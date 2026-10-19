El comunicado de la productora de 'El Sótano' con la secuencia de lo ocurrido tras dejar Alba Carrillo el programa de TEN

Después de cancelar su emisión a última hora el pasado viernes tras la abrupta salida de Alba Carrillo como presentadora, 'El sótano club' ha regresado este lunes a TEN. Lo ha hecho con Marta Riesco como nueva presentadora. Por ahora, la colaboradora ha sido la encargada de tomar el relevo de su compañera a la espera de saber si será la conductora definitiva del formato o si es algo temporal a la espera de que el equipo encuentre un nuevo rostro que lidere el magacín de tarde.

"Tenemos muchísimas ganas de empezar esta nueva etapa con los mejores colaboradores. Vamos a intentar hacerlo lo mejor posible y que lo paséis estupendamente", ha empezado diciendo Marta Riesco al arrancar el programa de este lunes. "Vamos a hablar de algunas cosas que han pasado estas últimas horas, pero siempre con la sonrisa que nos caracteriza", ha añadido en clara alusión a la polémica en torno a la marcha de Alba Carrillo y sus declaraciones con amenazas de demandas.

Cabe recordar que fue el pasado jueves cuando todo saltó por los aires cuando Alba Carrillo se marchó entre lágrimas de 'El sótano club' sin ninguna explicación. Poco después, la presentadora reapareció en el acto de presentación de La Séptima en el Ateneo de Madrid. Y allí reveló que había decidido dejar definitivamente el programa de TEN y que se despediría de la audiencia el viernes para poder centrarse en su nuevo proyecto en las tardes de los fines de semana en la nueva cadena de TDT.

Después, el programa ha seguido con su escaleta normal aunque si que se han podido escuchar algunas pullas hacia Alba Carrillo sobre todo por parte de Brays Efe, que ha acudido como invitado junto a Ana Morgade para promocionar el estreno de 'Superthings: la película', en la que ambos ponen voz a algunos de los personajes. Así, se ha bromeado con que había un casting para elegir al nuevo presentador del programa.

Arrancamos #ElSótano19O con una presentadora de alto riesco y los mejores colaboradores.

Hoy lo explicaremos todo. pic.twitter.com/SWijamSfbx — TEN TV (@TENtv) October 19, 2026

Marta Riesco lee el comunicado de la productora de 'El sótano club'

Ha habido que esperar al final del programa de 'El sótano club' de este lunes para conocer la respuesta del programa y de la productora a la polémica en torno a la marcha de Alba Carrillo. Así, Marta Riesco se ha encargado de leer un comunicado. "Desde la productora de 'El sótano club' queremos explicar los hechos que llevaron a la decisión de no emitir el programa el pasado viernes 16 de octubre. Respetamos las decisiones profesionales de Alba Carrillo, dejar un proyecto es una decisión legítima, que en este caso la productora aceptó con normalidad", ha empezado diciendo.

"El miércoles 14 de octubre, Alba Carrillo comunicó su intención de dejar el programa. Se fijó que su último programa sería el del viernes 16 de octubre. El jueves 15 se produjo un episodio de tensión en el plató. Durante la emisión en directo, Alba Carrillo abandonó el programa sin aviso previo a la dirección, lo que dejó a los equipos de presentación, producción, dirección y realización sin margen para gestionar lo sucedido. Poco después, participó en directo en un evento de otra cadena donde anunció su salida de El sótano club. Ante lo ocurrido, la cadena y la productora decidimos no emitir el programa del viernes 16 de octubre con el objetivo de proteger el equipo y de garantizar el normal desarrollo de la producción", ha seguido leyendo Marta Riesco.

"Somos conscientes de las consecuencias humanas, organizativas y económicas de esta decisión. Por eso no la tomamos a la ligera, la consideramos necesaria dadas las circunstancias. Creemos importante explicar estos hechos para que la información pública refleje la secuencia de lo ocurrido y los motivos de la decisión sin entrar en valoraciones personales. Agradecemos a Alba Carrillo su trabajo durante estos meses y le deseamos lo mejor en sus próximos proyectos. Afrontamos los próximos días con ilusión, con energía y con el compromiso de mantener el buen ambiente de trabajo que siempre ha caracterizado a 'El sótano club'. Gracias a quiénes nos acompañáis cada día por vuestro cariño, vuestra confianza y vuestro apoyo. Gracias por estar aquí", ha sentenciado la presentadora sustituta.