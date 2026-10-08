El equipo de 'La Revuelta' emite un comunicado ante la suspensión de su emisión en la parrilla de TVE por la muerte de Maricarmen

Este miércoles, 7 de octubre, los seguidores de 'La Revuelta' se han quedado sin programa, aunque había un motivo de peso: el fallecimiento de Maricarmen Abascal. La mujer de 87 años que en las últimas semanas se ha convertido en un símbolo de la lucha por la vivienda digna, moría este mismo miércoles en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid donde permanecía ingresada tras ser desahuciada de su domicilio, el pasado 23 de septiembre.

La triste noticia de su fallecimiento provocaba una mezcla de tristeza e indignación entre los acampados en la Puerta del Sol, quienes continúan luchando por el derecho a la vivienda. Además, muchos medios de comunicación alteraron su programación para abordar esta última hora. Tal fue el caso de RTVE, que decidió ampliar su informativo de las 21 horas con Pepa Bueno y, de esta forma, cancelar la emisión de 'La Revuelta'.

Era el propio programa, presentado por David Broncano en La 1, el que anunciaba la decisión de la cadena pública y el motivo de la misma. Además, no dudaba en utilizar las redes sociales para lanzar un contundente mensaje tras el fallecimiento de Maricarmen: "Como ya sabéis, TVE ha extendido las noticias de las 21h con especial informativo con motivo del fallecimiento de Maricarmen Abascal por lo que no emitiremos el programa de hoy miércoles que estaba previsto".

El contundente comunicado de 'La Revuelta' tras la muerte de Maricarmen

"Lamentamos todo el proceso del desahucio del que ha sido víctima y deseamos que nunca nadie tenga que verse expulsado de su hogar. Queremos mandar mucho ánimo y todo nuestro cariño a los familiares de Maricarmen", finalizaba el mensaje publicado por la cuenta oficial de 'La Revuelta' en X.

Como ya sabéis, TVE ha extendido las noticias de las 21h con especial informativo con motivo del fallecimiento de Maricarmen Abascal por lo que no emitimos el programa de hoy miércoles que estaba previsto.



Lamentamos todo el proceso del desahucio del que ha sido víctima y… — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) October 7, 2026

Maricarmen ha muerto en el hospital, sin poder regresar a su casa en el madrileño barrio de Retiro donde había vivido 71 de sus 87 años. Aunque en los últimos días, su representante legal había logrado un acuerdo con Urbagestión, propietaria del inmueble, para que la mujer pudiese regresar a su casa, con la mediación de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS Madrid). Este acuerdo contemplaba un nuevo contrato de alquiler de ocho años y una renta que no superaría el 30% de sus ingresos netos.

Sin embargo, el acuerdo llegó demasiado tarde. La noticia de su muerte cayó como un jarro de agua fría entre los acampados en la Puerta del Sol, quienes guardaron un minuto de silencio por ella, y también en el Sindicato de Inquilinas. En un comunicado, el sindicato lamentó el fallecimiento, asegurando que "tras su parida, nos quedamos con el ejemplo de lucha y el legado que ha dejado Maricarmen. Y, sobre todo, cumpliremos lo que ella siempre nos pedía: 'Luchad, seguid luchando por lo que es vuestro'". Esas fueron precisamente sus últimas palabras desde el hospital, donde este miércoles finalmente ha fallecido.