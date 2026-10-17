El cambio que RTVE aplica con 'La amiga estupenda': Anuncia su final de temporada con un recorte de emisiones hoy en La 2

'La amiga estupenda' llegará este sábado al final de su tercera temporada en TVE. Tras vivir un auténtico vaivén en su emisión en la cadena pública, la serie italiana volverá a vivir este 17 de octubre un nuevo cambio en su horario y estrategia. Y es que si hace una semana, La 2 optó por ofrecer un triple episodio, esta semana volverá a emitir solo dos capítulos.

De esta manera, TVE vuelve a cambiar su esquema de emisión con 'La amiga estupenda' después de que en las últimas semanas haya seguido diferentes planes. En este caso, 'La amiga estupenda' volverá a arrancar a las 22:00 horas justo después de 'Malas Lenguas Noche' con Jesús Cintora, que comenzará con un previo en La 2 a las 21:30 horas antes de dar el salto a La 1 tras 'Informe Semanal'.

En concreto, La 2 ofrecerá este sábado los dos últimos capítulos de 'La amiga estupenda' a partir de las 22:00 horas. Así, primero ofrecerá el capítulo 7 titulado 'Otra vez' y justo después, a las 22:45 horas llegará el episodio final de la temporada denominado 'Las deudas del cuerpo'. Posteriormente, en late night, La 2 ofrecerá una reposición de 'La amiga estupenda' a partir de las 23:55 horas. Más concretamente repetirá el capítulo 'La Promesa', que corresponde con el episodio ocho de la primera temporada.

No obstante, cabe recordar que 'La amiga estupenda' consta de una cuarta temporada, por lo que es de esperar que La 2 estrene el próximo sábado 24 de octubre la última temporada de la ficción basada en las novelas de Elena Ferrante. Hay que decir que se trata de la entrega más larga de todas pues a diferencia de las tres anteriores consta de diez episodios y no de ocho.

Habrá que ver como afecta este reajuste en la emisión de la ficción italiana a sus audiencias. En este sentido, hay que decir que poco a poco, 'La amiga estupenda' ha conseguido consolidarse en el prime time de La 2 después de que TVE optara por trasladar la serie a la cadena en la que se estrenó dejando el prime time de La 1 para 'Malas Lenguas Noche'. Hasta ahora, la tercera temporada de la serie acumula una media del 5,7%, aunque hay que recordar que su primer episodio se emitió en La 1.

Audiencias de la tercera temporada de 'La amiga estupenda'

3x01 - 'Indecencias' (19/09/2026): 12,3% y 454.000 (La 1)

3x02 - 'La fiebre' (03/10/2026): 2,9% y 273.000

3x03 - 'La cura' (03/10/2026): 4,5% y 336.000

3x04 - 'Guerra fría' (10/10/2026): 3,4% y 328.000

3x05 - 'Terror' (10/10/2026): 4,9% y 414.000

3x06 - 'Llegar a ser' (10/10/2026): 6,4% y 390.000

Sinopsis del episodio 3x07 de 'La amiga estupenda': 'Otra vez'

El matrimonio de Elena se tambalea y Nino, quien es un invitado frecuente en su casa, no ayuda en el conflicto. Franco es atacado junto con una compañera y Elena viaja a verlo. Tras una conversación con su cuñada, sobre los hombres y como tratan de cambiar a las mujeres, esta le pide que lo ponga por escrito y haga un libro. Pero Elena está demasiado perdida en su mundo doméstico que apenas tiene ganas de escribir y su marido tampoco ayuda demasiado a que lo haga.

Sinopsis del episodio 3x08 de 'La amiga estupenda': 'Las deudas del cuerpo'

Elena conoce a la familia de Nino. Él muestra un gran interés en su nuevo libro, mientras que Pietro parece cada vez más distante. Poco a poco Nino se va haciendo cada vez más presente en la vida de Elena y ella vuelva a sentir por él lo mismo que antes. Su vida se va enredando y no parece que pueda ponerle un freno a todo lo que está ocurriendo.