El comunicado de Henar Álvarez sobre su futuro en RTVE tras decidir relegar 'Al cielo con ella' de La 1 a La 2

Este viernes hemos conocido la drástica decisión de RTVE con 'Al cielo con ella'. Después de que anotara mínimo histórico de audiencia el pasado martes, la cadena pública ha decidido devolver el programa de Henar Álvarez a La 2 a partir de la próxima semana. De esta forma, el espacio de entrevistas volverá a sus orígenes.

Horas después de hacerse pública la noticia, Henar Álvarez se ha pronunciado a través de sus redes sociales, donde se mostró muy orgullosa del trabajo desempeñado tanto por ella como por todo su equipo. "'Al cielo con ella' vuelve a La 2. Os esperamos los domingos a las 22h empezando por el domingo 1 de noviembre", empieza diciendo la presentadora en su perfil de Instagram.

"Nuestro horario de siempre en nuestra casita. Estamos bien, orgullosas de cada programa que hacemos. Eso es lo que siempre quisimos cuando empezamos esta aventura y es lo que vamos a seguir haciendo. Millones de gracias por acompañarnos", concluye la cómica, que acompaña el texto en Instagram con una fotografía de las dos invitadas de la próxima entrega, las actrices Lola Herrera y Blanca Portillo.

Además, a modo de descripción del post, escribe lo siguiente: "Amigas, os esperamos este domingo no, el siguiente, a las 22h en La 2. Con estas dos pedazo de invitadas, el espíritu de siempre y en nuestra casita de siempre. Estamos bien". Y es que, cabe recordar que 'Al cielo con ella' formaba parte de la programación de La 2 antes de dar el salto a La 1 de TVE, tras la marcha de Marc Giró a laSexta.

Henar Álvarez recibirá a Lola Herrera y Blanca Portillo en 'Al cielo con ella'

Esta decisión de la cadena pública se debe a la preocupante caída de audiencias del programa en su cuarta temporada. Tras bajar a un 6,7% y 489.000 espectadores el pasado martes, siendo la oferta menos vista de todos sus prime time, La 1 ha optado por retirarlo definitivamente de su parrilla y, en su lugar, emitir una nueva entrega de 'MasterChef Celebrity Legends'. El formato de Henar Álvarez regresará el próximo domingo 1 de noviembre, pero ya en La 2.

'Al cielo con ella' nació como una apuesta para RTVE Play. Pero debido a su éxito en la plataforma, el ente decidió apostar por el programa y llevarlo al prime time de La 2, donde se convirtió en uno de los formatos que mejor le funcionaba. Tanto es así que RTVE decidió premiarlo y ascenderlo a La 1 en abril del año pasado como sustituto de 'Late Xou', a raíz de la mecha de Marc Giró a laSexta, donde actualmente conduce 'Cara al show'.

En la próxima entrega de 'Al cielo con ella', Henar Álvarez recibirá a dos grandes actrices, Lola Herrera y Blanca Portillo. La primera visitará el espacio para hablar de su último trabajo, 'Camino a la Meca', en la que interpreta a una mujer que reivindica su libertad y el derecho a elegir su propia vida. Además, hará un balance de su extensísima trayectoria profesional, que abarca teatro, cine y televisión. Presentadora e invitada, que llevan el feminismo por bandera, también charlarán sobre la situación actual, con los derechos de las mujeres en peligro ante el auge de la extrema derecha.

Por su parte, Blanca Portillo acudirá al programa para promocionar 'Día de caza', la película que protagoniza junto a Carmen Machi y Rossy de Palma, pero también hará un repaso de su trayectoria, que incluye cintas de gran calado como 'Maixabel', por la que ganó el Goya a mejor actriz protagonista. Además, 'Al cielo con ella' también contará con la presencia de la colaboradora Ana Morgade, mientras que la música volverá a correr a cargo de los Manny Calavera.