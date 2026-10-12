El discurso viral de una mujer que se capta en 'Mañaneros 360' contra los ultras que intentan boicotear la acampada de Sol

Este lunes 12 de octubre se han vivido momentos de gran tensión al acabar el desfile de la Fiesta Nacional con grupos de ultras queriendo acceder a la Puerta del Sol para enfrentarse y echar a los manifestantes que llevan acampados 16 días por la crisis de la vivienda. 'Mañaneros 360' con Jesús Cintora ha cubierto en directo lo sucedido y ha dado voz tanto a algunos de los ultras que querían entrar en la céntrica plaza de la capital como a personas que estaban apoyando a los acampados.

Precisamente, una de las personas que estaba mostrando todo su apoyo a los que llevan acampados en Sol desde el 26 de septiembre, no ha dudado en alzar la voz ante los micrófonos de 'Mañaneros 360'. "Hemos venido a apoyar la acampada porque ya ves como está esta gente que quiere tumbarla", ha empezado señalando la mujer ante el micrófono de RTVE.

"Os vamos a enseñar en directo cómo la policía tiene que estar reteniéndolos porque están dando pasos adelante poco a poco. Llevan así un rato", ha querido aclarar Cristina Rusiñol, la reportera del programa de Jesús Cintora. "¿Qué cosas habéis escuchado, hay provocaciones?", se ha interesado. "Aquí están los antifascistas", se ha escuchado gritar entonces a los acampados.

"Bueno la verdad es que son tan pobres que solo saben decir fuera Pedro Sánchez. Es que en realidad no tienen más historias. La mayoría de ellos son unos ignorantes. Pobrecitos, a mí me dan hasta pena", ha soltado la mujer. "¿Qué les dirías si pudieras hablar con alguno de ellos?", le ha cuestionado entonces la reportera de 'Mañaneros 360'. "Pues que estudien, que lean la historia de España, solo eso. Que lean y que vean lo que ha pasado aquí, una guerra y cuarenta años de dictadura", ha sentenciado la mujer.

Tras ello, la mujer se ha pronunciado sobre el auge del fascismo y del franquismo en la gente más joven. "Eso me da más pena porque estos son ignorantes pero los mayores me dan mucha pena porque lo han vivido y no sé en qué país estarían cuando la dictadura", ha concluido la mujer que estaba apoyando a los acampados en Sol.

Un discurso que se está viralizando y compartiendo en masa en redes sociales. Hasta ahora, el tuit publicado por la cuenta oficial de 'Mañaneros 360' en "X" acumula casi 198.000 visualizaciones, más de 2.000 retuits, 8.000 me gusta y cientos y cientos de mensajes e interacciones alabando a la mujer por sus palabras.