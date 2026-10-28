El detalle que más público de 'La Revuelta' ha captado de la entrevista de Gabriel Rufián e Irene Montero con Broncano

Tras abrir la veda de las entrevistas electorales con la visita de Pedro Sánchez, 'La Revuelta' ha recibido a su segunda tanda de candidatos a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre con la Irene Montero y Gabriel Rufián. El líder de Esquerra Republicana y la candidata de Podemos a la presidencia del Gobierno han visitado a David Broncano para esclarecer los detalles sobre su tándem electoral y el motivo por el que, según ellos, no ha sido posible alinearse con el resto de partidos de izquierda.
"Iban a unir a la izquierda... No ha sucedido, pero vienen aquí a contar el resto de sus propuestas", ha pronunciado David Broncano a modo de 'palo' al darles la bienvenida, que tras una ristra de regalos infinita se han pronunciado sobre sus razones para no integrarse en el Frente Amplio. "Es que creo que si nos descuidamos en estas elecciones solo se presenta el PSOE. Al ser contra la extrema derecha y al final lo que haces es cargarte la izquierda", ha comenzado denunciando Irene Montero.
Más información
Así, la eurodiputada no ha dudado en ahondar ante el conductor de 'La Revuelta' y la audiencia sobre los motivos tras el fracaso de sus negociaciones con la nueva agrupación de izquierda y la decisión del político catalán de mantenerse al frente de las siglas de ERC pese a su promesa. "No, se intentó, pero nos pilló como nos pilló, porque el PSOE convocó cuando convocó", ha asegurado Rufián.
"Se intentó, pero sí que es cierto que esto no iba de que todos estuviéramos con el PSOE o muy cerquita del PSOE, sino que hay muchísima gente muy progresista y muy consciente de lo que va a pasar si no se frena, que no quiere votar al PSOE", ha asegurado Gabriel Rufián sobre el clima actual del bloque de izquierda. "Nos hubiera gustado que fuera diferente, que hubiera sido mucho más simple, pero es que no hemos sido capaces", ha reconocido su compañera.
La repetida opinión en las redes a la visita de Gabriel Rufián e Irene Montero en 'La Revuelta'
La audiencia no ha tardado en dictar sentencia a la segunda incursión de David Broncano en las entrevistas de precampaña, y el sentir ha sido bastante generalizado. "Si la idea de Rufián y Montero con esta entrevista era animar a la izquierda a votarles, lo siento, pero me da que no lo han conseguido", ha sentenciado un usuario en X. "Vi a Rufián la otra vez que estuvo en La Revuelta y en el programa de Marc Giró... Hoy es otro, lo noto como apagado", ha observado otra espectadora.
"Lo mejor de la entrevista está siendo el debate sobre comer coño, polla o culo tras la pregunta incómoda. En lo demás, no creo que ni Rufián ni Montero hayan salido tan reforzados como Pedro Sánchez el otro día", ha señalado otro seguidor de 'La Revuelta', comparando cómo se desarrolló la entrevista con el presidente del Gobierno frente a la de los invitados de este martes. "Entrevista muy tibia. No creo que hayan sumado mucho de aquí", ha señalado otro usuario. Otros han ido más allá y han apuntado a la "falta de química" e "incomodidad" de ambos candidatos.
Sigue toda la información de El Televisero desde Facebook, X o Instagram
Sobre la firma
Como redactor de El Televisero me ocupo de seguir minuto a minuto la actualidad de la pequeña pantalla, saltando de cadena en cadena para plasmar en mis artículos lo más destacado del día, en los diferentes programas de televisión, el veredicto de la audiencia en redes, virales y cualquier información de interés sobre la programación.