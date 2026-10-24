El cambio estratégico de programación en Atresmedia para contrarrestar el dominio en audiencias de La 1 de TVE en octubre

Los espectadores que suelen sintonizar Antena 3 los fines de semana para ver sus clásicos telefilms se habrán sorprendido al ver como durante las dos últimas semanas, la cadena de Atresmedia ha dejado a un lado las películas de crímenes que suele emitir dentro de 'Multicine' para ofrecer films mucho más reconocidos en la tarde de los sábados.

Así, este sábado 24 de octubre, la cadena de Atresmedia ha sustituido sus habituales telefilms por la emisión de dos películas con gran presupuesto. En concreto, a las 16:00 horas, Antena 3 ha ofrecido 'Puñales por la espalda', la primera parte de la trilogía protagonizada por Daniel Craig, Chris Evans, Ana de Armas, Jamie Lee Curtis, Don Johnson y Toni Collette, entre otros actores.

Justo después, a partir de las 18:25 horas, Antena 3 ha ofrecido la cinta 'La terminal', un gran clásico del cine que han emitido en numerosas ocasiones tanto Telecinco como TVE. La película está protagonizada por Tom Cruise y dirigida por Steven Spielberg demostrando así el cambio con respecto a lo que suele ofrecer la cadena en dicha franja.

Cabe decir que la semana pasada, Antena 3 ya repitió el mismo esquema con el 'Multicine' del sábado al ofrecer en sobremesa la película 'The Family Man' con Nicholas Cage y posteriormente el clásico 'Ghost, más allá del amor' con Patrick Swayze, Demi Moore y Woopi Goldberg, anotando buenas cifras, con un 13,8% y 1.140.000 y un 10,1% y 858.000 espectadores respectivamente.

Observo con preocupación como Antena3 va cediendo sus sobremesas a pelis de alto presupuesto, sustituyendo a las clásicas niñeras psicópatas. Ello sumado al fin de las pelis alemanas en La1 y de las de catástrofes en LaSexta, hace que nuestras siestas corran un grave peligro — Peli de Tarde (@PeliDeTarde) October 24, 2026

Antena 3 cambia su cine de sobremesa por películas de alto presupuesto, tras ocupar la segunda plaza en audiencias en octubre

Una estrategia que se ha llevado a cabo estos dos últimos sábados mientras que los domingos ha mantenido su apuesta por los telefilms baratos sobre crímenes. Y aunque se trata de algo excepcional, no es la primera vez que Antena 3 recurre a películas taquilleras con más presupuesto y con actores reconocidos en su parrilla. De hecho, los festivos sí que suele ser habitual que programe este tipo de largometrajes. Aunque en fin de semana solo lo ha hecho en casos muy puntuales, como ha ocurrido estas dos últimas semanas.

Aunque no hay una explicación oficial sobre el motivo de este volantazo cabe señalar que todo podría obedecer a una maniobra de Atresmedia para incrementar sus audiencias y tratar de luchar por el liderazgo del mes, compitiendo de tú a tú con las películas de alto coste y ciclos cinematográficos que ofrece cada fin de semana La 1 en la misma franja. Y es que no hay que olvidar que a falta de una semana para cerrar octubre, La 1 de TVE lidera el mes con un 13,1% frente al 12,5% que obtiene Antena 3.