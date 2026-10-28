El comunicado de Risto Mejide, en nombre del equipo de 'Todo es mentira', sobre las imágenes emitidas del accidente de trenes

Risto Mejide ha arrancado 'Todo es mentira' este miércoles trasladando el pésame a las familias de las víctimas de la tragedia ferroviaria que ha tenido lugar esta misma mañana en Urda, Toledo. El presentador de Mediaset se ha hecho así eco de las devastadoras consecuencias tras el choque entre dos trenes de alta velocidad, lanzando también una advertencia sobre el tipo de contenido que mostrarán en el programa, que ofrece este 28 de octubre una emisión especial en la programación de Cuatro, extendiéndose toda la tarde.

"Comenzamos el programa dándole el pésame a todas las familias de los fallecidos y heridos en el terrible accidente", ha señalado el publicista nada más arrancar la emisión, fijando el foco del programa especial de este miércoles, que se ampliará hasta las 20:00 horas en Cuatro, en el choque entre un tren Iryo que se encontraba parado en la vía y un AVE que le ha embestido provocando el desprendimiento de varios vagones por un terraplén tras la colisión, que por el momento suma 64 fallecidos.

Risto Mejide se niega a emitir determinadas imágenes del accidente ferroviario en Urda: "Agradecemos que la gente no le dé difusión"

Así, Risto Mejide se ha dirigido a los allegados de las personas que han perdido la vida en el accidente. "Un fuerte abrazo para todos ellos de parte de todo el equipo", ha apuntado antes de comenzar su análisis sobre lo ocurrido, remontándose a la tragedia ferroviaria que marcó el inicio de este 2026. "Buenas tardes por decir algo, la verdad. Hay ahora mismo, dos preguntas que todo el mundo se está haciendo: por qué puede volver a pasar en nuestro país algo como lo que acaba de suceder hoy, solo nueve meses y diez días después del accidente de Adamuz", ha expresado.

Al menos 64 muertos y 58 heridos hospitalizados, 15 muy graves, tras la colisión de un Iryo y un AVE en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla



📞 Atención a familiares:



Renfe: 900 101 020

Iryo: 900 001 403#TEM28O pic.twitter.com/2iUsXlQkuc — Todo Es Mentira (@todoesmentiratv) October 28, 2026

"Solo han pasado 283 días y además en la misma vía, solo 200 kilómetros de distancia. Ya ha vuelto a pasar", ha lamentado el rostro de Cuatro. Poco después, tras hablar con los vecinos de la localidad a través de una conexión en directo con su reportera, el conductor de 'Todo es mentira' ha querido lanzar una aclaración sobre el tipo de contenido que emitirán este miércoles. "Hay muchas imágenes y muchos vídeos que están corriendo por las redes", ha apuntado.

Así, Risto Mejide ha querido poner en valor el trabajo de su equipo y el respeto con el que van a tratar la información en esta delicada jornada. "Nosotros hemos hecho, lógicamente, un filtro previo a lo que podemos enseñar, porque evidentemente el horror y lo dantesco de la situación pues no lo enseñamos por televisión y no lo estamos dando, y agradecemos que la gente no les dé difusión", ha sentenciado el publicista.

"Es decir, por respeto a esas víctimas y a sus familiares, creo que es importante decirlo desde la televisión. Esas imágenes horribles, que todos tenemos acceso a ellas, creo que es importante en estos momentos respetar esa condición de víctimas y por los familiares que, insisto, todavía están buscando a sus seres queridos", ha terminado recordando el presentador de 'Todo es mentira', lanzando un recado al resto de programas que cubran el trágico suceso tanto este miércoles como los próximos días.