran Wyoming ha dado por iniciada su "campaña preelectoral" en 'El Intermedio' con un monólogo de apertura en el que se ha hecho eco de la convocatoria de elecciones anticipadas. El presentador ha protagonizado una comparecencia similar a la de Pedro Sánchez para lanzar un alegato cargado de advertencias sobre la posible llegada de la ultraderecha a la Moncloa de cara a la cita en las urnas del próximo 29 de noviembre.

"Les anuncio que hace media hora he llamado al jefe del Estado para informarle del adelanto electoral. Su respuesta ha sido clara y meridiana. Me ha dicho: ¿Quiere usted hacer el favor de no molestar? Esto es una casa decente y mañana madrugamos, hombre ya. Letizia, hazme otro colacao, que este señor se me ha helado", ha comenzado bromeando el conductor de 'El Intermedio' en una especie de rueda de prensa.

El Gran Wyoming alerta sobre los peligros de la ultraderecha de cara al 29N: "Un país más pequeño, más injusto, que genera xenofobia"

Así, ha puesto en situación a los espectadores de La Sexta haciéndose eco de la disolución de las cortes y las inminentes elecciones generales. "Pese a este pequeño contratiempo, el reloj ha echado a andar y nuestro país entra oficialmente en una precampaña electoral que culminará el 29 de noviembre", ha aclarado el Gran Wyoming, remontándose entonces a la política de hace unos años. "Eso sí, las cosas han cambiado mucho. En 2026 los políticos ya no besan bebés. Ahora cuelgan vídeos haciendo bailecitos en TikTok, lo cual es absolutamente injusto", ha lamentado.

🔴 Comparecencia extraordinaria del presidente de El Intermedio, el Gran Wyoming.



Ojo, se vienen curvas... pic.twitter.com/6p7JzDu756 — El Intermedio (@El_Intermedio) October 5, 2026

"Antes solo salían perdiendo esos mocosos. Ahora todos podemos salir traumatizados después de ver a Félix Bolaños meneándose al ritmo del 'Waka Waka' de Shakira", ha añadido entre risas antes de lanzar su advertencia sobre esta decisiva cita electoral. "Muchas españolas y españoles se preguntarán qué les espera en esta campaña. Pues como ya estamos comprobando, las fuerzas de izquierda nos advertirán contra la ola ultra", ha adelantado.

Así, el Gran Wyoming ha compartido su reflexión sobre la posible llegada de la ultraderecha al Gobierno junto al Partido Popular. "Y es verdad que sería impactante ver por primera vez en democracia cómo la ultraderecha alcanza el gobierno, pero lo cierto es que esto ya ha ocurrido", ha puntualizado. "Si alguien quiere saber cómo es un gobierno con Vox, que se fije en su comunidad autónoma, su ayuntamiento o quizás el de al lado, donde ya ocupan puestos de gestión", ha recordado el presentador.

"Allí donde gobiernan ya se ven recortes en materia social, negación de la violencia de género y retirada de los fondos que ayudan a paliarla, fiestas del orgullo LGTBI suspendidas, ataques constantes a los migrantes, oficinas contra la ocupación, como si eso fuese el problema de la vivienda, medidas racistas y populistas que anteponen una supuesta prioridad nacional", ha sentenciado el conductor de 'El Intermedio', advirtiendo sobre los peligros de la formación de Santiago Abascal.

Y el Gran Wyoming no ha dudado en lanzar su síntesis personal de lo que está en juego el próximo 29 de noviembre. "En definitiva, un país más pequeño, más injusto, que genera xenofobia, más cruel con los desfavorecidos y mucho más plegado a los deseos de los poderosos. Ojo, no estoy pintando un futuro apocalíptico", ha lamentado. "Estoy haciendo un resumen de los titulares de los últimos meses. Si queréis saber cómo se comportará la ultraderecha en el gobierno central, multiplicad esto por 150", ha añadido entonces.

"La democracia es como la carta de un bar de carretera: no hay ninguna opción perfecta, pero es bueno quedarse con la menos dañina"

"No os quiero alarmar, pero vamos a pasar de temer que la inteligencia artificial nos mate a todos a pedirle al ChatGPT que acabe con nosotros de una vez. En fin, españolas y españoles, no me alargo más. Esto es lo que se juega nuestro país el próximo 29 de noviembre", ha insistido el conductor de 'El Intermedio' antes de dar inicio al programa de este lunes con un contundente mensaje a la ciudadanía.

"Votad en conciencia, porque ya sabéis que la democracia es como la carta de un bar de carretera: no hay ninguna opción perfecta, pero es bueno quedarse con la menos dañina. Así que sin más dilación, doy por iniciada esta precampaña electoral y de paso 'El Intermedio'", ha terminado señalando el Gran Wyoming entre aplausos del público.