El claro retrato que Gonzalo Miró ha hecho en RTVE ante las elecciones del 29-N se está compartiendo masivamente

Este fin de semana, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista han hecho sendos mítines de precampaña, ya enfocados a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Sobre ello han hablado en la edición nocturna de 'Malas Lenguas Noche', donde Gonzalo Miró ha denunciado la campaña de odio e insultos que se prevé va a llevar a cabo el PP.

En un acto celebrado en Ifema junto a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, Alberto Núñez Feijóo ha prometido "un Gobierno que os pida sacrificio", una declaración de intenciones que está trayendo controversia. "Os pido que cada uno de los que estáis aquí se multiplique. Vengo aquí a pedir la responsabilidad colectiva de los que representamos a la nación", advirtió el líder de la oposición.

"Convoco a todos los españoles a un proyecto de reconstrucción nacional. No propongo una simple alternancia, que quede claro, propongo un cambio total, un cambio sereno pero contundente. España necesita dirección y eso exige más que sustituir un gobierno por otro, exige revisar las reglas, exige recuperar los contrapesos, exige fortalecer las instituciones y exige recuperar los contrapesos, y exige devolver a los españoles una certeza: que el Estado está al servicio de todos", añadió Feijóo.

Aunque los más duros con el gobierno de Pedro Sánchez fueron José Luis Martínez-Almeida e Isael Díaz-Ayuso. El alcalde aseguró: "Hay más dignidad en Los Rochos que en Ferraz". Y advirtió a la izquierda: "Ni nos van a echar de la calle ni nos van a ganar las elecciones y vamos a gobernar". Por su parte, la presidenta madrileña afirmó que "Alberto Ñúñez Feijóo va a gobernar haciendo exactamente lo contrario" a Pedro Sánchez: "Devolviendo la dignidad a las instituciones, reconstruyendo desde los cimientos todo lo que este proyecto del Frente Popular está dejando fracturado".

Este mitin de precampaña del PP ha sido abordado este sábado en 'Malas Lenguas Noche'. Una vez más, Gonzalo Miró ha vuelto a ser uno de los colaboradores más claros y directos a la hora de dar su opinión al respecto. El periodista se ha revuelto contra su compañero David Álvaro cuando le ha escuchado decir que todos los políticos "son iguales": "Me parece, sinceramente, un insulto a la inteligencia. Hay a quién le interesa insultar y la razón por la que le interesa insultar más que a otros".

El contundente alegato de Gonzalo Miró en 'Malas Lenguas Noche' tras oír que "todos los políticos son iguales"

Gonzalo Miró en 'Malas Lenguas Noche'.

Acto seguido, Gonzalo Miró ha lanzado una pregunta: "¿A los políticos de derechas les viene bien hablar de pensiones, de derechos laborales, de salarios, de vivienda, de sanidad? ¿Les viene bien hablar de esto o prefieren deshumanizar al rival?". Y él mismo ha respondido a su pregunta: "Yo no veo en los periódicos la misma campaña de insultos al presidente del Gobierno o a los ministros que a los de la oposición. En canales de televisión tampoco, yo no veo en programas de televisión donde se insulte a los líderes de la oposición como se insulta a los del gobierno, Pedro Sánchez a la cabeza, evidentemente. Yo eso no lo veo".

A continuación ha puesto una serie de ejemplos: "Por ejemplo, a Maricarmen, deshumanizarla; a los acampados de Sol que están protestando por sus derechos, a menospreciarlos, a deshumanizarlos como vemos que está haciendo la presidenta de la Comunidad de Madrid día tras día. Da igual el tema, Gaza y Palestina, pues resulta que los palestinos que están siendo acribillados, masacrados, resulta que son de Hamás o son terroristas. Si hay gente que se manifiesta en la vuelta ciclista a España el año pasado porque hay un equipo israelí, son etarras; los del cine, son una pandilla de subvencionados".

Ante esto, Gonzalo Miró critica la doble vara de medir de la derecha: "Ahora viene Woody Allen y tres kilos. Millón y medio del Ayuntamiento y millón y medio de la Comunidad, ahora los del cine español como opinan políticamente, panda de subvencionados. Es una puta broma meter a todos en el mismo saco, es injusto pero es un insulto a la inteligencia. Hay un grupo de políticos que se están dedicando a enfangar el terreno de juego, insultando y deshumanizando al rival".

"¿Y qué pasa? Que cuando de pronto hay un ministro que es con el que no puede toda la derecha que es Óscar Puente, que entra a todas y habla el mismo lenguaje que sus rivales, entonces resulta que son todos. Todos iguales, no", insiste Gonzalo Miró, antes de poner otro ejemplo muy claro: "¿Quién hizo una campaña con el leit motiv de que el presidente es un hijo de puta? ¿Quién? ¿Por qué no Almeida, Ayuso, Feijóo hablan de salarios, de vivienda, de sanidad? ¿Por qué no lo hacen? Porque no les interesa, les interesa deshumanizar al contrario, ETA, comunismo…", concluye.

Este alegato de Gonzalo Miró está siendo difundido de forma masiva en las últimas horas por diversas cuentas en redes sociales. Un sector importante de la audiencia está aplaudiendo sus palabras. "Impecable, contundente, clarísimo. No se pierdan esta intervención de Gonzalo Miró. Un repaso breve y categórico de lo que ocurre en este país", ha sentenciado un usuario de 'X', reflejando el sentir de muchos.

Impecable, contundente, clarísimo. No se pierdan esta intervención de Gonzalo Miró. Un repaso breve y categórico de lo que ocurre en este país. @gonzalomiro19 @MalasLenguas_Tv pic.twitter.com/MBrdwiq2OF — Javier García (@JavierGarcia1) October 11, 2026

“Por eso no quieren hablar de pensiones, ni de Educación ni Sanidad públicas o vivienda. Insultos y campañas como la de Ayuso, además de ETA y comunismo”

— Gonzalo Miró; on fire.



BRUTAL. Retrata La campaña de la extrema derecha, PPVOX para el 29N.



▶️ #MalasLenguASN pic.twitter.com/eVleNat095 — 𝗺𝗮𝗿𝗶𝗮_𝗟𝗔𝘁𝗮𝘁𝘂𝘀 💫 (@maria_LAtatus) October 10, 2026

La política para la gente por encima de los insultos.



👏👏👏 Bravo Gonzalo Miró. https://t.co/GjP2B2X1eC — Víctor Navas (@navas_victor) October 11, 2026

“¿Todos los políticos en el mismo saco? Es una PUTA BROMA”



Qué buen speech de Gonzalo Miró pic.twitter.com/bWLLEV7As5 — BĒR (@BernarGM) October 11, 2026