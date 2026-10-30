El Gran Wyoming firma la pregunta que todo el mundo se hace del accidente de tren y enumera los tres factores clave

Nueve meses después del accidente ferroviario en Adamuz, España volvía el pasado miércoles a vivir una tragedia en la Alta Velocidad, en este caso en Urda (Toledo). Un día después, este jueves 29 de octubre El Gran Wyoming arrancó 'El Intermedio' pidiendo a los "responsables políticos" altura de miras.

El choque entre dos trenes a primera hora de la mañana del miércoles ha dejado al menos 69 muertes y más de un centenar de heridos. Se trata del segundo accidente ferroviario en el 2026. Por tal motivo, El Gran Wyoming empezó su alegato lanzando la pregunta que todos nos hacemos: "¿Cómo pudo suceder algo así?". Y es que "durante años la Alta Velocidad ferroviaria ha sido la joya de la corona del transporte en nuestro país, una infraestructura que todo el mundo apreciaba, cómoda, rápida y según creíamos, completamente segura".

Sin embargo, según el presentador "en poco más de nueve meses, el mito de la Alta Velocidad española se ha hecho añicos con dos accidentes terribles". "La investigación no ha hecho más que empezar, pero el Gobierno apunta a un error humano y esa explicación, lejos de calmar los ánimos, causa aún más intranquilidad, porque cabe preguntarse ¿de verdad el sistema de la Alta Velocidad es tan frágil como para que un error humano pueda causar una catástrofe así?", añadió.

El consejo de El Gran Wyoming a los "responsables políticos" de la tragedia

El Gran Wyoming hizo especial hincapié en que "hablamos de controlar máquinas de cientos de toneladas que viajan a 300 kilómetros por hora. En esas circunstancias un error humano no solo es trágico, es inasumible. De hecho esa es la palabra que utilizó Pedro Sánchez para referirse tanto al accidente de ayer como al de Adamuz".

Transparencia, respuestas y responsabilidades



Por favor, póngase manos a la obra y asuman lo que los ciudadanos no queremos ni debemos asumir.#elintermedio pic.twitter.com/BhZloG3xmX — El Intermedio (@El_Intermedio) October 29, 2026

Y es que nada más producirse esta tragedia, el presidente del Gobierno aseguró que "no es asumible" que España sufra dos tragedias de esta magnitud el mismo año, algo con lo que el comunicador está de acuerdo: "Efectivamente, señor presidente, los ciudadanos no pueden asumir ese grado de inseguridad. Viajar en tren no debería ser una lotería en la que no sabes si te va a tocar un retraso, una cancelación, un susto o algo muchísimo peor".

"La investigación determinará qué otras causas, además del factor humano, han producido esta tragedia. Pero es inevitable sospechar de un sistema que lleva demasiado tiempo dando problemas. Y antes o después, los responsables políticos deberían asumir responsabilidades", considera El Gran Wyoming.

Y es que, según él, "hoy, muchos ciudadanos sienten desconfianza cuando se suben a un tren. Especialmente si es de Alta Velocidad. Así es que modestamente me gustaría darles un consejo a los responsables: Hace falta transparencia, necesitamos respuestas y asunción de responsabilidades. Pónganse manos a la obra y asuman lo que los ciudadanos no debemos ni queremos asumir. Asuman, en definitiva, lo inasumible", concluyó el presentador de 'El Intermedio' enumerando tres factores clave que deben exigirse tras el accidente ferroviario.