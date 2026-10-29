El comunicado de Jorge Javier y María Lamela en nombre de 'Supervivientes' ante la tragedia ferroviaria: "Estamos destrozados"

Jorge Javier Vázquez ha arrancado la octava gala de 'Supervivientes All Stars' de riguroso negro y de una forma bien distinta a la habitual: sin entrada ceremoniosa en plató y sin las tradicionales músicas que la acompañan.

Ante la catástrofe ferroviaria que ha sacudido al país, con al menos 69 muertos y más de un centenar de heridos, el programa de Telecinco ha cambiado el tono de su intro y el presentador, desde el centro del estudio, ha vocalizado un comunicado de parte de todo el equipo del reality; expresando sus más sinceras condolencias a los afectados.

"Queremos empezar el programa dando todo nuestro apoyo y cariño a todas las personas afectadas por el terrible accidente ferroviario. A las víctimas, a sus familiares y a todos sus seres queridos. Nosotros, como vosotros, estamos destrozados por esta tragedia que ha vuelto a sufrir nuestro país", ha declarado Jorge Javier Vázquez inicialmente.

"Esta noche estamos aquí para acompañaros sin olvidar en ningún momento el dolor que estamos atravesando. En una noche como la de hoy, vamos a intentar hacer lo que intentamos hacer siempre que tenemos programa: entretener", ha sentenciado el catalán, levantando aplausos en plató.

Todo nuestro apoyo a las víctimas y familiares del terrible accidente ferroviario ocurrido en Toledo ❤️‍🩹



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A continuación, María Lamela se ha unido a las palabras de Jorge Javier. "Lo primero que queremos hacer de parte de todo el equipo de Supervivientes en Honduras es trasladar nuestro más sentido pésame a todas las familias que han sufrido la pérdida de seres queridos y a todos los afectados que están sufriendo esta terrible tragedia".

"Desde aquí, desde la distancia, queremos mandar el más fuerte de nuestros abrazos y el mayor de nuestros cariños para un dolor insoportable e imposible de imaginar. Estamos aquí para entretener. Es nuestro compromiso con vosotros y es lo que vamos a hacer", ha concluido la conductora de 'Supervivientes All Stars' en Honduras, reivindicando una labor fundamental en un momento en el que la desconexión es también importante.