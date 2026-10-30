El comunicado de Mediaset y 'De Viernes' por la muerte de Raúl Triguero en los trenes de Toledo: "Cuesta encontrar palabras para expresar tanta tristeza"

Raúl González Triguero, periodista de 'De Viernes' y reportero mítico de 'Sálvame' durante más de una década, figura entre los 69 fallecidos en la tragedia ferroviaria de Toledo. Tras dos días de angustia e incertidumbre en su entorno familiar y profesional, se ha confirmado la peor de las noticias.

Ante ello, Mediaset ha emitido un comunicado: "Consternados por el fallecimiento de nuestro compañero Raúl González Triguero en el accidente ferroviario de Urda (Toledo). Desde Mediaset España trasladamos nuestras más sinceras condolencias y apoyo a sus familiares, allegados y compañeros de ¡De Viernes! en estos duros momentos". "Enviamos también todo nuestro cariño y solidaridad al resto de las víctimas de esta tragedia y a sus familias", ha añadido el grupo audiovisual en el texto.

Consternados por el fallecimiento de nuestro compañero Raúl González Triguero en el accidente ferroviario de Urda (Toledo). Desde Mediaset España trasladamos nuestras más sinceras condolencias y apoyo a sus familiares, allegados y compañeros de ¡De Viernes! en estos duros… — Mediaset España (@mediasetcom) October 30, 2026

'De Viernes': "Hoy nos toca despedir a nuestro queridísimo compañero Raúl González Triguero. Siempre formarás parte de nuestra familia"

A estas sentidas palabras de pésame se ha unido el equipo de 'De Viernes': "Hoy nos toca despedir a nuestro queridísimo compañero Raúl González Triguero. Nos cuesta encontrar palabras para expresar tanta tristeza. Raúl era una gran persona, un compañero maravilloso y alguien a quien siempre recordaremos con muchísimo cariño".

"Todo nuestro amor y nuestro abrazo más fuerte a su familia y a sus seres queridos en estos momentos difíciles. Hoy y siempre, Raúl, formarás parte de nuestra familia. Descansa en paz", concluye la publicación en nombre de todos los miembros del programa, que prevén rendir un homenaje en directo en la entrega de este viernes 30 de octubre.

Recordemos que Raúl Triguero viajaba a primera hora de la mañana del miércoles en uno de los trenes siniestrados porque tenía agendado entrevistar a Amador Mohedano en Sevilla como parte del contenido de la emisión de 'De Viernes' que se ofrecerá hoy.

Raúl afianzó su vínculo con la televisión en el año 2013, cuando se incorporó al equipo del extinto 'Sálvame', convirtiéndose en uno de los reporteros y redactores más queridos y reconocidos del programa de Telecinco; con un sello muy propio y una voz muy identificable e inconfundible para el espectador.

En él permaneció hasta su cancelación en junio de 2023. Posteriormente, prosiguió su idilio con el canal de Mediaset y se incorporó a 'De Viernes' con Santi Acosta y Beatriz Archidona, asumiendo la función de redacción y también de entrevistador de algunos de los personajes más relevantes de la crónica social. El periodista y comunicador ha muerto a los 43 años de edad.