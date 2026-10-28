El detalle que más público de 'La Revuelta' ha captado de la entrevista de Gabriel Rufián e Irene Montero con Broncano

Tras abrir la veda de las entrevistas electorales con la visita de Pedro Sánchez, 'La Revuelta' ha recibido a su segunda tanda de candidatos a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre con la Irene Montero y Gabriel Rufián. El líder de Esquerra Republicana y la candidata de Podemos a la presidencia del Gobierno han visitado a David Broncano para esclarecer los detalles sobre su tándem electoral y el motivo por el que, según ellos, no ha sido posible alinearse con el resto de partidos de izquierda.

"Iban a unir a la izquierda... No ha sucedido, pero vienen aquí a contar el resto de sus propuestas", ha pronunciado David Broncano a modo de 'palo' al darles la bienvenida, que tras una ristra de regalos infinita se han pronunciado sobre sus razones para no integrarse en el Frente Amplio. "Es que creo que si nos descuidamos en estas elecciones solo se presenta el PSOE. Al ser contra la extrema derecha y al final lo que haces es cargarte la izquierda", ha comenzado denunciando Irene Montero.

Así, la eurodiputada no ha dudado en ahondar ante el conductor de 'La Revuelta' y la audiencia sobre los motivos tras el fracaso de sus negociaciones con la nueva agrupación de izquierda y la decisión del político catalán de mantenerse al frente de las siglas de ERC pese a su promesa. "No, se intentó, pero nos pilló como nos pilló, porque el PSOE convocó cuando convocó", ha asegurado Rufián.

"Se intentó, pero sí que es cierto que esto no iba de que todos estuviéramos con el PSOE o muy cerquita del PSOE, sino que hay muchísima gente muy progresista y muy consciente de lo que va a pasar si no se frena, que no quiere votar al PSOE", ha asegurado Gabriel Rufián sobre el clima actual del bloque de izquierda. "Nos hubiera gustado que fuera diferente, que hubiera sido mucho más simple, pero es que no hemos sido capaces", ha reconocido su compañera.

La repetida opinión en las redes a la visita de Gabriel Rufián e Irene Montero en 'La Revuelta'

La audiencia no ha tardado en dictar sentencia a la segunda incursión de David Broncano en las entrevistas de precampaña, y el sentir ha sido bastante generalizado. "Si la idea de Rufián y Montero con esta entrevista era animar a la izquierda a votarles, lo siento, pero me da que no lo han conseguido", ha sentenciado un usuario en X. "Vi a Rufián la otra vez que estuvo en La Revuelta y en el programa de Marc Giró... Hoy es otro, lo noto como apagado", ha observado otra espectadora.

"Lo mejor de la entrevista está siendo el debate sobre comer coño, polla o culo tras la pregunta incómoda. En lo demás, no creo que ni Rufián ni Montero hayan salido tan reforzados como Pedro Sánchez el otro día", ha señalado otro seguidor de 'La Revuelta', comparando cómo se desarrolló la entrevista con el presidente del Gobierno frente a la de los invitados de este martes. "Entrevista muy tibia. No creo que hayan sumado mucho de aquí", ha señalado otro usuario. Otros han ido más allá y han apuntado a la "falta de química" e "incomodidad" de ambos candidatos.

Si la idea de Rufián y Montero con esta entrevista en #LaRevuelta era animar a la izquierda a votarles, lo siento, pero me da que NO lo han conseguido.



Aburridísimos, sin gracia y sin capacidad de enganchar al espectador #RufiánMonteroEnLaRevuelta — M 📺 (@casasola_89) October 27, 2026

#RufiánMonteroEnLaRevuelta Si me dicen q iba a ser mas entretenida y dinámica la entrevista a Pedro Sanchez q a Rufián sobre todo y a Irene Montero no lo hubiera creído jamas.

Vaya tostón. — Alpina (@amukike) October 27, 2026

Siento mucho decir que he visto una entrevista muy plana, me han transmitido cero. A Rufián especialmente le he visto muy ausente #RufiánMonteroEnLaRevuelta — Alejandro Bermúdez 📺 (@alejandrobe__) October 27, 2026

La entrevista ha sido ver un tren directo hacia un muro y saber que no iba a cambiar el rumbo.



