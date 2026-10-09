El concursante Martín Escolar comunica su retirada temporal de 'Saber y Ganar' ante el shock de Jordi Hurtado: "No sabía nada"

Apenas un mes después de arrancar la nueva temporada televisiva, 'Saber y ganar' afronta una importante baja entre su plantel de concursantes habitual. Martín Escolar ha cogido por sorpresa a los espectadores al anunciar que se ausentará temporalmente del concurso de La 2, dejando también en shock a Jordi Hurtado, que desconocía la noticia hasta que el joven lo ha comunicado ante las cámaras.

Su adiós se ha producido tras encadenar 82 entregas y con un bote que ya alcanzaba los 53.950 euros. Ha sido durante el tramo final de la emisión de este viernes cuando el joven divulgador se ha dirigido al presentador del concurso con un inesperado anuncio. "Voy a tener que ausentarme unos poquitos días por un tema laboral, lo único… ¡Pero muy poquitos días! Avisados estáis", ha explicado.

Jordi Hurtado se entera junto al público del adiós temporal de Martín Escolar en 'Saber y ganar'

Y Jordi Hurtado no ha tardado en manifestar su sorpresa. "¿No estarás en el próximo programa?", ha preguntado algo confuso. "En el próximo, no. Dentro de muy poquito", ha resuelto Martín Escolar aclarando que, pese a este breve desvío, continuará su aventura en el concurso de La 2 amparado por las reglas de 'Saber y ganar', que permiten a los concursantes ausentarse una única vez del programa.

😱 ¡Pero qué nos cuentas, Martín! Esperamos que vuelvas muy pronto ❤️#SaberyGanar pic.twitter.com/nFwjcbDvoF — Saber y Ganar (@SaberyGanar_TVE) October 8, 2026

"Primera ausencia, ya sabes que se te permite a no ser que seas 'Supermagnífico'...", le ha recordado el maestro de ceremonias, asegurando también que "no sabía nada" y que esta despedida "ha sido una sorpresa total". Así, el joven retomará su particular vote en su programa 83, que por el momento no tiene fecha.

Su última jornada en 'Saber y ganar' no ha contado con grandes dificultades, de hecho fue Juan quién tuvo que volver a enfrentarse a 'El Reto'. Sin embargo, el paso de Martín Escolar por 'Saber y ganar' no ha sido precisamente tranquilo, pues ha sido objeto de críticas en redes durante los últimos meses, con el propio programa viéndose obligado a emitir un comunicado para salir en su defensa.

"Es imposible llegar a tanta gente y gustarle a todo el mundo, así que, mientras no hagas daño a nadie, mejor disgustar a unos siendo tú mismo que disgustar a otros tratando de ser quien no eres, ¿no?", señaló el concursante poco después de que el concurso conducido por Jordi Hurtado en La 1 de TVE condenase el hate recibido hacia el concursante en sus redes.