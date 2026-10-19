El doctor Sánchez Martos impugna en Telecinco la intervención de Cristina Pedroche en 'El Hormiguero': "No lo hagan"

La última visita de Cristina Pedroche a 'El Hormiguero' junto a su pareja el chef Dabiz Muñoz ha sido objeto de análisis en 'Fiesta', donde el doctor Jesús Sánchez Martos ha repasado a fondo los consejos de estilo de vida y salud que la presentadora dejó a los espectadores. Así, el colaborador de Emma García en Telecinco no dudó en lanzar una importante advertencia este domingo sobre una de las recomendaciones de la televisiva.

La comunicadora, que se ha reincorporado con el inicio de esta nueva temporada televisiva a 'Zapeando' tras varios meses alejada para disfrutar de sus dos hijos, confesó a Pablo Motos que a veces utilizan la leche materna que le sobra para el café. "Está muy rica, a mí me encanta. No la voy a tirar", aseguró la presentadora, puntualizando que esto solo ocurre cuando tiene un excedente tras alimentar a sus hijos e incluso donar a los bancos de leche.

El doctor Sánchez Martos lanza esta advertencia sobre la práctica aconsejada por Cristina Pedroche en 'El Hormiguero' y sus riesgos

Ante estas palabras, el doctor Sánchez Martos ha querido realizar una importante puntualización desde 'Fiesta' en Telecinco. "La leche materna es el alimento más completo y el más enriquecido para los niños, los lactantes y recién nacidos", ha comenzado explicando, añadiendo que, sin embargo, "no hay ninguna evidencia científica en el mundo que demuestre que la leche materna valga para los adultos".

El doctor Sánchez Martos en 'Fiesta'

"Qué lo quieren hacer? Malo no es", recalcó el doctor, animando a los espectadores del programa a donar en vez de a consumir el sobrante en estos casos. "Si le sobra a alguien leche, que aproveche para hacer una donación a bancos de leche materna que hay más de 22 bancos que están deseando que ustedes donen la leche para esos niños prematuros que no pueden mamar o tienen a sus madres enfermas", sugirió.

Sin embargo, el doctor Sánchez Martos se mostró mucho más crítico con el segundo consejo de Cristina Pedroche, que animó al presentador de 'El Hormiguero' a usar un "neti pot" cuando se encuentre con la nariz congestionada. "Ya verás luego que bien respiras", aseguró la televisiva sobre el aparato de lavado nasal, que según ella ha sido su único remedio tras dos semanas con sinusitis.

Justo después, la comunicadora aseguró que este método se puede utilizar en los más pequeños "a partir de los tres años", reivindicando su eficacia ante el tradicional lavado nasal con jeringuillas. Una recomendación que el colaborador de 'Fiesta' ha desaconsejado. "No es eficaz. Eficacia 0%, en absoluto", ha asegurado el médico.

"No lo hagan, por favor. Respeto mucho las ideas de doña Cristina Pedroche, pero no lo hagan. Y mucho menos para los niños, por ejemplo", ha insistido el doctor Sánchez Martos, defendiendo el uso de jeringuillas normales frente al aparato aconsejado por Pedroche en 'El Hormiguero'. "Se mete por la nariz, despacito, y como están comunicadas las dos partes de la nariz, entra por aquí y sale por aquí", explicó el doctor mostrando el procedimiento con una jeringuilla en plató.