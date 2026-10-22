El Gran Woyming se enciende contra Milei en 'El Intermedio' por el trato a su reportero Isma Juárez: "No se toca"

Javier Milei está de visita en Madrid, donde este miércoles se ha reunido con Isabel Díaz Ayuso. Además, el presidente argentino participó en un desayuno en el Casino de Madrid, al que también asistieron, entre otros, Jaime de Marichalar o Esperanza Aguirre. El reportero de 'El Intermedio' Isma Juárez se desplazó hasta allí para intentar conseguir algunas declaraciones del ultraderechista.

Sin embargo, tanto él como el resto de compañeros de los medios de comunicación recibieron los ataques del argentino. A su llegada, diez minutos más tarde de la hora prevista, el periodista le formuló la primera pregunta: "¿Por qué no ha quedado con Abascal? ¿Cree que le está haciendo ghosting?". Una cuestión que no obtuvo respuesta. Ya dentro del Casino, Isma Juárez le preguntó por sus declaraciones en las que ponía en duda las dificultades de los argentinos para llegar a final de mes.

"¿La pobreza es como el orgasmo, que también se puede fingir?", le espetó el reportero de laSexta, tirando de ironía. Pero Javier Milei volvió a darle la callada por respuesta, así es que lo intentó "en diferido", con una tarjeta escrita en la que intentó conocer su opinión sobre las protestas en la Puerta del Sol y por qué no las hay en Argentina: "¿Es porque no hay precariedad, por las leyes que lo impiden o porque no hay Puerta del Sol?".

Finalmente el reportero de 'El Intermedio' cumplía su objetivo y conseguía hablar con Javier Milei. Tras preguntarle "¿quién defiende mejor su tesis aquí en España Ayuso o Feijóo?", el presidente de Argentina le contestó que "yo creo que hay muchas personas que pueden estar defendiendo mejor las ideas de la libertad. Tiene la suerte de tener una oferta amplia porque tienen a Isabel, tienen a Feijóo, tienen también en Vox a Abascal".

El choque entre Javier Milei y el reportero Isma Juárez

Acto seguido, le formuló una pregunta más comprometida: "Usted que decía que no había pobreza en Argentina, entonces los argentinos que dicen que no pueden llegar a final de mes, ¿están haciendo ayuno intermitente?". Fue entonces cuando Milei le contestó de forma absolutamente bochornosa: "Argentina tiene 32% de pobreza. Cuando nosotros llegamos los pobres eran el 57%. Sacamos al 25% de la población de la pobreza", empezó argumentando.

Sin embargo, Isma Juárez insistió en su pregunta: "Pero la gente que dice que no puede llegar a fin de mes, ¿están fingiendo?". Ante esto, Javier Milei le respondió: "Si vos decís que no llegás a fin de mes, que el día 20 te quedaste sin dinero, ¿puedes vivir diez días sin comer y sin beber? Si quieres abrazarte a un eslogan emocional, amo tu corazón, pero no puedo respetar tu cerebro", sentenció el político, acompañando su respuesta con unos toques en el pecho de Isma Juárez.

Esta actitud del argentino provocó el enfado de El Gran Wyoming. Y es que, según el presentador de 'El Intermedio', Javier Milei lleva 24 horas en España "y ha querido ejercer de turista, solo que en vez de armarla en el piso turístico de al lado de su casa se ha puesto a pegar voces por todas partes". En su discurso en el Casino de Madrid, el presidente argentino ha atacado al español, Pedro Sánchez, así como a las instituciones de nuestro país y a nuestro sistema democrático.

El Gran Wyoming ironiza con el recibimiento de Ayuso a Milei

"¿De verdad se puede normalizar que venga un jefe de Estado extranjero a reventar una campaña electoral?", se preguntó Wyoming. Además, recordó que "no lo ha recibido nadie, ni Feijóo, ni el rey, ni por supuesto Pedro Sánchez. Ni siquiera Abascal se ha querido sacar una foto con él". La única que lo ha recibido, con todos los honores, ha sido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien no ha dudado en fotografiarse con él, algo que utilizó el presentador para bromear: "Trump los cría y ellos se juntan. Raro es que no le dé las llaves de Madrid, o de su ático, que es casi igual de grande y tiene menos tráfico".

Aunque de la esperpéntica visita de Javier Milei a España, lo que más ha indignado a El Gran Wyoming ha sido sus insultos y ataques a la prensa, entre ellos a su compañero Isma Juárez. "Le ha dicho 'no puedo respetar tu cerebro'. Pero si algo me ha molestado de verdad son esos golpecitos en la pechera que Milei le dedica a nuestro Isma. ¿Pero qué se ha creído este señor? Bueno, como tiene la cabeza de un niño de seis años lo trataré como uno: 'Chaval, se mira pero no se toca'", aseguró el presentador.

Por tal motivo, el comunicador lanzó la campaña internacional #Ismanosetoca. El propio reportero reconoció que lo que había pasado esa mañana en el Casino de Madrid fue "completamente intolerable", y le preguntó por qué le mandaron a él a cubrir el acto y no mandaron a Andrea Ropero.