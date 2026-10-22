El equipo de 'La Revuelta' responde al cruce de tuits entre el PP y PSOE por la entrevista a Pedro Sánchez: "Mandadnos a Feijóo"

La visita de Pedro Sánchez a 'La Revuelta', que tendrá lugar este mismo jueves 22 de octubre, ha generado nuevas tiranteces entre el Partido Popular y el PSOE, que han protagonizado un encontronazo en redes que ha terminado salpicando a David Broncano y a su equipo. Sin embargo, el espacio de La 1 no ha dudado en contestar a la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo, reiterando su invitación al espacio de cara a la campaña electoral del 29 de noviembre.

Fue este miércoles cuando el humorista confirmó finalmente a la audiencia que el presidente del Gobierno se sentará este mismo jueves en el sofá del programa para arrancar su campaña electoral a pocas semanas de la próxima cita en las urnas. "Nuestra invitación al resto de candidatos sigue en pie", recordó la cuenta del programa en X, recuperando el llamamiento del humorista a todas las fuerzas políticas para ser entrevistados en el espacio de TVE.

'La Revuelta' se dirige al PP con un órdago a Feijóo tras la entrevista a Pedro Sánchez de este jueves

Sin embargo, tal y como explicó hace una semana David Broncano, tan solo dos partidos políticos han respondido a la invitación de 'La Revuelta', siendo uno de estos Pedro Sánchez. Sin embargo, durante las últimas horas Ada Colau se ha sumado a esa lista. "Broncano, acepto encantada. Y de paso te traigo una pizza, que dice Feijóo que así no se te puede desalojar", ha escrito la líder de Frente Amplio en X, postulándose para visitar el programa de entrevistas.

Broncano, acepto encantada.



Y de paso te traigo una pizza, que dice Feijóo que así no se te puede desalojar 😉 https://t.co/xv6G7cR87O — Ada Colau 💜🌈🔻 (@AdaColau) October 22, 2026

No obstante, ha sido el comentario del PSOE de cara a la cita de esta noche el que ha generado revuelo en el Partido Popular. "A ver, David, e futuro del programa depende de esta entrevista", han publicado en la cuenta de X de la formación socialista, bromeando sobre el incierto futuro que David Broncano y su equipo enfrentan en Televisión Española si se cumplen las predicciones de un Gobierno de coalición PP-Vox.

A ver, David, el futuro del programa depende de esta entrevista https://t.co/ZpsFitCHuw — PSOE (@PSOE) October 22, 2026

Así, la cuenta de X del PP no ha tardado en dar contestación al consejo del PSOE a 'La Revuelta' de cara a la entrevista del ejecutivo. "David, no seas muy duro con pedro, que te manda a Los Rochos", han publicado desde la cuenta del partido de Alberto Núñez Feijóo, que por el momento no ha respondido a la invitación extendida por el humorista y su equipo para usar el altavoz de TVE en su campaña electoral.

David, no seas muy duro con Pedro, que te manda a Los Rochos. https://t.co/VrxDn5SnQw — Partido Popular (@ppopular) October 22, 2026

Y 'La Revuelta' no ha tardado en resolver este enfrentamiento recordando al Partido Popular que las puertas de su teatro están más que abiertas para su líder. "Me he reído, pero mejor mandadnos vosotros a Feijóo, va", han propuesto desde la cuenta de X del programa de entrevistas de La 1.

Me he reído, pero mejor mandadnos vosotros a Feijóo, va https://t.co/Z6gClFqzS8 — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) October 22, 2026

Cabe destacar que, de cara a las rondas televisivas que los partidos políticos realizarán durante las semanas previas al 29-N, Alberto Núñez Feijóo ya aclaró en una entrevista que no acudirá a ningún programa de Televisión Española cuya producción no sea propia, lo que cerraría la puerta a un amplio abanico de formatos de la cadena, entre ellos 'La Revuelta' o 'El perro andaluz'. Así, la intención del 'popular' pasaría por ser entrevistado en el 'Telediario' como en otras ocasiones. No obstante, hay que señalar que 'La Hora de La 1' es de producción propia y Silvia Intxaurrondo es personal de RTVE, por lo que podría ser un formato apto para realizar dicha entrevista si el político gallego accediera a ello.