Rufián aguantará en política, pero Irene Montero lo tiene MUY difícil#RufiánMonteroEnLaRevuelta — Samuel (@samygm97) October 27, 2026

Lo mejor de la entrevista está siendo el debate sobre comer coño, polla o culo tras la pregunta incómoda. En lo demás, no creo que ni Rufián ni Montero hayan salido tan reforzados como Pedro Sánchez el otro día #RufiánMonteroEnLaRevuelta — Pol (@pomovi) October 27, 2026

La oportunidad que han perdido las candidatas de presentar un lado más personal de ellas. Al final, La Revuelta no es un espacio periodístico, tenían la ocasión perfecta para acercarse al electorado desde una faceta más desenfrenada. Ha sido planísimo…#RufiánMonteroEnLaRevuelta https://t.co/LAp2uzl3FN — J of Cyrus🃏 (@jota_monroe) October 27, 2026

No fluye esta pareja en este tipo de programa. #RufiánMonteroEnLaRevuelta — pi (@gomez_pinar) October 27, 2026

Alguien más está incómodo viendo a #RufiánMonteroEnLaRevuelta?

Demasiada tensión? Están nerviosos? Han entrado intentando ser graciosos y se ha jodido la cosa? Puede ser? — Paula (@ASalvarias) October 27, 2026

Vi a Rufian la otra vez que estuvo en La Revuelta y en el programa de Marc Giró... Hoy es otro, lo noto como apagado.#RufiánMonteroEnLaRevuelta — Rocío Molina (@rociomolina) October 27, 2026

La entrevista a @gabrielrufian e @IreneMontero en #RufiánMonteroEnLaRevuelta no les ha favorecido.



Entiendo que es un programa de humor, pero la política se la deberían de tomar más en serio. — 🌪★MILENIO☆🌪🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🇮🇨 (@Milenio1996) October 27, 2026

Irene se jugaba mucho hoy porque le urge mejorar su imagen, pero ha desaprovechado la oportunidad. No la he visto cómoda y su mensaje ha sido demasiado agresivo. Expropiar asusta si se queda en el trazo gordo, tenía que haber bajado a tierra las medidas #RufiánMonteroEnLaRevuelta — Nayin Costas (@NayinCostas) October 27, 2026

Sabes eso de que empiezas un libro y no te emociona,no te dice nada, sigues leyendo y sigues igual

Es lo mismo que me ha pasado con el programa.

Me he aburrido un montón #RufiánMonteroEnLaRevuelta — Galac Yoda🏳️‍🌈🇵🇸 (@Gala_Yoda2) October 27, 2026

Para mí la entrevista ha sido bastante decepcionante, no por Broncano, los he visto buscando la gracia y 0 naturales, no sé #RufiánMonteroEnLaRevuelta — DoraComentadoratv (@DComentadoratv) October 27, 2026

Entrevista muy tibia. No creo que hayan sumado mucho de aquí. #RufiánMonteroEnLaRevuelta — Clara Loig (@ClaraLoig) October 27, 2026

¿Soy el único que está notando mucha falta de química?#RufiánMonteroEnLaRevuelta — Lucas FB (@inefable169) October 27, 2026

No sé si es por mi decepción con ellos y sus partidos, pero la entrevista de Rufián e Irene Montero en #LaRevuelta me ha parecido incómoda, repetitiva, con muchos topicazos y nada carismática para lo que eran ellos políticamente.#RufianMonteroEnLaRevuelta — Claudia. (@ClauGallagher) October 27, 2026

Entrevista tibia, sin profundidad ninguna y metiendo con calzador los mensajes que tenían que meter (especialmente Montero). Qué decepción.#rufiánmonteroenlarevuelta — Jxrge (@jcsauras) October 27, 2026

Viendo #RufiánMonteroEnLaRevuelta y estaba pensando 2 cosas:



- No están nerviosos?

Siendo los que son, con las tablas que tienen, y parece que están de los nervios?



- Están diciendo frases preparadas, no están improvisando, y aun así ni se ponen de acuerdo ni entre ellos. — ۞ HydroS🔻☭ (@Jaidrasglad) October 27, 2026

No me ha gustado nada #RufiánMonteroEnLaRevuelta el sketch de los regalos aburrido, con lo rápido que es @gabrielrufian y ha sido una entrevista monótona y sin ideas en la que Montero tenía poca o cero conversación solo era eslogan tras eslogan! — Campanilla 🧚 🫧 (@t_tinker_bell) October 27, 2026

La distancia entre Rufián y Montero es tanta como separados físicamente en el sofá.



El lenguaje no verbal, tremendo la distancia entre ellos y lo poco que se aguantan.



Esto es salvar los muebles.



Y Rufián ya se arrepiente.#RufiánMonteroEnLaRevuelta — Tomas Molina (@TomasMolin5950) October 27, 2026