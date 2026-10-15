El cantante Salvador Sobral alerta en 'La Revuelta' sobre lo que podría pasar con su gira española si gobierna la extrema derecha

Este miércoles, 14 de octubre, David Broncano recibió por tercera vez en 'La Revuelta' a Salvador Sobral. El cantante portugués, residente en Barcelona, visitó el programa de La 1 para presentar su nuevo disco, ‘A flor do recomeço’ y cerró con una preciosa actuación en directo.

Aunque la entrevista estuvo cargada de bromas, Salvador Sobral se puso serio para hablar sobre la actual situación política en España, pero también en Portugal y en el resto del mundo. Sobre la crisis de la vivienda, el músico lamentó que en su país también la están sufriendo: "Mi madre vive en Lisboa, en un barrio donde solo hay franceses ahora, en el que el metro cuadrado es más caro que en París y Nueva York, aquí hay crisis de vivienda pero ya no te digo en Portugal".

Además, alabó la valentía de los españoles por echarse a las calles para exigir una vivienda digna: "La situación está pésima lo que pasa es que nosotros no tenemos ese fuego que tienen ustedes. No somos un pueblo reivindicativo, no salimos a la calle. Es una cosa cultural o quien sabe si eso va a cambiar". Aprovechando la ocasión, Broncano quiso "mandar un abrazo a la gente que sigue en Sol".

Salvador Sobral reside en España desde el 2024, aunque regresa a menudo a su país: "Ahora que pago impuestos puedo ir al centro de salud. Ahora pago impuestos en Portugal y en España, por socialista", bromeó. Cabe recordar que en el 2017 el cantante fue sometido a un trasplante de corazón para paliar la grave insuficiencia cardiaca que padecía. Así se lo explicó a Broncano: "Estoy trasplantado de corazón. Por ahora va bien, pero nunca se sabe porque esto tiene complicaciones a largo plazo. Así que tengo que aprovechar la vida. Estoy jugando al fútbol que hace unos años sería impensable".

La advertencia de Salvador Sobral sobre su gira si gobierna el PP con Vox

Poco después, Salvador Sobral habló de su gira, y enumeró las ciudades por las que pasará, entre ellas Madrid. Fue entonces cuando lanzó una advertencia sobre lo que podría pasar con sus conciertos en caso de un hipotético gobierno de PP y Vox tras las elecciones del 29 de noviembre: "Bueno, a ver qué pasa en las elecciones. La cultura es lo primero que cae cuando la extrema derecha gana, porque la cultura conciencia y eso a ellos no les gusta. Pero si todo sale bien, en febrero venimos a este teatro".

Por otro lado, el músico lamentó que, en ocasiones cuando dice que es portugués le hablan en castellano. A raíz de esto explicó que "el patriotismo y el nacionalismo son muy peligrosos y lucho contra esos". Sin embargo, confesó que existen solo dos motivos por los que "a veces me sale el patriotismo: la lengua y la gastronomía. Es lo único que me enorgullece y la única cosa que echo de menos de mi país todos los días es la comida portuguesa".

Una de las cosas más curiosas que desveló a Broncano fue que legalmente no se apellida Sobral, ya que en 2019 contrajo matrimonio con la actriz belga Jenna Thiam y "adopté el apellido de mi mujer porque soy feminista", algo inusual en su país. Igual de inusual que fue su luna de miel en Estocolmo, que pasó la mayor parte del tiempo solo: "Ella tenía trabajo y yo me fui a aprender sueco".

Salvador Sobral y Jenna Thiam tienen una hija en común de cuatro años, aunque ellos viven "como padres divorciados", ya que él reside en Barcelona y ella en París, pero el artista deja claro que están "enamoradísimos, con mucha pasión y muy buena conexión sexual". Esto es un aspecto crucial para él, puesto que tiene que inyectarse testosterona porque su cuerpo no la produce de forma natural. Por ese motivo, es partidario de no hacer del sexo "una experiencia demasiado seria. Muchas veces nos reímos haciendo el amor, o tenemos conversaciones de emociones, de nuestra vida".