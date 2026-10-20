El Gran Wyoming dice lo que muchos creen de la ruptura del Frente Amplio y Podemos y lo que puede pasar tras las elecciones

El Gran Wyoming no ha evitado hacerse eco este lunes en 'El Intermedio' sobre el fracaso de las negociaciones entre Podemos y el Frente Amplio, fragmentando a izquierda de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Así, el rostro de La Sexta ha terminado lanzando dardos a Gabriel Rufián por su coalición con Irene Montero desde Esquerra Republicana entre otras réplicas a las principales formaciones a la izquierda del PSOE.

"Pues, amigos, sé que todo el mundo está esperando mi sesudo a la par que emocionante análisis sobre este asunto, así que no os haré esperar más. Lo que opino de todo esto es...", ha anunciado el conductor de La Sexta antes de que un estridente pitido censurase lo que parecía un agresivo discurso cargado de reproches y palabras malsonantes contra las formaciones de nuestro país.

El Gran Wyoming opina del fracaso en las negociaciones entre Podemos y Frente Amplio y apunta a Rufián: "La jugada le ha salido bien"

"Y ahora, si queréis, me denunciáis por todas estas barbaridades. Por separado, porque no creo que podáis poneros de acuerdo ni para eso", ha bromeado el Gran Wyoming dejando claro su disgusto por el fracaso en las negociaciones y la incapacidad de la izquierda para unirse por un bien común. "Como sabéis, tras una negociación agónica y fallida solo se han alcanzado acuerdos entre Podemos y el Frente Amplio en Canarias", ha continuado explicando Sandra Sabatés.

¿Cómo está la situación a la izquierda de la izquierda de la izquierda de la izquierda?#elintermedio pic.twitter.com/e6eslYVwZw — El Intermedio (@El_Intermedio) October 19, 2026

Ha sido entonces cuando han recuperado las palabras de Gabriel Rufián, disculpándose con la ciudadanía por faltar a su palabra y mantenerse en Esquerra Republicana lejos de encabezar ese frente único que propuso para frenar el avance de la ultraderecha. "Bueno, el fracaso es de todos, que por cosas como esta podríamos acabar sufriendo a la ultraderecha en los gobiernos", ha señalado el presentador.

"Y ya os aviso que a esos sí que no hay quien les tuerza el brazo, porque lo tienen siempre estirado", ha subrayado el Gran Wyoming, bromeando sobre lo que podría suponer la entrada de Vox en el Gobierno. "Yo estoy muy decepcionado conmigo mismo. Me podría haber callado y seguramente me hubiera ido mejor", ha llegado a expresar Rufián en unas declaraciones recogidas por el espacio de La Sexta que el comunicador también ha condenado.

Con sorna, el conductor de 'El Intermedio' se ha mofado de la actitud del líder de Esquerra Republicana. "En fin, solo le ha faltado decir: 'No me esperaba esto de mí, voy a romper también las negociaciones conmigo mismo'", ha señalado con dureza. "A ver, señor Rufián, no se venga tan abajo, que podemos decir que a usted, aunque sea de carambola, personalmente la jugada le ha salido bastante bien", ha denunciado entonces el presentador.

"Ha hecho la lista que quería, sale reforzado en Esquerra Republicana, se lleva los votos de Podemos en Barcelona y deja más débil a su principal rival, los comuns. Si usted siente que las cosas le han salido mal, imagínate cómo tiene que estar Emilio Delgado, con quien compartió la ilusión de unir a la izquierda y que ahora le verán en Madrid pidiendo el voto para sus rivales", ha subrayado el Gran Wyoming tirando de hemeroteca.

"En fin, no veía a alguien tan triste desde que a Leire la echaron de la oreja de Van Gogh. Y en este caso también porque han preferido a Montero", ha añadido con sorna, reflexionando también sobre la irreconciliables diferencias entre Podemos y Frente Amplio. "Parece que desde el principio había poquitas posibilidades de acuerdo en la izquierda. Está claro que en ese ambiente no podía salir una coalición, como mucho una velada de año", ha lamentado entre risas.

A su vez, ha reaccionado a la queja de Irene Montero dirigida a la nueva formación común de izquierda por presentar listas junto al PSOE en el Senado. "¡Qué barbaridad! Pactar algo con el PSOE. ¡Qué pureza ideológica! ellos jamás harían algo así", ha bromeado el conductor de 'El Intermedio'. "Podemos abraza sus ideales casi con la misma fuerza con la que Pedro Sánchez abraza a Pablo Iglesias cuando se convirtió en su vicepresidente", ha recordado el Gran Wyoming

"Mirad qué pasión, ni con Begoña Gómez", ha insistido con una imagen del primer gobierno de coalición de 2020. "Lo que pasa es que aquello no era la fuerza del amor, sino amor a la fuerza", ha terminado señalando el conductor de 'El Intermedio' antes de continuar con su análisis de la precampaña electoral.