'El Chiringuito' cambia nuevamente de cadena y 'Horizonte' no tendrá emisión extendida en Cuatro en la noche de este miércoles

Mediaset no repetirá el esquema de emisión que ha seguido en la noche de los miércoles de Cuatro con 'Horizonte' y 'El Chiringuito' durante dos semanas consecutivas. Es lo que se desprende de la guía de programación que ha avanzado el grupo audiovisual.

Así, el canal secundario de la compañía no apostará por hacer tándem entre el programa de Iker Jiménez y el de Josep Pedrerol en la tercera noche de la semana como así ocurrió el día 14 y el día 21 de octubre con gran éxito en audiencias.

Entonces, se abogó por estirar la emisión de 'Horizonte' hasta la medianoche y enlazar con la tertulia deportiva, que, de esta forma, ascendía de Energy, su cadena natural, a Cuatro. Un movimiento que se justificó bajo la marca 'Especial Champions'.

Sin embargo, esta semana habrá descanso de la competición europea, que se reanudará la próxima semana, el 3 y 4 de noviembre, con el regreso de El Real Madrid, el Barcelona y el Atlético de Madrid frente a AEK Atenas, Aston Villa y el Bayern de Múnich respectivamente.

Por tanto, ese parón en la Champions League masculina explica que 'El Chiringuito' no cambie a Cuatro este miércoles y que, por ende, no haya que alargar 'Horizonte' como medida de reajuste de parrilla. Eso sí, el ritmo habitual de emisión del espacio futbolístico se mantendrá inalterable en Energy.

Con todo, Cuatro retomará 'El Blockbuster', su clásico contenedor cinematográfico, en la noche del miércoles después de dos semanas de cancelación en favor del formato comandado por Iker Jiménez y Carmen Porter y del de Pedrerol y su equipo de comentaristas.

Así queda la programación nocturna de Cuatro el próximo miércoles 28 de octubre sin versión extendida de 'Horizonte' ni especial de 'El Chiringuito' esta vez y con sendos huecos rellenados por la película 'Llaman a la puerta' y la serie 'Asesina a sueldo':